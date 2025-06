Haiti: Pod unakrsnom vatrom u gradu koji terorišu bande

JACK GARLAND/BBC Venda se nada da će njena dvogodišnja ćerka Šaina izdržati

Dvogodišnja Šaina povezana je na infuziju u jednoj od svega nekoliko funkcionalnih bolnica u glavnom gradu Haitija Port o Prensu.

Njena majka Venda očajnički se nada da će to ublažiti akutnu neuhranjenost od koje pati ova smršavela mala devojčica.

Šaina je jedna od 760.000 dece na ivici gladi na Haitiju.

Prestravljena ratom bandi koji nedeljama divlja u njenoj četvrti, Venda se suviše plašila da napusti dom kako bi zatražila lečenje za ćerku.

Sada kada je uspela da se probije do pedijatrijskog odeljenja, nada da se da nije prekasno za Šainu.

Želim odgovarajuću negu za moje dete, ne želim da je izgubim“, kaže ona u suzama.

„Situacija je ekstremno loša“, kaže zamenik direktora Svetskog programa za hranu u ovoj zemlji Ervan Rumen.

„5,4 miliona ljudi u Haitiju pate od teške gladi.“

„To je praktično stanovništvo jedne Švajcarske.“

Haiti je zahvaćen talasom nasilja bandi posle atentata 2021. godine na tadašnjeg predsednika Žovenela Moisea, i sada se procenjuje da je 85 odsto glavnog grada pod kontrolom bandi.

Čak i unutar bolnice, Haićani nisu bezbedni od borbi, za koje UN kažu da su odnele živote 5.000 ljudi samo ove godine i ostavile zemlju na ivici kolapsa.

Medicinski direktor bolnice objašnjava da se prethodni dan policija sukobljavala sa članovima bandi na odeljenju za hitan prijem među prestravljenim pacijentima.

Žrtvi bandi ima svuda.

Jedno odeljenje je puno mladih ljudi sa ranama od metka.

Pjer je jedan od njih.

On kaže da je pešačio kući sa posla kad se zatekao u unakrsnoj vatri jednog uličnog okršaja, i metak mu je prošao kroz ključnu kost.

„Mislim da kad bi vlada bila stabilnija kad bi pokrenula bolje programe za omladinu, oni se tada ne bi pridruživali bandama“, kaže on za mlade ljude koji čine ogromni procenat grupa koje terorišu prestonicu.

Da bi se izborio sa narastajućim nasiljem, Savet bezbednosti UN-a je u oktobru 2023. godine odobrio osnivanje Multinacionalne misije za podršku bezbednosti (MSS).

Finansirane prevashodno od SAD, ove snage predvođene Kenijcima poslate su na Haiti pre šest meseci sa zadatkom da uspostave red i zakon.

U patroli u centru Port o Prensa, žestina nasilja bandi je očigledna.

Kenijski policajci se voze ulicama u teško oklopljenim ličnim transporterima kroz nekada živahne oblasti prestonice koje su sada puste.

Napuštene prodavnice i kuće su prekrivene zakovanim daskama.

Spaljeni automobili i krš i lom nagomilani su visoko duž bočnih ulica – u barikade koje su podigle bande da bi blokirale pristup.

JACK GARLAND/BBC Pjer se zatekao između dve vatre u okršaju bandi

JACK GARLAND/BBC Patrola mora da manevriše oko improvizovanih barikada

Konvoj vijuga kroz ruševine kad se najednom nađe pod kišom metaka.

Meci udaraju u oklop ličnog transportera dok kenijska policija uzvraća vatru svojim jurišnim puškama kroz otvore za oružje u zidovima vozila.

Posle skoro sat vremena razmene vatre, konvoj kreće dalje.

Ali ne prolazi dugo vremena pre nego što postanu vidljivi znaci još stravičnijeg nasilja bandi.

Ljudsko telo gori nasred ulice.

JACK GARLAND/BBC Kenijci uzvraćaju vatru kroz male otvore u oklopljenom transporteru

Jedan od kenijskih policajaca u našem oklopnom transporteru kaže kako sumnja da je to član bande kog je saterala u ćošak rivalska grupa, a njegovo telo je zapaljeno da bi poslalo stravično upozorenje.

Kenijski policajci u našoj patroli su se sada već navikli da viđaju ovu vrstu brutalnosti na ulicama Port o Prensa, ali nam kažu i da su iscrpljeni.

U junu je pristiglo četiristo policajaca – ali su oni u ogromnoj meri brojčani nadjačani.

