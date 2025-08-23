Gilejn Maksvel, saradnica Džefrija Epstina: Tramp ‘nikada nije bio nepristojan’ ‘

Getty Images Gilejn Maksvel i osramoćeni seksualni prestupnik Džefri Epstin su bili u vezi

Gilejn Maksvel, zatvorena saradnica seksualnog prestupnika Džefrija Epstina, rekla je američkim zvaničnicima da nije bila svedok bilo kakvog neprimerenog ponašanja Donalda Trampa ili bivšeg predsednika Bila Klintona.

Trampova administracija bila je pod pritiskom da objavi informacije o Epstinu, s kojim je američki predsednik ranije bio u prijateljskim odnosima.

Maksvel je u julu saslušana u zatvoru i, prema novootkrivenom transkriptu, rekla je zameniku državnog tužioca Todu Blanšu da ne postoji mnogo pominjana Epstinova „lista klijenata“.

Optužbe da je britanski princ Endrju imao seksualne odnose s maloletnicom u njenoj kući, nazvala je „neverovatno nezamislivim“.

Maksvel traži pomilovanje od Trampa i optužena je da je lagala federalne zvaničnike.

Ubrzo nakon što ju je saslušao tužilac Blanš, ranije Trampov lični advokat, premeštena je iz zatvora na Floridi u novi zatvor sa minimalnim obezbeđenjem u Teksasu.

Nije jasno zašto je premeštena.

Maksvel trenutno izdržava kaznu od 20 godina zbog trgovine ljudima radi seksualnog iskorišćavanja, a podnela je i zahtev Vrhovnom sudu SAD da joj poništi presudu.

Njen advokat je rekao da bi „pozdravili“ ako bi je Tramp pomilovao.

Bela kuća je bila izričita da „nema govora o popustljivosti“ u slučaju Maksvel.

Tramp tvrdi da se posvađao s Epstinom 2004. godine.

Predsednik je optužio političke protivnike da koriste ovaj slučaj kako bi skrenuli pažnju sa, kako on vidi, uspeha njegove administracije.

Ali je, takođe, bio pod pritiskom sopstvene Republikanske partije da bude otvoreniji u vezi sa istragama o Epstinu.

Šta je otkriveno u transkriptu saslušanja Gilejn Maksvel?

U transkriptima, na 300 stranica, od kojih su neke u velikoj meri redigovane, Maksvel je rekla da je verovala da su Tramp i Epstin bili prijatelji „u društvenim prilikama“, ali da ne misli da su bili bliski prijatelji.

„Zapravo, nikada nisam videla predsednika u bilo kakvom kontekstu masaže“, rekla je, aludirajući na masaže koje su neke od Epstinovih žrtava pominjale.

„Predsednik nikada nije bio neprimeren prema bilo kome.

„U trenucima kada sam bila s njim, bio je džentlmen u svakom pogledu“, dodala je.

Rekla da se ne seća da je Tramp poslao Epstinu opscenu čestitku za 50. rođendan 2003., što je nedavno dospelo na naslovne strane nakon što je o tome izvestio Volstrit džornal.

Blanš je na saslušanju pitao Maksvel o navodnoj „listi klijenata“ poznatih, koja je poslednjih godina postala predmet teorija zavere.

Maksvel je upitana o nekoliko poznatih, među kojima su tehnološki biznismeni Bil Gejts, Ilon Mask, bivši izraelski premijer Ehud Barak, sadašnji američki džavni sekretar za zdravstvoa Robert Kenedi Mlađi, glumac Kevin Spejsi, manekenka Naomi Kembel i princ Endrju.

Negirala je da ih je ona upoznala sa Epstinom.

Spisak njegovih poznatih prijatelja postao je glavna tačka za teoretičare zavere koji su tvrdili da ga „duboka država“ skriva kako bi zaštitila ugledne učesnike u Epstinovim zločinima.

Nekoliko zvaničnika u Trampovoj administraciji, među kojima je direktor Federalnog istraćnog biroa (FBI) Keša Patel i zamenik direktora Den Bonđino, ranije je ponavljalo te tvrdnje, iako su se kasnije povukli.

