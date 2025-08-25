Izmene Zakona o udžbenicima: Da li treba da budu ‘nacionalni’ i šta to znači

BBC

U jeku ogromne društveno-političke krize u Srbiji, premijer Đuro Macut i njegov prethodnik Miloš Vučević svrstali su promene jednog zakona među uspehe na koje su posebno ponosni.

Izmene Zakona o udžbenicima, po kojima će knjige iz nacionalnih predmeta izrađivati isključivo država, dobile su istaknuto mesto.

„Vratićemo se korenima i onome što je nacionalni identitet Srbije sa nacionalnim izdavačima, odnosno autorima“, rekao je premijer Đuro Macut.

Njegovu vladu u aprilu dočekale su blokade fakulteta, nasilje na antirežimskim protestima i kritike evropskih zvaničnika.

„Ako su nacionalni udžbenici odraz dugoročne i dobro promišljene strategije obrazovanja, oni mogu da budu korisni.

„To sada nije slučaj, već se radi o jednom ad hoc rešenju, vrsti kriznog menadžmenta jer je procenjeno da bi to donelo neke političke bodove“, kaže istoričar Stefan Radojković za BBC na srpskom.

Ideja o uvođenju takozvanih nacionalnih udžbenika nije nova, ali se izmenama zakona, o kojima treba da se izjasne poslanici Skupštine Srbije, odmaklo najdalje u njenom ostvarenju.

U osnovi je namera da državni Zavod za udžbenike izrađuje knjige za osnovnu školu iz nacionalnih predmeta: srpskog jezika, istorije, geografije, muzičke i likovne kulture, prirode i društva, i sveta oko nas, iako je programe i dosad propisivala država.

„Nacionalni udžbenici se prevashodno rade zbog nastave istorije, koja je pod velikom političkom lupom“, kaže Marko Šuica, profesor istorije na beogradskom Filozofskom fakultetu i autor više udžbenika, za BBC na srpskom.

„To vidimo u svim državama nastalim posle Jugoslavije, u kojima je pojačana potreba za istorijskim utemeljenjem, i gde se suviše naglašava njihova pojedinačna uloga, a zanemaruju zajednički elementi“, dodaje.

Pored utemeljenja nacionalnog identiteta, izmene predviđaju i da će težina i cena knjiga biti ograničena.

Pošto će Zavod za udžbenike biti jedini izdavač za nacionalne predmete, privatne izdavačke kuće nazvala su ceo poduhvat „monopolizacijom tržišta“.

Ministarstvo prosvete nije odgovorilo na pitanja BBC novinarke, ali je u obrazloženju izmena zakona naširoko kritikovalo sadašnje tržište udžbenika.

Dominacija pojedinačnih izdavačkih kuća, „povećan rizik od koruptivnih praksi“, poput davanja poklona nastavnicima da bi izabrali određenog izdavača, gomilanje sadržaja kako bi se veštački podigla cena knjiga, samo su neke od istaknutih nepravilnosti.

Javni izdavač nema interes zarade profita, napominju.

„Dok privatni izdavači biraju teme i udžbenike prema profitabilnosti, predviđeno je da javni izdavač izdaje udžbenike od nacionalnog značaja koji promovišu kulturu, jezik i istorijsko nasleđe, čime štiti nacionalni identitet“, piše u obrazloženju Ministarstva.

Izmenama je predviđeno i da Zavod za udžbenike izdaje školske knjige „od posebnog značaja“ za nacionalne manjine.

Šta je nacionalni identitet?

„Očuvanje nacionalnog identiteta“ i „razvoj nacionalne svesti učenika“ neki su od razloga za uvođenje nacionalnih udžbenika, navodi se u obrazloženju izmena zakona.

Na koji način će nacionalni udžbenici ostvariti postavljene ciljeve, nije preciznije objašnjeno.

Nije objašnjeno ni šta se podrazumeva pod nacionalnim identitetom i zašto ga nema u sadašnjim školskim knjigama.

„Nacionalni identitet predstavlja osećaj pripadnosti koji se temelji na zajedničkom jeziku, kulturnim i tradicionalnim vrednostima, zajedničkoj istoriji, mitovima, sećanju“, kaže Marko Šuica.

„On se menja kroz istoriju, a danas kod mladih predstavlja tek jednu od komponenti ličnog identiteta, koji je složen, višeslojan i može biti fluidan.“

„Neki od njih ni ne žele da se svrstaju nacionalno, etnički, rodno“, govori.

