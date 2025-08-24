Aplikacija za bezbedan dejting koja to nije: ‘Delili su moju adresu i ponižavali me’

Getty Images Žene koje su koristile aplikaciju Tea u SAD iskusile su žestoke reakcije pošto su njihovi lični podaci javno objavljeni

Sali je proganjao njen bivši dečko.

Čak i pošto su okončali vezu, on bi se pojavljivao na njenom poslu – i pred kućama njenih prijatelja.

Na kraju je morala da se preseli.

I kad se konačno vratila sastancima sa momcima, bila je oprezna.

Odlučila je da se prijavi na novu aplikaciju na kojoj žene mogu da rade bezbednosne provere i podele iskustva o muškarcima sa kojima izlaze.

Korisnice američke aplikacije Savetovanja za dejting Tea mogu da označe ako su potencijalni partneri oženjeni ili registrovani seksualni prestupnici.

Mogu da rade obrnutu pretragu po slikama kako bi proverili muškarce koji koriste lažne identitete.

Bilo je takođe moguće obeležiti muškarce crvenim ili zelenim zastavicama, i podeliti nedokazane glasine sa drugima.

Aplikacija se popela na prvo mesto na listama najpopularnijih u Americi.

Navodno je privukla više od milion korisnica.

Sali, čije je ime promenjeno da joj bio zaštićen identitet, mislila je da je zanimljivo pročitati šta se govori o muškarcima u njenom kraju.

Ali za nju je sve to bilo preveliko „tračarenje“ i smatrala je da su neke informacije nepouzdane.

Krajem jula, aplikacija je bila hakovana.

Procurelo je više od 70.000 slika, koje su objavljene na forumu 4chan .

Među njima bile su fotografije ličnih karti i selfiji žena koje su se prijavile na aplikaciju Tea, a koji je trebalo da budu korišćeni samo za verifikaciju i „odmah potom obrisani“.

Po objavi ličnih podataka, pojavile su onlajn mizogine grupe i u roku od nekoliko sati nastalo je nekoliko internet stranica na kojima su ponižavane korisnice aplikacije.

Objavljene su dve mape na društvenim mrežama, na kojima se videlo 33.000 pinova širom Sjedinjenih Američkih Država.

Plašeći se najgoreg, Sali je zumirala, potraživši vlastiti dom.

Pronašla ga je – njenu tačnu adresu istaknutu tako da svi mogu da je vide.

Bila je zabrinuta da bi njen bivši partner, koji ju je proganjao, mogao lako da je nađe.

„Pre toga, nije znao gde živim ili radim i uložila sam veliki trud da to tako i ostane“, kaže ona.

„Sada sam u potpunoj panici.“

BBC je skrenuo pažnju Guglu na dve mape koje su se pojavile na Gugl mapama, a u kojima se tvrdi da samo prikazuju lokacije, ne i imena žena koje su se prijavile na aplikaciju Tea.

Kompanija je saopštila da mape krše njihovu politiku o uznemiravanju i obrisala ih.

Posle hakerskog napada, više od deset žena podnelo je građansku tužbu protiv kompanije u čijem je vlasništvu Tea.

Portparol aplikacije Tea rekao je da „oni rade na identifikaciji i obaveštavanju korisnica čije su lične informacije korišćene i na njihovom obaveštavanju po primenjivom zakonu“ i da će pogođenim korisnicama biti „ponuđene usluge nadzora krađe identiteta i kredita“.

On je takođe rekao da su „učvrstili resurse“ kako bi pojačali bezbednost sadašnjih članica, da su „ponosni na ono što su izgradili do sada“ i da je njihova „misija značajnija nego ikada pre“.

Ženomrsci ‘ocenjuju’ procurele selfije

Nakon hakerskog napada, BBC je pronašao internet stranice, aplikacije pa čak i „igricu“, u kojima se pojavljuju procureli podaci i ohrabruje uznemiravanje žena koje su se koristile aplikaciju.

„Igrica“ postavlja selfije koje su slale žene jedne kraj drugih, navodeći korisnike da kliknu na onaj koji im se više sviđa, uz beleženje „najboljih 50″ i „najgorih 50″.

Na društvenim mrežama, korisnici se izruguju izgledu žena.

BBC nije uspeo da identifikuje tvorca internet stranice.

Aplikacije za muškarce koje kopiraju Teu takođe su se razmnožile.

Ali se muškarci ne pretvaraju da to rade radi vlastite bezbednosti.

Umesto toga, korisnici objavljuju surove ponižavajuće ocene žena.

BBC Muškarci traže ocene žena i objavljuju zlostavljačke rasističke ili seksualne poruke na jednoj od muških „Tea aplikacija“

Na skrinšotovima koje je video BBC, korisnici aplikacija komentarišu seksualnost žena i objavljuju njihove intimne slike bez njihovog pristanka.

