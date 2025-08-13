Aljasci prete rekordne poplave zbog topljenja glečera, stanovništvo se evakuiše

Neki stanovnici Aljaske napuštaju domove u strahu od rekordnih poplava koje bi mogle da pogode Junau, glavni grad ove savezne američke države.

Nivo vode raste usled topljenja glečera Mendenhol, preteći da izađe iz okvira basena glečera.

Iz kancelarije Nacionalne klimatološke službe (NWS) u tom gradu izdali su upozorenje zbog mogućih poplava, jer se otopljena voda iz glečera odliva u reku Mendenhol i ugrožava domaćinstva u toj oblasti.

Lokalni zvaničnici već nekoliko dana govore da će stanovništvo možda biti primorano na evakuaciju.

U utorak su potvrdili da je nivo vode počeo da nadilazi prepreku od leda i da se poplave očekuju narednih dana.

Glečer je popularna turistička atrakcija ovog dela Amerike i nalazi se na 19 kilometara od grada Junaua.

Nivo vode je dostigao tri metra u utorak, a vanredna odbrana od poplava se primenjuje kada pređe 4,27 metara, kažu iz Nacionalne klimatološke službe (NWS).

U sredu je nadmašio pet metara, što se smatra opasnošću.

„Ovo će biti novi rekord prema svim podacima koje imamo“, kazala je u utorak meteorološkinja Nikol Ferin iz ove službe.

USGS/Reuters Zvaničnici su objavili fotografije jezera nastalog od glečera zbog kojeg je zabrinuto lokalno stanovništvo

Na zvaničnom sajtu grada je objašnjeno da se nagli rast nivoa jezera dešava kada se sneg i led otapaju istovremeno sa velikom količinom padavina.

Fenomen porede sa načinom na koji voda ističe iz pune kade kada se ukloni čep.

Kada se otopljena voda uzdigne do određenog nivoa, ona može da potopi glečer koji ju je pre toga zadržavao.

U nedelju je guverner Aljaske Majk Danlivi izdao deklaraciji o vanrednom stanju u toj saveznoj državi zbog „neposredne pretnje od katastrofalnih poplava“ u oblasti Junaua.

Pretnja od poplava u ovoj regiji se javlja svake godine od 2011, a više domova je zauvek nestalo zbog toga.

Prošle godine su stotine kuća oštećene.

Planinski glečeri tope se širom sveta usled rasta temperatura.

Od viška otopljene vode može da nastane jezero, a naučnici beleže sve veći broj takvih akumulacija i njihove veličine od 1990.

Prirodne brane od stena i leda koje čine strane jezera mogu odjednom da popuste i prouzrokuju poplave.

Naučnici očekuju da će se zbog klimatskih promena povećati broj iznenadnih poplava u budućnosti, iako je teško izneti prognoze na osnovu modela iz prošlosti i individualnih uzroka poplava.

