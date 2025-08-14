Da li biste prali zube pastom napravljenom od vaše kose

King’s College London Doktor Šerif Elšarkavi veruje da bi tehnologija mogla da bude dostupna u naredne dve godine

Pasta napravljena od vaše sopstvene kose mogla bi da pomogne u obnavljanju i zaštiti oštećenih zuba, kažu istraživači.

Naučnici sa Kraljevskog koledža u Londonu (KCL) otkrili su da kreatin, protein koji se može naći u kosi, koži i vuni, može obnoviti zubnu gleđ i sprečiti rane stadijume propadanja.

Njihovo istraživanje otkrilo je da kreatin proizvodi zaštitni premaz koji oponaša strukturu i ulogu prirodne gleđi kada dođe u kontakt sa mineralima iz pljuvačke.

„Kreatin daje alternativu koja može da promeni trenutno lečenje zuba“, rekla je Sara Game, doktorantkinja sa KCL-a i prva autorka studije.

King’s College London Kisela hrana i piće mogu da izazovu propadanje zuba

„Tehnologija premošćuje jaz između biologije i stomatologije, obezbeđujući ekološki biomaterijal koji oponaša prirodne procese.

„Ne samo da je održiv izvor iz biološkog otpadnog materijala poput kose i kože, već i eliminiše potrebu za tradicionalnom plastičnom smolom, koja se često koristi u restorativnoj stomatologiji, a koja je otrovna i manje postojana.“

U studiji objavljenoj u naučnom časopisu Advanced Healthcare Materials , naučnici su izvukli kreatin iz vune.

BBC Istraživači kažu da kreatin dobijen iz kose može biti upotrebljen za pravljenje paste za zube koja obnavlja gleđ

Oni su otkrili da kada kreatin, nanesen na zubnu površinu, dođe u dodir sa mineralima iz pljuvačke, formira veoma organizovanu, kristalastu strukturu koja oponaša građu i funkciju prirodne gleđi.

Tokom vremena ta struktura počinje da privlači jone kalcijuma i fosfata, što dovodi do razvoja zaštitnog premaza sličnog gleđi oko zuba, prema rečima istraživača.

Kisela hrana i piće, loša oralna higijena i starenje doprinose propadanju zubne gleđi, što vodi ka većoj osetljivosti zuba, bolu i na kraju gubitku.

King’s College London Istraživanje je vodila doktorantkinja sa Kraljevskog koledža u Londonu

„Za razliku od kostiju i kose, gleđ se ne obnavlja. Jednom kada se izgubi, to je zauvek“, rekao je doktor Šerif Elšarkavi, autor i konsultant za protetiku na KCL-u.

„Ulazimo u zanimljivo razdoblje u kome će nam biotehnologija omogućiti ne samo da lečimo simptome, već i da obnovimo biološke funkcije koristeći materijal iz tela.

„Sa daljim razvojem i pravim partnerstvom sa industrijom, možda uskoro budemo razvijali snažnije, zdravije osmehe na osnovu nečeg tako jednostavnog kao što je šišanje.“

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk