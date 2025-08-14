Da li biste prali zube pastom napravljenom od vaše kose

Pasta napravljena od vaše sopstvene kose mogla bi da pomogne u obnavljanju i zaštiti oštećenih zuba, kažu istraživači.
Naučnici sa Kraljevskog koledža u Londonu (KCL) otkrili su da kreatin, protein koji se može naći u kosi, koži i vuni, može obnoviti zubnu gleđ i sprečiti rane stadijume propadanja.
Njihovo istraživanje otkrilo je da kreatin proizvodi zaštitni premaz koji oponaša strukturu i ulogu prirodne gleđi kada dođe u kontakt sa mineralima iz pljuvačke.
„Kreatin daje alternativu koja može da promeni trenutno lečenje zuba“, rekla je Sara Game, doktorantkinja sa KCL-a i prva autorka studije.
„Tehnologija premošćuje jaz između biologije i stomatologije, obezbeđujući ekološki biomaterijal koji oponaša prirodne procese.
„Ne samo da je održiv izvor iz biološkog otpadnog materijala poput kose i kože, već i eliminiše potrebu za tradicionalnom plastičnom smolom, koja se često koristi u restorativnoj stomatologiji, a koja je otrovna i manje postojana.“
U studiji objavljenoj u naučnom časopisu Advanced Healthcare Materials, naučnici su izvukli kreatin iz vune.
Oni su otkrili da kada kreatin, nanesen na zubnu površinu, dođe u dodir sa mineralima iz pljuvačke, formira veoma organizovanu, kristalastu strukturu koja oponaša građu i funkciju prirodne gleđi.
Tokom vremena ta struktura počinje da privlači jone kalcijuma i fosfata, što dovodi do razvoja zaštitnog premaza sličnog gleđi oko zuba, prema rečima istraživača.
Kisela hrana i piće, loša oralna higijena i starenje doprinose propadanju zubne gleđi, što vodi ka većoj osetljivosti zuba, bolu i na kraju gubitku.
„Za razliku od kostiju i kose, gleđ se ne obnavlja. Jednom kada se izgubi, to je zauvek“, rekao je doktor Šerif Elšarkavi, autor i konsultant za protetiku na KCL-u.
„Ulazimo u zanimljivo razdoblje u kome će nam biotehnologija omogućiti ne samo da lečimo simptome, već i da obnovimo biološke funkcije koristeći materijal iz tela.
„Sa daljim razvojem i pravim partnerstvom sa industrijom, možda uskoro budemo razvijali snažnije, zdravije osmehe na osnovu nečeg tako jednostavnog kao što je šišanje.“
BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.
Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk