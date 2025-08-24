Evrobasket, grupa B: Nemci i Litvanci favoriti, poslednji ples Vučevića za Crnu Goru

Getty Images Jonas Valančijunas, Nikola Vučević, Lauri Markanen, Ismael Beko, Pele Larson i Franc Vagner (sleva na desno) biće glavne zvezde selekcija iz grupe B na Evrobasketu

Publika sa Balkana pomno će pratiti dešavanja u finskom Tampereu, gde će se igrati utakmice grupe B Evrobasketa, a više je razloga za to.

Crna Gora predvođena NBA zvezdom Nikolom Vučevićem pokušaće da ponovi uspeh sa Svetskog prvenstva 2023. u Manili i prođe u drugu fazu turnira.

Vučević je najavio i da bi na turniru mogao da se oprosti od reprezentacije posle dva svetska prvenstva i četiri evropska šampionata u dresu ‘Sokolova’.

Bronzu sa prethodnog Evropskog prvenstva brani Nemačka, koja je u međuvremenu postala šampion sveta na Filipinima, a jedan je od glavnih favorita za osvajanje medalje i na Evrobasketu.

Litvanija, jedna od najtrofejnijih evropskih reprezentacija, dolazi u oslabljenom sastavu, ali u jednoj od retkih država sveta u kojoj je košarka najpopularniji sport ništa osim medalje neće se smatrati uspehom, posebno zato što na odličje čekaju već deset godina.

Domaćin grupe Finska ima velike ambicije, a najbolji igrač Lauri Markanen iz NBA tima Jute Džez biće jedna od najvećih zvezda Evrobasketa.

U grupi će se naći i Švedska i Velika Britanija, kojoj se daju najmanje šanse za prolaz u drugu fazu, gde će najbolje četiri selekcije iz grupe odmeriti snage sa reprezentacijama iz grupe A, u kojoj je i Srbija.

Nemačka: Kontinuitet i kvalitet za medalju

Selekcija jedne od najmnogoljudnijih zemalja Evrope u ovoj deceniji postala je svetska košarkaška sila i na tri uzastopna velika takmičenja bila je među četiri najbolje ekipe.

Sa prethodnog Evrobasketa 2022. donela je bronzu, naredne godine u Manili postala je svetski šampion pobedom nad Srbijom u finalu, a na prošlogodišnjim Olimpijskim igrama u Parizu ostala je bez medalje porazom upravo od ekipe Svetislava Pešića u utakmici za bronzu.

Okosnica ekipe u ovoj deceniji nije se menjala i isti recept je primenjen i ove godine, uprkos tome što je Španac Aleks Mumbru na selektorskoj klupi zamenio kanadskog stručnjaka Gordija Herberta.

Plejmejker Denis Šruder i krilo Franc Vagner, dugogodišnji NBA asovi, ponovo će biti prve violine u napadu, a pomoć bi mogli da imaju u trećem NBA igraču iz ovog sastava, Tristanu da Silvi.

ROLEX DELA PENA/EPA-EFE Denis Šruder, plejmejker nemačke reprezentacije, glavna je uzdanica ekipe Aleksa Mumbrua

Podršku nosiocima davaće provereni evroligaški igrači, poput krila Partizana Isaka Bonge, centra Monaka Danijela Tajsa, te bekova Dejvida Kramera i Maodoa Loa iz Real Madrida, odnosno litvanskog Žalgirisa.

Najveći broj igrača nemačkoj selekciji daje minhenski Bajern, koji sa klupe vodi bivši selektor Herbert.

Tu su centri Johanes Fojtman i Oskar da Silva, šuter Andreas Obst, bekovi Justus Holac i Leon Kracer.

Iskusni Johanes Timan, bivši igrač berlinske Albe koji sada nastupa u Japanu, doneće čvrstinu u reketu, koju je pokazao i u pripremnom duelu protiv Srbije, kada je prilično uspešno čuvao Nikolu Jokića.