BBC je takođe identifikovao više od 10 „Tea“ grupa za muškarce na aplikaciji za poruke Telegram, gde oni dele seksualne i slike očigledno generisane uz pomoć veštačke inteligencije kako bi ih drugi ocenjivali ili komentarisali.

Objavljuju i pseudonime žena na društvenim mrežama, otkrivajući njihove prave identitete.

Portparol Telegrama rekao je da je „ilegalna pornografija kod njih izričito zabranjena“ i „da se uklanja čim bude otkrivena“.

Džon Jančunis, advokat koji zastupa jednu od žena protiv kompanije u čijem je vlasništvu aplikacija, rekao je da se ona našla na meti ogromnog internet uznemiravanja.

„To ju je izuzetno emotivno uznemirilo“, rekao je on za BBC.

„Postala je predmet podsmeha.“

Ne iznenađuje da je ovo curenje bilo iskorišćeno na taj način.

Muškarci su kritikovali aplikaciju kako je njena popularnost rasla.

Kletve, uz širenje nedokazanih tvrdnji, i „doksing“, kad su nečiji lični podaci objavljeni bez njegove dozvole, bili su realne mogućnosti.

Muške grupe su želele da ugase aplikaciju.

Kad su saznali da je hakovana, to su videli kao priliku za odmazdu.

„Ovo curenje spremno su iskoristile mizogine zajednice kao njihovu veliku misiju i očigledno nešto na šta su veoma ponosni“, kaže Kalum Hud, šef istraživanja u Centru za borbu protiv digitalne mržnje.

U više od 12.000 objava na 4Chan-u, forumu poznatom po ekstremnom sadržaju, pomenuta je aplikaciju Tea dejting od 23. jula, tri dana pre curenja, do 12. avgusta, dodaje on.

Raskol između muškaraca i žena?

Na internetu se curenje podataka sa aplikacije Tea pominje u sklopu „rodnog rata“ i poslednja je kap u čaši heteroseksualnog dejtinga.

Sve je više dokaza koji sugerišu da se heteroseksualni mladi ljudi okreću od tradicionalnog dejtinga i dugoročnih ljubavnih veza.

Negativna iskustva u onlajn dejtingu samo doprinose ovim napetostima.

Pju riserč otkrio je 2023. godine da je u SAD više od polovina iskustava žena na aplikacijama za dejting bila negativna, da su žene sklonije da se požale na neželjeno ponašanje muškaraca i da se ne osećaju bezbedno na aplikacijama za dejting.

Doktorka Dženi Van Huf, sociološkinja sa Mančesterskog metropolitenskog univerziteta, kaže da osećaj nebezbednosti utiče na to koliko mladih žena želi da učestvuje u onlajn dejtingu.

Za razliku od upoznavanja partnera preko prijatelja ili posla, postoji manje posledica po muškarce koji se loše ponašaju na onlajn sastancima.

„Iskustvo žena u vezi sa dejtingom sa suprotnim polom na aplikacijama su osećanje straha i nepoverenje“, kaže ona.

„Mizoginija je sve ukorenjenija u dejtingu.“

Prethodne inkarnacije Tea aplikacije, kao što su grupe na društvenim mrežama ‘Da li izlazimo sa istim momkom’ sa hiljadama pratilaca postojale su godinama u svetu.

Isprva su bile hvaljene kao novi način da se muškarci pozovu na odgovornost.

Ali, kao i slučaju aplikacije Tea, usledile su kontroverze i mnogi muškarci su smatrali da nisu pravedno predstavljeni u objavama.

Organizovane su onlajn grupe da bi ove bile srušene.

Sa navodno više od milion korisnica, aplikacija Tea podigla je ovaj koncept na jedan sasvim novi nivo.

Ali eksperti su takođe postavili pitanje o želi za profitom, kao motivom koji stoje iza aplikacije, zajedno sa poverljivošću objavljenih informacija.

Za žene koje žele da koriste aplikaciju radi bezbednosti, verifikacija informacija ume da bude teška.

U međuvremenu, muškarci, koji ne mogu da pristupe aplikaciji, ne mogu da znaju da li se o njima objavljuju lažne informacije.

Aplikacija Tea i naknadno curenje informacija nadovezuju se na već postojeću podelu između muškaraca i žena i raspiruju strahove u heteroseksualnom dejtingu, rekla je doktorka Van Huf.

Bezbednost žena je kompromitovana, a muškarci smatraju da se njihovi postupci izvlače iz konteksta i iskorišćavaju za ogovaranje.

Što se tiče Sali, curenje je uticalo na njen osećaj sigurnosti.

„Useliću se kod najmilijih samo da bih se osećala bezbednom“, kaže ona.