U julu je haićanska vlada procenila da u zemlji ima 12.000 naoružanih članova bandi.

Kenijcima je bilo obećano još ljudstva.

Kad su UN odobrile misiju, zamišljene su snage od 2.500 pripadnika policije, ali se ta podrška, koja je trebalo da stigne u novembru, još nije pojavila.

Uprkos situaciji, vođstvo policijskih snaga ostaje optimistično.

Komandant Godfri Otunge se nalazi pod velikom pritiskom kenijske vlade da ovu misiju učini uspešnom.

JACK GARLAND/BBC Godfri Otunge je komandant multinacionalnih snaga na Haitiju predvođenih Kenijcima

Komandir misije kaže da MSS uživaju „ogromnu podršku“ na Haitiju.

„Stanovništvo zahteva da se naš tim proširi i da odlazi i na druga mesta i donese im mir“, kaže on.

Mukotrpna borba sa kojom se suočavaju očigledna je u bivšoj haićanskoj policijskoj stanici, koju je prvo zauzela banda, ali su je u međuvremenu povratile kenijske snage.

Ona je i dalje potpuno opkoljena drugim bandama i, dok se policajci penju na krov, najednom se nalaze na udaru snajperske vatre.

Kenijski policajci uzvraćaju vatru dok pozivaju sve druge da nađu zaklon.

JACK GARLAND/BBC Veći deo prestonice deluje distopijski

Kenijski policajci kažu da će deo njihovog toliko okasnelog pojačanja stići do kraja godine, na kraju čineći ukupno 1.000 ljudi.

A podrška je zaista preko potrebna.

Ima oblasti u Port o Prensu koja su pod toliko strogom kontrolom bandi da su bukvalno neprobojne za policiju.

U jednoj takvoj oblasti, Varf Žeremi, jedna banda je ubila skoro 200 civila u periodu od jednog vikenda početkom decembra.

Sveukupno se procenjuje da u oblasti Port o Prensa operiše čak 100 bandi, a njihovim redovima znaju da se pridruže dečaci od svega devet godina.

A čini se da ovaj problem samo raste.

Prema Unicefu, broj dece regrutovane u bande skočio je za 70 odsto za godinu dana.

Jedan od lidera bandi kojem gravitiraju deca je Ti Lapli, čije je pravo ime Renel Destina.

Kao šef bande Gran Ravin, on komanduje nad više od 1.000 ljudi iz utvrđenog sedišta visoko iznad Port o Prensa.

Bande poput njegove samo su dodatno pogoršale već ionako tešku situaciju na Haitiju, i zna se da kolju, siluju i terorišu civile.

Gran Ravin je ozloglašena po otmicama za otkupninu, što je praksa koja je Tiju Lapliju obezbedila mesto na FBI-jevoj listi najtraženijih kriminalaca.

JACK GARLAND/BBC Vođa bande Gran Ravin Ti Lapli govorio je za BBC-jevog novinara Navala Al-Magafija

Ti Lapli nam kaže da on i njegovi članovi bande „jako vole vlastitu zemlju“ – ali kad su upitani za silovanja i ubistva koja bande poput njegove vrše među civilima, on je tvrdio da njegovi ljudi „rade stvari koje ne bi smeli da rade članovima rivalskih bandi zato što oni to isto rade nama“.

Razlog zašto se deca pridružuju Gran Ravinu je prost, kaže on: „Vlada ne stvara radna mesta, to je zemlja bez ikakve privredne aktivnosti. Živimo od smeća, to je praktično propala država.“

On je odbio da prizna štetan uticaj koji bande poput njegove imaju na haićansku privredu.

Često uplašeni da napuste domove da bi išli na posao, od civila se takođe redovno iznuđuje novac.

Sa 700.000 stanovnika koji su bili prisiljeni da pobegnu iz domova zbog nasilja grupa kao što je Gran Ravin, škole u prestonici postale su kampovi za interno raseljene.

Negosijant je jedna od stotine stanovnika koji su pobegli iz vlastitih domova u gradskoj oblasti.

JACK GARLAND/BBC Negosijant (sredina) sada živi sa porodicom u kampu za interno raseljene

Ona sedi sa petoro svoje dece, zgurena u malom delu školskog balkona koji sada zovu domom.

„Pre samo nekoliko nedelja sam živela u vlastitoj kući“, kaže ona.

„Ali bande su preuzele moju četvrt.“

Ona objašnjava da se preselila u deo grada po imenu Solino, sve dok i njega nisu zauzele bande, pa je pobegla i odatle zajedno sa stotinama drugih ljudi.