Orlovi su na pripremnom turniru u Minhenu relativno lako savladali Pancere, kako nazivaju nemački tim, koji je pre toga tesno pobedio Tursku.

Upravo je Pešićeva selekcija jedini tim na Evrobasketu kojem se daju veće šanse za zlato od Nemaca, objavila je FIBA.

U trenutku pisanja teksta, spisak selektora Mumbrua sadržao je 14 imena, od kojih će dva biti precrtana pred put u Rigu.

Litvanija: Zemlja košarke u krizi

„Zemlja košarke“ je epitet koji će sebi rado pripisati i Srbi i Litvanci, pre svega zbog bogate istorije osvajanja medalja i samostalno i u okviru Jugoslavije, odnosno Sovjetskog Saveza.

Ali, putevi kojim su se tokom prethodnih desetak godina kretale te dve seniorske muške reprezentacije nisu vodili u istom smeru.

Litvanija je poslednju medalju osvojila 2015, kada je bila druga na Evrobasketu, a u polufinalu je pobedila upravo Srbiju.

Od tada joj je najbolji plasman šesta pozicija na Mundobasketu u Manili pre dve godine, a na Olimpijske igre u Parizu nije se ni plasirala.

Litvancima nedostaje igrački kvalitet koji su imali u poslednjoj deceniji 20. i prvoj deceniji 21. veka, a to se ogleda i u činjenici da će jedini NBA košarkaš u zelenom dresu na Evrobasketu biti Jonas Valančijunas, rezerva Jokiću u Denver Nagetsima.

TOMS KALNINS/EPA Jonas Valančiunas je jedini litvanski reprezentativac u aktuelnom sastavu koji ima osvojenu medalju sa velikih takmičenja – srebro 2015. na Evrobasketu

Domantas Sabonis, najbolji litvanski košarkaš i sin legendarnog Arvidasa Sabonisa, neće moći da pomogne zbog „ličnih razloga“, a na spisku nema ni Matasa Buzelisa iz Čikaga i Kasparasa Jakučionisa iz Majamija.

Uprkos tome, selektor Rimas Kurtinaitis tvrdi da „sastav nije slabiji od očekivanog“, a prilikom objave ovog teksta on još nije objavio koja četiri imena otpadaju sa prvobitnog spiska od ukupno 16 reprezentativaca.

Pored lidera Valančijunasa, nosioci igre bi mogli da budu Rokas Jokubaitis, novi plejmejker minhenskog Bajerna, i Tadas Sedekerskis, krilo španske Baskonije.

Tu je, kao i prethodnih godina, niz igrača Žalgirisa iz Kaunasa: Ignas Birutis, njegov imenjak Brazdejkis i Deividas Sirvidis, koji bi mogli da imaju značajne uloge, kao i dojučerašnji košarkaš Crvene zvezde Rokas Geidraitis.

TOMS KALNINS/EPA Rokas Jokubaitis (desno) tokom priprema bio je startni plejmejker Litvanije

Uprkos oseci vodećih igrača u najjačim ligama sveta, Litvanija je jedna od retkih reprezentacija koja odoleva trendu naturalizacije američkih košarkaša.

I bez njih trebalo bi da ima dovoljno kvaliteta da prođe dalje iz grupe B, ali bi mogla da udari u zid kada u eliminacionoj fazi uslede dueli sa najboljim evropskim selekcijama.

Crna Gora: Iskorak za oproštaj Nikole Vučevića

Crnogorski selektor Boško Radović u julu je sastavio jedan od najširih reprezenativnih spiskova uoči Evrobasketa, a na njemu je bilo ukupno 25 imena.

Kao i prethodnih godina, jedno je posebno zvučno – Nikola Vučević.

Zvezda NBA lige i Čikago Bulsa, koja je dva puta nastupala na Ol star mečevima, šesti put će predstavljati Crnu Goru na velikim turnirima, jer je dosad igrao na tri evropska šampionata i dva prvenstva sveta.

