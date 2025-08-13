Bred Pit u centru pažnje: Tinejdžeri ga opljačkali, bivše i dalje pričaju o njemu

Getty Images

Četiri tinejdžera uhapšena su zbog sumnji da su opljačkali kuću glumca Breda Pita, saopštila je policija.

Osumnjičeni su navodno odgovorni za niz provala u domove poznatih glumaca i profesionalnih sportista, rekao je Džim Mekdonel, šef policije Los Anđelesa.

Kod dva 18-godišnjaka, jednog 17-godišnjaka i 16-godišnjaka, članova ulične bande, pronađena je imovina ukradena u provalama kada je policija pretražila njihove domove.

Policija nije imenovala one čija su imanja bila meta, ali su neke poznate ličnosti prijavile provale ove godine.

Među njima su glumica Nikol Kidman, kantautor Kit Urban i fudbaler Olivije Žiru.

Istraga je počela krajem juna pošto su trojica maskiranih lopova upala u Pitovu kuću.

Mekdonel je rekao da je grupa mladića preskočila ogradu kuće u Los Felizu i razbila prozor, ušla unutra i ukrala stvari, a potom pobegla.

Policija nije potvrdila da kuća pripada oskarovcu, ali adresa se poklapa sa adresom nekretnine koju je Pit kupio 2023. godine.

Velika kuća sa tri spavaće sobe nalazi se odmah izvan Grifit parka, blizu čuvenog znaka Holivuda.

Okružena je ogradom i zelenilom.

Pit nije bio kod kuće u vreme provale pošto je promovisao novi film F1.

Istražitelji su otkrili da su osumnjičeni bili deo grupe koja je „provaljivala u domove poznatih“ među kojima su i kuće „glumaca i profesionalnih sportista“.

Prošle nedelje, policija je pratila četvoricu osumnjičenih i uspela da ih uhapsi, dodao je.

Policija nije precizirala koje stvari su pronađene u pretresima njihovih domova.

Provalnici postali sve lukaviji – postavljaju nadzorne kamere u obližnje leje sa cvećem ili preko puta kuća kako bi pratili dnevna kretanja vlasnika, kaže šef policije u Los Anđelesu.

Koriste i ometače signala za bežični internet (Wi Fi) kako bi onesposobili sisteme za kućni nadzor i kamere koje služe da upozore vlasnike kuća ili policiju na provalu.

Poznate ličnosti i sportisti tako postaju lakše mete pošto se na mrežama objavljuje kojim će događajima prisustvovati, odnosno kad nisu u njihovim kućama, dodao je Mekdonel.

Svako ko na društvenim mrežama objavljuje gde će biti ili putovati, rizikuje da signalizira potencijalnim lopovima kad je pogodan trenutak za krađu.

„Ne razmišljamo dovoljno o tome. Želimo da naši prijatelji znaju gde smo i šta radimo, ali onda tako i sve ostale obaveštavamo o tome“, rekao je šef losanđeleske policije.

‘Razgovaramo o bivšem’: Dženifer Aniston i Gvinet Paltrou

Getty Images Gvinet Paltrou i Dženifer Aniston, fotografisane 2014. godine

Zvezda serije Prijatelji, glumica Dženifer Aniston rekla je da ona i njena koleginica Gvinet Paltrou i dalje razgovaraju o zajedničkom bivšem partneru Bredu Pitu.

Paltrou i Pit su bili vereni nekoliko meseci tokom 1996. i 1997. godine, a on je potom bio oženjen Aniston od 2000. do 2005. godine.

Na pitanje časopisa Veniti fer da li ona i njena bliska prijateljica Paltrou razgovaraju o bivšem partneru, ona je odgovorila: „O, naravno. Kako ne? Mi smo devojke.“

Ipak, one češće „razmenjuje informacije o blagostanju više nego tračeve“.

Obe glumice su poznate po tome što vode računa o zdravlju.

„Stalno razmenjujemo savete“, rekla je Aniston.

Ipak, razvod od Pita pre 20 godina nazvala je „vrlo ranjivim periodom“.

„Ironično, otišla sam na proslavu veridbe Gvinet i Breda“, rekla je.

Glumice su se upoznale kada su Paltrou i Dejvid Švimer, glumac iz serije Prijatelji, snimali film Nosač kovčega iz 1996. godine.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk