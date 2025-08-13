Dan posle incidenata u Vrbasu: Loša atmosfera u vazduhu

BBC

Osim jedne nakrivljene ulične bandere, koja je nastradala, nema tragova koji bi oslikali pravi mali rat prethodne noći na glavnom trgu u Vrbasu.

Mesto na severu Bačke prilično je tiho i mirno dan posle sukoba između pristalica vladajuće Srpske napredne stranke i lokalnih stanovnika.

Povređeno je 16 policajaca i više od 50 ljudi, rekao je direktor policije Dragan Vasiljević za Radio-televiziju Srbije (RTS), dodajući da je kordon razdvajao dve grupe.

Više pojedinaca je privedeno, a situacija se smirila tek oko šest sati ujutro, kad su se ljudi razišli.

Na podnevnom suncu ulice mirišu na užareni beton.

Noć, ipak, pričaju meštani, nije imala takav miris.

Vazduh je samo nekoliko sati ranije bio zagušljiv od dimnih bombi i baklji, a ulicama su odzvanjali vriska i jauci povređenih.

„Bilo je jezivo. Vrbašani ne pamte ovakvu strahotu.

„Među onima koji su nas gađali gotovo da nije bilo ljudi iz našeg mesta.

„Niko ne zna odakle su i ko ih je platio“, još uzbuđenim glasom ispričala nam je starija žena koja nije htela da joj se ime pominje jer, kako kaže, Vrbas je malo mesto.

Gura bicikl i ljutito priča da je samo sreća sačuvala ljude da neko ne nastrada.

Ona je jedna od retkih koja je uopšte htela sa mnom da razgovara, ali se ipak osvrtala da isprati ko je posmatra.

Ovde, u gradu sa 36.000 stanovnika, gotovo da se svi znaju.

„Dete, bili su neki topovski udari, ja to još nisam ni čula ni doživela.

„Kamene kocke su bacali na nas, petarde, navijačke baklje“, priča u dahu.

Smirilo se tek pred zoru.

„Žega je, idem malo da odmorim jer će se ovo nastaviti.

„Vrbas je mirno mesto gde žive mnogi narodi, ali je oduvek bilo uz vlast.

„Nekada je bilo komunističko, pa radikalsko i sad naprednjačko.

„To mora da se promeni, bude se ljudi“, priča dok seda na bicikl i odlazi ka glavnom parku.

BBC Tragovi sukoba su na pločnicima

Lista okupljena oko SNS-a, koja je nosila naziv „Aleksandar Vučić- Vrbas sutra“, osvojila je više od 60 odsto glasova na prošlogodišnjim izborima i 23 od 46 mandata u gradskoj skupštini.

Druga po snazi je Oslobodimo Vrbas sa 10 mandata, zatim Vrbas protiv nasilja koja ima dva mesta u parlamentu i manjinska Ruska stranka jedan mandat.

Loša atmosfera se oseća dok hodam ulicama.

Iako bi glavna tema ovog vojvođanskog mesta mogla da bude suša i možda loša godina za poljoprivrednike, na mnogim ćoškovima zatekla sam grupe ljudi koji su prepričavali nemire.

O tome su razgovarali u lokalnom kafiću, pekari, čak i u menjačnici.

„Bili su tu studenti i meštani Vrbasa, ali su se pristalice SNS okupile ranije na centralnom trgu, gde im se i nalaze prostorije stranke.

„Nešto pre deset sati uveče je krenuo pravi rat.

„Prve kamenice, vatromet, dimne bombe, sve je padalo“, kaže Luka Mažar, odbornik grupe građana Oslobodimo Vrbas za BBC na srpskom.

Kaže da je policija bila okrenuta prema demonstrantima i nije reagovala.

Bilo je i nekoliko grupnih tuča, dodaje.

Priča da su sevale pesnice i metalne šipke.

„Nekoliko puta su me udarili i imam opekotine na ruci.

„Ovo što se desilo u Vrbasu je nezapamćeno i za Srbiju, a ne za ovako malo mesto“, priča Mažar.

Kako priča, narod je ogorčen najviše na funkcionere Vrbasa, jer su oni bili jedini odavde, dok su ostali došli iz drugih mesta.

BBC Gorčin Pavićević zadobio je lakše povrede tokom sukoba u utorak uveče

„Grupa samprozvanih patriota ispalila je vatromet i pirotehnička sredstva na ljude s druge strane kordona“, opisuje događaje od prethodne noći Gorčin Pavićević iz Vrbasa.

Sve je počelo dva dana ranije kada je ta grupa napravila skup da brane prostorije SNS, priča on za BBC na srpskom.

Kao odgovor na to, zakazan je protest u utorak uveče i prvo je zvučao navijački, sa natpevavanjem preko kordona policije.

„Krenule su da lete kamenice, vatromet i flaše, pogađale su i policajce, a njihovi štitovi su bili okrenuti prema nama, potpuno besmisleno.

„Kad smo krenuli da uzvraćamo, policija se okrenula i ka njima“, kaže mladić koji je zadobio lakše povrede.

Pošto se obližnja gimnazije renovira, korišćeni su crepovi i veliko kamenje s gradilišta.

„Puno besa se u nama nakupilo.“

BBC Prostorije SNS u Vrbasu

Vrata sedišta SNS-a u Vrbasu bila su otvorena i ljudi su ulazili i izlazili u utorak popodne.

Dvadesetak ljudi je sedelo unutra, oko stolova sa posluženjem.

Niko nije želeo da komentariše nemire.

„Ne možemo da pričamo. Ostavite broj telefona pa će vam se možda neko javiti.

„Mi smo ovde obične pristalice i ništa ne znamo“, rekli su mi gotovo istovremeno muškarac i žena koji su sedeli za centralnim stolom na kojem su se nalazili slatkiši.

Naredna dva sata nastavili su ljudi da ulaze i izlaze iz prostorija SNS.

Mlađi u grupama, stariji sami, ali svi nekako umorni i namršteni.

Smenjivali su se i mladići, obučeni u crnom, istetoviranih ruku sa crnim kačketima.

Oglasili su se visoki stranački funkcioneri, Miloš Vučević, Ana Brnabić i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

„Nasilje koje su blokaderi teroristi sinoć ponovo pokazali, pre svega u Vrbasu i Bačkoj Palanci, dokaz je da su od nalogodavaca dobili direktivu da izazovu građanski rat“, napisala je na društvenoj mreži Iks Brnabić, ujedno predsednica Narodne skupštine.

Nasilje koje su blokaderi teroristi sinoć ponovo pokazali, pre svega u Vrbasu i Bačkoj Palanci, dokaz je da su od svojih nalogodavaca dobili direktivu da izazovu građanski rat. Jasno je nalogodavcima da je blokadera na ulici sve manje, da se podrška običnih ljudi svela na… — Ana Brnabic (@anabrnabic) August 13, 2025

Novi protest u Vrbasu je najavljen za četvrtak uveče.

Pogledajte kako je izgledala noć u utorak uveče, kada su se pristalice SNS-a i njihovi protivnici sukobili u više gradova u Srbiji