„Ne postoji lista“, rekla je Maksvel.

Ranije ove godine pojavili su se izveštaji da je Trampu američka tužiteljka Pam Bondi rekla da se njegovo ime pojavilo u zvaničnim spisima istrage o Epstinu.

Tramp nikada nije bio optužen ni za kakvo nedelo u vezi s ovim slučajem.

Tokom predizborne kampanje prošle godine obećavao je da će objaviti više informacija o slučaju.

Ali je nekoliko meseci po početku mandata promenio je stav, rekavši da je slučaj zatvoren, i kritikovao pristalice i novinare koji su nastavili da ga pritiskaju u vezi s tim.

Princ Endrju, Viktorija Đufre i ‘čuvena fotografija

Maksvel je takođe govorila o princu Endrjuu, čiji je odnos s Epstinom na kraju doveo do njegovog povlačenja sa kraljevskih dužnosti.

Nazvala je „potpunom neistinom“ tvrdnju da je ona bila ta koja je upoznala vojvodu od Jorka sa Epstinom.

„Pre svega, da razjasnimo, ja ga nisam upoznala s princom Endrjuom“, rekla je.

Opširno je govorila o Epstinovom odnosu s princem Endrjuom i vojvotkinjom od Jorka, Sarom Ferguson.

Princ Endrju je ranije rekao da ga je Maksvel upoznala s Epstinom.

Ali Maksvel je rekla da veruje da je vojvotkinja bila odgovorna.

Kada je BBC pitao o tvrdnjama Maksvel, predstavnici Sare Ferguson odbili su da komentarišu.

Maksvel je govorila o navodnoj vezi princa Endrjua sa ženom čije je ime redigovano u transkriptu.

Rekla je da su optužbe protiv vojvode od Jorka „neverovatno nezamislive“, delom i zbog veličine njene kuće u kojoj se navodno sve odigralo.

Upitana je i za „čuvenu fotografiju“ princa Endrjua i neimenovane žene, na kojoj se u pozadini vidi i Maksvel.

Rekla je Blanšu da je fotografija lažna.

Virdžinija Đufre, koja se ne pominje po imenu u transkriptu, optužila je princa Endrjua da ju je seksualno zlostavljao kada je imala 17 godina.

On je negirao optužbe, ali je 2022. postigao finansijsko poravnanje s njom, bez priznanja krivice ili izvinjenja.

Na poznatoj fotografiji, Endrju je pored Đufre, a Gilejn Maksvel u pozadini.

Endrju je ranije osporavao autentičnost fotografije.

Ranije ove godine, Đufre je izvršila samoubistvo.

Njena porodica je osudila Ministarstvo pravde što je intervjuisalo Maksvel i rekla da je ona „čudovište“ čijem se svedočenju ne može verovati.

Odnos s Epstinom i teorije o smrti

Prema rečima Maksvel, sprijateljila se sa Epstinom 1991, a potom razvila i seksualni odnos s njim.

Čak i nakon što se njihova veza završila, rekla je da ju je Epstin i dalje plaćao – i do 250.000 dolara godišnje do 2009.

Rekla je da su ostali „prijatelji s povlasticama“.

Kaže da je njihov odnos bio „gotovo nepostojeći“ između 2010. i njegove smrti.

Epstinsovo telo pronađeno je zatvorskoj ćeliji u Njujorku 2019. godine dok je čekao suđenje za trgovinu ljudima.

„Ne verujem da je izvršio samoubistvo, ne“, rekla je Maksvel kada su je pitali, iako je dodala da „nema nikakav razlog“ da veruje da je ubijen kako bi bio ućutkan.

„To je smešno“, rekla je o teorijama da je ubijen.

„Mislim da, ako je to ono što su hteli, imali bi dovoljno prilike dok nije bio u zatvoru.

„A ako su se brinuli zbog ucene ili nečega s njegove strane, bio bi vrlo laka meta“, dodala je.

