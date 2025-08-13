Bivša prva dama Južne Koreje u pritvoru, optužena za korupciju

Kim Keon He, supruga bivšeg predsednika Južne Koreje Juna Suka Jeola, koji je u zatvoru, uhapšena je po nizu optužbi, među kojima i za manipulaciju tržištem akcija i primanje mita.

Bivša prva dama negirala je sve optužbe tokom četvoročasovnog sudskog saslušanja u Seulu 12. avgusta.

Međutim, sud je izdao nalog za pritvor, obrazlažući da postoji opasnost da bi mogla da uništi dokaze.

Južna Koreja ima dugu istoriju bivših predsednika koji su se suočavali sa optužbama i završavali iza rešetaka.

Ali, ovo je prvi put da su i bivši predsednik i bivša prva dama istovremeno u zatvoru.

Jun Suk Jeol pritvoren u januaru, kako bi se suočio sa suđenjem zbog neuspelog pokušaja uvođenja vanrednog vojnog stanja prošle godine – poteza koji je zemlju gurnuo u haos i na kraju doveo do njegovog svrgavanja s vlasti.

Tužioci kažu da je 52-godišnja Kim zaradila više od 800 miliona vona (577.940 dolara) učestvujući u šemi nameštanja cena koja obuhvata akcije kompanije Dojč Motors, ovlašćenog dilera BMW-a u Južnoj Koreji.

Iako se to navodno dogodilo pre nego što je njen suprug izabran za predsednika Južne Koreje, ta afera nastavila je da baca senku tokom njegovog mandata.

Navodno je prihvatila i dve skupocene tašne i dijamantsku ogrlicu kao mito od kontroverzne Crkve ujedinjenja u zamenu za poslovne usluge.

Kim je optužena i za mešanje u nominacije kandidata tokom parlamentarnih vanrednih izbora 2022. godine i opštih izbora prošle godine.

Na saslušanje je došla u crnom sakou i suknji i delovala je vrlo ozbiljno.

„Iskreno se izvinjavam što sam izazvala probleme, iako sam beznačajna osoba“, rekla je.

Dok je bio predsednik, Jun je stavio veto na tri predloga zakona opozicije, kojima se tražila istraga specijalnog savetnika o optužbama protiv Kim.

Poslednji veto je stavio u novembru, nedelju dana pre nego što je proglasio vanredno stanje.

Taj potez ga je koštao predsedničke funkcije.

Specijalno tužilaštvo formirano je u junu ove godine, pošto je Junov rival, Li Dže Mjung preuzeo predsedničku funkciju.