„Možda ću promeniti mišljenje, ali za sada verujem da će ovo zaista biti moje poslednje.

„Sledeće prvenstvo je tek za dve godine. Imaću 36, 37 godina“, izjavio je Vučević uoči Evrobasketa.

I pre nego što su pripreme počele bilo je jasno da će Crna Gora oslabljena putovati na peti Evrobasket od sticanja nezavisnosti 2006. – bez Bojana Dubljevića, Nikole Ivanovića, Petra Popovića, Nemanje Radovića i Dina Radončića.

Kamil Krzaczynski/USA TODAY Sports Nikola Vučević (u sredini u belom dresu) će šesti put nastupiti za Crnu Goru na velikim takmičenjima, a najavio je oproštaj od reprezentacije posle Evrobasketa

Pored Vučevića, očekuje se dosta i od Marka Simonovića, takođe bivšeg igrača Čikago Bulsa, ali i Crvene zvezde, Mege i turskog Bešiktaša, koji trenutno nastupa za Turk Telekom

Iskustvo Radovićevom timu donose centar Zoran Nikolić, koji je prošle sezone igrao za podgorički Derbi, Andrija Slavković iz podgoričke Budućnosti i Vladimir Mihailović, bek hrvatskog Zadra.

Rešenje na bekovskoj poziciji, Košarkaški savez Crne Gore je pronašao u naturalizaciji nekog američkog plejmejkera, ovoga puta Kajla Almana, Simonovićevog saigrača iz Turk Telekoma.

On će biti jedan od petorice debitanata u crnogorskoj selekciji, a čak sedmorica igrača Radovićeve ekipe nastupa u regionalnoj ABA ligi.

U poslednjem trenutku zbog povrede je otpao Jovan Kljajić, košarkaš Gran Kanarije.

„Ovih 12 momaka koji idu na Evropsko prvenstvo zasluženo su tu – idemo u Finsku da vidimo što možemo da napravimo“, poručio je Vučević, centar Čikago Bulsa.

„Naš cilj i san je plasman u drugu fazu takmičenja, biše teško jer nismo u kompletnom sastavu, ali verujem da smo kadri da obradujemo ljubitelje košarke“, dodao je.

Njegove prognoze o završnici:

„Ko su glavni favoriti? Srbija, Nemačka, Turska…

„Srbija ima odličnu ekipu, pokrivena je na svim pozicijama, ima najboljeg igrača planete u sastavu, Nikolu Jokića, Nemci su aktuelni šampioni sveta, a Turska je takođe odlična selekcija“.

Pre dve godine u Manili, Crna Gora je uspešno završila turnir plasmanom u drugu fazu, u kojoj nije imala šanse pored Litvanije i Amerike.

Sada se nadaju da bi mogli da ponove uspeh na Vučevićevom oproštaju.

Finska: Jedna NBA zvezda i kiša trojki

Jarek Praszkiewicz/EPA Lauri Markanen je nizom briljantnih partija tokom priprema nagovestio da bi Finska mogla da zabeleži zapažen rezultat na Evrobasketu

Kao i u Crnoj Gori, ako u Finskoj pomenete košarku, jedno ime će biti prva asocijacija.

Od Laurija Markanena, zvezde Jute Džez, najviše će zavisiti plasman Finske na Evrobasketu, a kako je ta zemlja domaćin grupne faze očekuje se da bude među četiri najbolje ekipe u grupi B i prođe dalje.

Ukoliko Markanen nastavi sa partijama iz pripremnog perioda, Finci bi mogli i znatno dalje.

Belgiji je u dva meča ubacio ukupno 79 poena, a Poljskoj čak 42.

Još nekoliko poznatih lica nosiće plavi dres i ovog puta, a publici na Balkanu verovatno je najpoznatiji Sasu Salin, 34-godišnji bek koji je pre više od decenije igrao za ljubljansku Olimpiju.

