Evrobasket, Grupa A: Ko čeka Srbiju u prvoj fazi

Getty Images Bogdan Bogdanović, Kristaps Porzingis, Vit Krejči, Alperen Šengun, Maik Kotsar i Nimijaš Keta predvodiće selekcije iz grupe A na Evrobasketu

Dok srpski navijači već kalkulišu sa kim bi košarkaška reprezentacija mogla da se susretne u polufinalu ili finalu, selekciju Svetislava Pešića prvo čeka grupna faza Evrobasketa u Rigi.

‘Orlovi’, kako je nadimak srpske selekcije, odigraće pet utakmica u prvih osam dana u letonskoj prestonici, a jedna od najtežih bi mogla da bude protiv domaće selekcije.

„Letonija je fantastična ekipa, imaju kontinuitet, dobre igrače i sigurno su među favoritima za medalju, ne samo zato što su domaćini“, rekao je selektor Svetislav Pešić za Radio-televiziju Srbije (RTS).

„Biće to za nas možda i najteža utakmica na prvenstvu“, dodao je.

Pored Letonije, Srbiju će se sastati i sa Turskom, sa kojom ima dugu istoriju duela u 21. veku, a posebno se pamte oni iz 2001. u finalu Evropskog prvenstva i 2010. u polufinalu Mundobasketa.

Turci u Rigu dolaze sa najboljim timom imali bolji tim od te 2001. i „među najozbiljnijim su kandidatima za medalju“, rekao je Pešić uoči Evrobasketa.

Po mnogim anketama, pa i na sajtu Međunarodne košarkaške federacije, Srbija je u vrhu favorita za zlatnu medalju.

„Ne priča se o rezultatima, jer kada se mnogo priča o rezultatima, kada su prevelika očekivanja, obično nema ni rezultata.

„Tako da se mi bavimo igrom“, rekao je Pešić na poslednjem treningu srpskog tima u Beogradu.

Nadovezao se plejmejker Aleksa Avramović.

„Mismo Srbija, svako će da nas gleda kao potencijalnog favorita za osvajanje medalje.

„Ali to ne može samo da se napiše i dobije, to mora da se zaradi na terenu“, kaže Avramović.

U grupi A će biti i Češka, Estonija i Portugal, kojima se daju najmanje šanse za prolazak u eliminacionu fazu Evrobasketa, koja se takođe organizuje u Rigi.

Letonija: Domaćin i san o medalji dugo skoro ceo vek

Ista lica, isti selektor sa istim ciljem – tako bi ukratko mogla se opiše misija letonske reprezentacije na ovogodišnjem Evrobasketu.

Ali, glavna razlika u odnosu na prethodna takmičenja je činjenica da je Letonija jedan od domaćina prvenstva i da će se cela završnica igrati u Rigi, zbog čega mnogi vide ovu selekciju na pobedničkom postolju sa nekom od medalja.

Već četiri godine tim predvodi italijanski trener Luka Banki, a prva zvezda je Kristaps Porzingis, visoki centar Atlanta Hoksa, tima NBA lige.

TOMS KALNINS/EPA Kristaps Porzingis, prva zvezda Letonije, pokušaće da donese zemlji prvu medalju u košarci posle 86 godina

Godinama je tu i Davis Bertans, nekadašnji košarkaš Partizana, koji je dugo bio u NBA, a sada predvodi evroligaša iz Dubaija.

U nacionalnom timu će ponovo zaigrati 36-godišnjim bratom Dairisom, kome će Evrobasket verovatno biti poslednji ples u reprezentativnom dresu.

Pomoć će imati od niza iskusnih igrača iz najjačih evropskih liga poput Rolandsa Šmitsa, Artursa Žagarsa, Kristersa Zoriksa, Andrejsa Gražulisa, Artursa Kuruca i Karlinsa Silinša.

Rodions Kuruc, bivši košarkaš Partizana i novo pojačanje španske Baskonije, otpao je sa spiska nekoliko dana pred početak turnira zbog povrede.

Letonci će se, kao i prethodnih godina, najviše oslanjati na šut za tri poena.

Baltička država ima zlatnu i srebrnu medalju sa evropskih prvenstava, ali je prva osvojena pre 90 godina, a druga četiri godine kasnije.