Svaki pokušaj nametanja određenih vrednosti kroz insistiranje o nacionalnom identitetu stvorio bi otpor i udaljio učenike od istorije, veruje istoričar.

Dosadašnji prigovori predstavnika vlasti bili su da se u udžbenicima nedovoljno ili na pogrešan način obrađuju određeni događaji iz prošlosti.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zamerio je što se Jasenovcu posvećuje „deset minuta časa„, a premijer Miloš Vučević kao jedan od primera izdvojio je obradu bitke na Košarama.

Pojedini istoričari odbacuju ove prigovore.

„Ne postoji ništa novo što bi moglo da se nađe u budućim nacionalnim udžbenicima, a čega već nema u sadašnjim.

„Ne može biti više nacionalne istorije od onoga koliko je već imamo, jer bi svako njeno dodatno izdvajanje iz opšteg konteksta značilo ideološku instrumentalizaciju nauke“, kaže Šuica.

Prema sadašnjim propisima, udžbenike proveravaju državne komisije i oni se pišu na osnovu programa u kojem je već istaknut značaj nacionalnog, ali i ličnog identiteta.

„Šta u dosadašnjim programima i udžbenicima koje stvaraju naši autori nije od nacionalnog interesa?“, pitanje je koje postavlja Jelena Žurić, urednica u izdavačkoj kući Eduka.

„Zašto državi ne odgovaraju postojeći udžbenici oblikovani po programima koje je sama donosila i propisivala?“, dodaje.

Prema dostupnim podacima, do sada nije sistemski analizirano koliko u programima i udžbenicima ima sadržaja koji je nacionalno značajan.

„Kada se pogledaju programi srpskog jezika u prvom ciklusu obrazovanja i vaspitanja, može se zaključiti da nacionalni sadržaji čine do 90 odsto tema“, rekao je Zlatko Grušanović, direktor Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, listu Danas.

I drugi predmeti u osnovnoj školi polaze od podataka koji su bliski učeniku, dodao je.

„Svet oko nas/priroda i društvo započinje posmatranjem najbližeg učenikovog okruženja (dom, škola, deo naselja), u drugom razredu upoznaje se naselje sa okolinom, u trećem kraj u kojem živi, a već u četvrtom država Srbija“.

Grušanović nije odgovorio na molbu BBC novinarke za razgovor za ovaj tekst.

Koja je vrednost udžbenika?

Jasan, pregledan, prilagođen uzrastu – tako ukratko Sonja Arsić Vukomanović, nastavnica srpskog jezika, opisuje kako bi kvalitetan udžbenik trebalo da izgleda.

Problem ne vidi u knjigama po kojima predaje, već u „preobimnom gradivu“, u čiji izbor nastavnici nisu uključeni dovoljno.

„Nema dovoljno časova za utvrđivanje i vežbanje. Neke stvari ne moramo da obrađujemo, a nekim drugim da posvetimo više pažnje“, govori.

Kao roditelj, primećuje da njena deca koja su u osnovnoj školi neke od udžbenika ne koriste.

„Teško uspevam da detaljno pratim odakle uče i da li sve naručeno upotrebe tokom godine“, kaže.

Upotrebna vrednost udžbenika prenaglašena je u javnosti, veruje Stefan Radojković, koji je do 2018. radio i kao nastavnik istorije.

„Država odobrava sadržaj udžbenika gledajući da je on u skladu sa njenim viđenjem istorije.

„Ali ako se spustimo sa institucionalnog nivoa, vidimo da porodice iz kojih deca dolaze imaju sopstvene istorije i njihove interpretacije se razlikuju“, govori.

Uticaj roditelja, prijatelja i sredine je posebno očigledan na primeru nedavne prošlosti i raspada Jugoslavije.

„U idealnim okolnostima, nastavnici bi trebalo da pruže pregled situacije – šta se desilo, ali i različite teorije koje objašnjavaju raspad Jugoslavije.

„Možete da budete pošteni i da im ne date jednostavnu priču, kroz dijalog bi se više naučilo o određenoj temi nego da im servirate udžbenike od nacionalnog značaja ili bilo koji drugi, koji nudi jednu sliku“, kaže.