Mikael Jantunen, doskorašnje krilo Pariza i novo pojačanje turskog Fenerbahčea, biće druga zvezda finske selekcije, a važne uloge bi mogli da imaju i Olivije Nkamua iz italijanskog Varezea, Edon Maksuni iz francuskog Gravlena, Aleksandar Madsen iz španske Ljeide i Elijas Valtonen iz Granade.

Jarek Praszkiewicz/EPA Selektor Lasi Tuovi i Sasu Salin (desno)

Gotovo svi reprezentativci Finske imaju dobar šut za tri poena, što bi moglo da bude njihovo glavno oružje na turniru, uz podršku domaće publike.

Cilj je jasan – borba za medalje, kaže Lauri Markanen.

„Biće to težak zadatak. Moramo da budemo ujedinjeni koliko god možemo.

„Svi moraju da daju sve od sebe da bismo dostigli visoke ciljeve“, smatra prva zvezda finske košarke.

Velika Britanija: Šesti Evrobasket i dve pobede manje

Posle debija na evropskim prvenstvima 2009. godine, Velika Britanija je još četiri puta nastupala na tom takmičenju.

Samo se 2015. nije plasirala, ali je ukupno zabeležila samo četiri pobede u svim dosadašnjim nastupima, navodi se na sajtu FIBA.

U šestom pojavljivanju imaju ambiciju da prvi put u istoriji prođu grupnu fazu.

Predvodiće ih iskusna trojka Gejb Olaseni, Majls Heson i Luk Nelson, košarkaši sa iskustvom igranja u najjačim evropskim ligama, a svi su u četvrtoj deceniji života.

Tu su i Danijel Akin, Džubril Belo, Karl Vitl i Akvasi Jeboa, koji nastupaju u jakim evropskim ligama poput italijanske i turske.

Ostali reprezentativci igraju za klubove iz Engleske, dok najmlađi Itan Prajs i Džošua Uduje igraju koledž košarku u Americi.

Za prolazak grupe verovatno će biti potrebno najmanje dve pobede, a Britanci bi šansu mogli da traže u duelima sa Švedskom, Finskom i Crnom Gorom.

Švedska: Povratak na Evrobasket posle 12 godina

Da je neko pre 10 godina rekao da će Švedska imati više NBA košarkaša od Litvanije, mnogi bi se nasmejali toj prognozi, ali će na Evrobasketu 2025. to biti realnost.

Iako će u grupi B biti najveći autsajderi uz Veliku Britaniju, Šveđani imaju dvojicu igrača i najjačoj ligi sveta, što je dvostruko više od baltičke selekcije.

Bek Pele Larson iz Majami Hita i krilo Bobi Klintman iz Detroit Pistonsa su prve zvezde Švedske, iako su veći deo sezone proveli nastupajući za filijale njihovih klubova u razvojnoj Dži ligi.

Okosnicu švedske reprezentacije čine i petorica igrača koji godinama nastupaju u španskom prvenstvu, najjačem nacionalnom takmičenju u Evropi: Simon Birgander, Ludvig Hakanson, Ole Lundkvist, Tobijas Borg i Melvin Pancar.

Još nekolicina švedskih reprezentativaca igra u Poljskoj, a krilo Bara Nžije nastupa za nemački Braunšvajg.

Jarek Praszkiewicz/EPA Pele Larson (sa loptom) je prva zvezda švedske selekcije na Evrobasketu

Šveđani su u 21. veku samo dva puta nastupali na Evropskom prvenstvu – 2003. kada su bili domaćini i 2013. u Sloveniji.

Ovog puta su uspeli da se kvalifikuju kroz tešku grupu sa Nemačkom, Crnom Gorom i Bugarskom, pobedivši sve tri utakmice kod kuće, dok su na strani poraženi isto toliko puta.

Na Evrobasketu su dosad bili 11. puta, a najbolji plasman su obezbedili 1995. u Atini, kada su završili na 11. poziciji.

Prolazak grupe mnogi bi smatrali podvigom tima selektora Mika Ripinena.