Posle osamostaljenja od Sovjetskog Saveza 1991, najveći uspesi Letonaca su dva peta mesta na Evropskom prvenstvu 2017. i Mundobasketu u Manili pre dve godine.

TOMS KALNINS/EPA Davis Bertans (u sredini sa brojem osam) godinama je uzdanica reprezentacije Letonije

Turska: ‘Bejbi Jokić’ predvodi novi talas

U istoriji turske reprezentativne košarke stoje dve medalje, obe su srebrne, obe su osvojene na domaćem terenu i obe imaju veze sa Srbijom i Jugoslavijom.

Dok su u finalu Evropskog prvenstva 2001. u finalu ubedljivo poraženi od Jugoslavije, koju je sa klupe predvodio Svetislav Pešić, devet godina kasnije na Svetskom prvenstvu su preko Srbije stigli do finala sa Amerikom.

Imali bi srpski navijači svašta da kažu o polufinalu Mundobasketa iz 2010. i „domaćinskom suđenju“ u Istanbulu.

Već 15 godina Turci čekaju na medalju i nadaju se da bi nova generacija predvođena Alperenom Šengunom, igračem Hjuston Roketsa i jednim od najboljih centara NBA lige, mogla da im je donese.

Šenguna zbog stila igre, osećaja za asistencije i skromnih atletskih sposobnosti u Americi nazivaju „Mali Jokić“ (Baby Jokić), a u grupnoj fazi moći će u direktnom duelu da se oproba sa „pravim“ Nikolom Jokićem.

Pored Šenguna, jedini turski NBA igrač je Adem Bona, naturalizovani nigerijski košarkaš koji je od detinjstva živeo u Istanbulu.

Međutim, među reprezentativcima Turske ima više igrača koji imaju NBA iskustvo, a danas vodeće uloge u klubovima koji se takmiče u Evroligi.

U toj grupi su naturalizovani Amerikanac Šejn Larkin, godinama najbolji igrač istanbulskog Efesa, kao i košarkaši atinskog Panatinaikosa Omer Jurtseven i Džedi Osman, Sertač Šanli iz Fenerbahčea, kao i krilo Furkan Korkmaz koji igra za Bahčešehir.

Iskustvo iz najjačeg klupskog takmičenja u Evropi imaju gotovo svi turski reprezentativci, koji su ga skupljali nastupima za Fenerbahče, Efes i Galatasaraj, a nekoliko njih je i osvalo titulu klupskog prvaka tog kontinenta.

Troy Taormina/USA TODAY Sports Alperena Šenguna (desno) zbog stila igre u Americi često porede sa Nikolom Jokićem

Češka: Bez Veselog i Satoranskog teško do veselja

Ambicije Češke u Rigi od starta su znatno umanjene zbog odsustva najboljih igrača te reprezentacije već više od decenije – Jana Veselog i Tomaša Satoranskog.

Veseli, centar Barselone, koji je nastupao i za beogradski Partizan i za NBA tim Vašington Vizards, neće biti sa ekipom pošto se mesecima oporavlja od teške povrede desnog kolena.

Kada je 22. avgusta objavljeno da neće igrati ni plejmejker Barselone Tomaš Satoranski zbog povrede leđa, sastav Čeha postao je jedan od najslabijih na turniru.

Zenit generacije predvođene Veselijem i Satoranskim je prošao, a najveći uspeh zabeležila je na Svetskom prvenstvu 2019. u Kini, gde je ispala u četvrtfinalu.

U njihovom odsustvu, daleko najveća zvezda tima na Evrobasketu biće bek Vit Krejči, jedini češki NBA košarkaš i član Atlanta Hoksa.

SEBASTIEN NOGIER/EPA-EFE Tomaš Satoranski (levo) bio je ključni igrač Češke na Svetskom prvenstvu u Kini 2019. godine, kada je ta reprezentacija dogurala do četvrtfinala

Važne uloge mogli bi da imaju i krilo Martin Peterka, igrač turske Jalove, kao i bek Tomaš Kizlink, koji je posle karijere u Italiji, Španiji, Francuskoj i Nemačkoj prošle godine odlučio da zaigra u Kini, i iskusni bek Jaromir Bohačik iz češkog šampiona Nimburka.