Težina torbe i cena

Ne samo da udžbenici moraju da imaju sadržaj kojim se širi svest o nacionalnom identitetu, već i njihova fizička težina treba da ispuni određene kriterijume, predviđaju izmene zakona.

Najveća dopuštena masa udžbenika, za učenike od prvog do četvrtog razreda osnovne škole je tri kilograma, za peti i šest je četiri kilograma, a za sedmi i osmi pet kilograma, piše u predlogu izmena.

Ovako određena težina prilagođena je preporuci lekara da đačka torba ne treba da prelazi deset do 15 odsto težine učenika.

„Učenici do četvrtog razreda nose previše udžbenika u školu, a ne iskoriste sve. „Radne sveske ostaju često prazne jer dovoljno zadataka ima i u samoj gramatici“, prenosi iskustvo iz učionice Sonja Arsić Vukomanović.

Kao jedno od rešenja za lakšu torbu, ona predlaže i ostavljanje knjiga u ormarićima.

Sličan predlog daje i Jelena Žurić, koja ne misli da je „najavljeno merenje kilograma“ pravi put.

Podseća na raniju preporuku Ministarstva da se ograniči broj stranica po udžbeniku, koja nije zaživela u praksi.

Pored propisane težine, izmenama se najavljuje i ograničavanje cene.

Trenutno postoji velika razlika u cenama udžbenika, navodi Ministarstvo prosvete u obrazloženju, ilustrujući tvrdnju konkretnim primerima.

Najdrastičnija razlika je u ceni udžbenika iz geografija, koja može biti do 500 dinara.

„Roditelji i država nemaju uticaj ni na izbor ni na cenu udžbenika, iako snose troškove.

„Nejednakost u dostupnosti i ceni udžbenika narušava princip jednakih uslova obrazovanja za sve učenike“, piše Ministarstvo.

Ako izmene budu usvojene, država će određivati najvišu maloprodajnu cenu udžbenika, najkasnije do 15. marta tekuće godine za narednu školsku godinu.

„Monopolizacija tržišta“

Koliko je obrazloženje da je potrebno kroz udžbenike utvrditi nacionalni identitet izazvalo kritike, toliko je odluka da država izrađuje školske knjige naišlo na osudu među privatnim izdavačima.

„Paradoksalno je da se u vremenu privatnih obdaništa, osnovnih i srednjih škola univerziteta i opšte privatizacije, suprotno Ustavu, ukida slobodno tržište a uspostavlja monopol državnog izdavača“, kaže Jelena Žurić iz Eduke.

„Kako možemo da budemo sigurni da će se za tako kratko vreme, do 2026, u školama naći upravo najkvalitetniji udžbenici, i to bez ikakve mogućnosti konkurencije?“, dodaje.

Do pre 20-ak godina deca su učila iz istih knjiga Zavoda za udžbenike, što se promenilo otvaranjem tržišta i dolaskom privatnih izdavača.

Sonja Arsić Vukomanović dobro pamti vreme od pre dve decenije, ali joj je teško da „izvaga šta smo dobili, a šta izgubili dolaskom većeg broja izdavača“.

Nastavnicima, kaže, odgovara što sada mogu da biraju između više udžbenika.

„S druge strane, napravilo se more izdavača, u kome je teško i izabrati, pri tome nam se i sugeriše šta da biramo, što stvara konfuziju.

„Time se opterećuju i roditelji više dece, koja ne mogu da nasleđuju udžbenike, jer se ne biraju isti izdavači svake godine“, objašnjava.

Autori udžbenika, međutim, ističu da je ulazak većeg broja izdavača na tržište doprineo većem kvalitetu.

Taj kvalitet ne ogleda se u samom sadržaju, koji je bitno omeđen propisan programom, već u načinu na koji je on predstavljen i kako podstiče decu na rad i razmišljanje.

„Sveukupno, recimo na primeru pet izdavača, može se, s velikim pouzdanjem utvrditi da udžbenici nikada nisu bili bolji“, kaže Žurić.

I struktura udžbenika, i prilagođenost đacima da iz njih stiču znanja, kao i likovno-grafička opremljenost značajno su uznapredovali, dodaje.

Zato je kritična prema najavama nadležnih.

„Kvalitetno obrazovanje jedan je od najviših nacionalnih interesa, a ono je direktno zasnovano na dobrim programima i udžbenicima za sve cikluse obrazovanja i za sve predmete, a ne samo za pojedine“, zaključuje Žurić.

