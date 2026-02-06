Injekcije u penise postale tema na Zimskim olimpijskim igrama

REUTERS/Kacper Pempel Trening pred početak takmičenja u ski skokovima na Zimskim Olimpijskim igrama u Italiji

Ako se pojave dokazi da skijaški skakači ubrizgavaju stimulanse u penise u pokušaju da poboljšaju rezultate, to bi mogla da istraži Svetska antidoping agencija.

Nemački list Bild u januaru je je objavio da su skakači ubrizgavali hijaluronsku kiselinu u penise pre nego što su im uzete mere za odela.

Hijaluronska kiselina, koja nije zabranjena u sportu, može se koristiti za povećanje obima penisa za jedan ili dva centimetra.

To bi povećalo površinu njihovih odela tokom takmičenja, što bi, prema Međunarodnoj skijaškoj i snoubord federaciji (FIS), moglo da produži njihov let u vazduhu.

„Svaki dodatni centimetar na odelu se računa. Ako odelo ima pet odsto veću površinu, letite dalje“, rekao je direktor muške trke u skijaškim skokovima FIS-a Sandro Pertile.

„Nisam upoznat sa tehnikom skijaških skokova i kako bi to moglo da poboljša letove i učinak“, odgovorio je Olivije Nilji, generalni direktor VADA-e, na konferenciji za novinare.

„Ako bi nešto od toga isplivalo na površinu, analizirali bismo kako bismo videli da li je povezano sa dopingom.

„Ne bavimo se drugim [nedoping] sredstvima za poboljšanje performansi.“

Očigledno zabavljen pitanjem, poljski predsednik ogranka VADA-e, Vitold Banka, našalio se: „Skijaški skokovi su veoma popularni u Poljskoj, tako da vam obećavam da ću ih gledati.“

Bruno Sasi, direktor komunikacija FIS-a, u izjavi za BBC Sport negirao je glasine o ubrizgavanju injekcija u penise.

„Nikada nije bilo nikakvih naznaka, a kamoli dokaza, da je bilo koji takmičar bilo kada koristio injekciju hijaluronske kiseline kako bi pokušao da stekne prednost.“

Getty Images Olimpijska skakaonica u Kortini d’Ampeco

Pre početka svake sezone, skijaši skakači idu na merenja pomoću 3D skenera tela, pri čemu moraju da nose samo „elastičan, uski donji veš“.

Pravila nalažu da njihova odela moraju da imaju toleranciju od samo dva do četiri centimetra, a kao deo procesa merenja, meri se i visina njihovog međunožja.

Visina međunožja njihovog odela mora da bude u skladu sa visinom međunožja sportiste, uz dodatak od tri centimentra za muškarce.

Dejstvo hijaluronske kiseline ubrizgane u penis može da traje do 18 meseci.

Bilo je i prethodnih pokušaja da se poboljšaju performanse manipulacijama odelima.

Norveški olimpijski osvajači medalja Marijus Lindvik i Johan Andre Forfang dobili su su tromesečne suspenzije zbog manipulacije odelima tokom takmičenja na velikoj skakaonici na Svetskom prvenstvu u Trondhajmu, u Norveškoj, u martu.

Iako se kasnije ispostavilo da sportisti nisu bili svesni manipulacije, FIS je saopštio da je njihov tim „pokušao da prevari sistem“ stavljajući ojačani konac u odela.

I Lindvik i Forfang takmičiće se na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji.

Muško takmičenje u skijaškim skokovima počinje u ponedeljak, 9. februara.