Zanimljivo je da su trećina ekipe dolazi iz tog kluba, a ostali reprezentativci nastupaju u ligama koje su daleko od najkvalitetnijih u svetu i Evropi, poput nižih liga Španije.

Reprezentacija koju vodi Španac Dijego Okampo tokom priprema za Evrobasket dva puta je poražena od Španije, a po jednom od Srbije i Turske, ali je u generalnoj probi ubedljivo savladala Gruziju.

Čehoslovačka, nekadašnja zajednica Češke i Slovačke, osvojila je čak 12 medalja na evropskim prvenstvima između 1935. i 1985, a 1946. popela se i na najviše postolje.

Ove godine bi i uspeh bio i plasman u drugu fazu.

Estonija: Jedini tim bez NBA iskustva

Ako je Litvanija zemlja košarke, a Letonija kao domaćin kandidat za medalju, Estonija je baltička država kojoj se daju najmanje šanse u Rigi.

Estonci su godinama igrali bez izrazito visokih igrača, često se oslanjajući na šut za tri poena kojim su umeli da iznenade favorite, ali na ovogodišnjem Evrobasketu bi igra mogla da im se bazira na gorostasima.

Maik Kotsar, bivši centar španske Baskonije koji sada nastupa u Japanu, verovatno je najpoznatije ime estonske košarke u ovom trenutku.

Ali on neće igrati na EP zbog povrede.

„Imao sam veliku želju da igram na Evrobasketu, ali to neće biti moguće. Želim ekipi mnogo sreće u Rigi i verujem da su spremni da ispune zacrtane ciljeve“, izjavio je Kotsar.

Na centarskoj poziciji Estonija ima Henrija Vesara, koji je prošle sezone imao zapaženu ulogu na američkom Univerzitetu Arizona.

I bek Ker Krisa već više godina nastupa u američkoj koledž košarci na prestižnim školama.

Tu je i nekoliko igrača sa evroligaškim iskustvom, poput Sandera Rijestea i kapitena Sim-Sandera Venea.

Kristijan Kulame iz španskog Bilbaa i Artur Konontsuk iz nemačkog Oldenburga trebalo bi da takođe čine okosnicu tima, od kojeg se očekuje da se sa Portugalom i Češkom bori za četvrto mesto, koje vodi u drugu fazu takmičenja.

Estonska selekcija će biti jedina u grupi A za koju ne nastupa nijedan košarkaš iz NBA lige.

Nikada nije osvojila medalju na evropskim prvenstvima, a najbliža je bila 1993. kada je zauzela šesto mesto.

Takav rezultat bi ovog puta bio podvig sa baltičku selekciju.

Portugal: Može li autsajder do senzacije

Jorge Zapata/EPA Nimijaš Keta je najzvučnije ime portugalske reprezentacije, a pre dve godine je navodno umalo postao pojačanje beogradskog Partizana

Pirinejska selekcija napravila je veliko iznenađenje pobedom nad evropskim šampionom Španijom u pripremnoj utakmici početkom avgusta, pa ni najboje evropske reprezentacije ne mogu unapred da „pišu“ pobedu protiv njih.

Pobedili su i Švedsku i Island, a po jednom gubili od Španije i Argentine.

U kvalifikacijama su dominirali u jakoj grupi sa Slovenijom, Izraelom i Ukrajinom, a dva kola pre kraja plasirali su se na Evrobasket.

Daleko najveća zvezda Portugala je Nimijaš Keta, centar Boston Seltiksa, u kojem nema veliku ulogu, ali je 2024. uspeo da se domogne titule u NBA ligi.

Publici u Srbiji je verovatno poznatiji kao najavljeno pojačanje beogradskog Partizana leta 2023, ali do saradnje nije došlo.

Gotovo polovina portugalskih reprezentativaca nastupa u domaćem šampionatu, nekoliko njih u nižim ligama Španije, a naturalizovani Amerikanac Travante Vilijams je igrao i u najvišem rangu španske košarke, pre nego što je otišao u Rumuniju.

Iako su pokazali da mogu da iznenade, Portugalci na prvenstvo dolaze kao veliki autsajderi, jer prvi put učestvuju od 2011. godine, a čak 18 godina nisu nikoga pobedili na završnim turnirima Evropskog prvenstva.

