Koliko novinara je poginulo u ratu u Pojasu Gaze i ko su oni bili

Bashar Taleb/AFP via Getty Images Pet novinara Al Džazire je poginulo u izraelskom napadu u blizini bolnice Al-Šife u gradu Gazi u nedelju

Najmanje 192 novinara poginuli su od 7. oktobra 2023. kada je počeo rat u Pojasu Gaze, podaci su podacima Komiteta za zaštitu novinara (CPJ).

Od tog broja, najmanje 178 novinara bili su Palestinci, koje su ubile izraelske snage, procenjuje CPJ.

Poslednji u nizu poginulih su pet novinara katarske medijske kuće Al Džazire, među kojima je bio i istaknuti reporter Anas al-Šarif.

Ubjeni su u ciljanom izraelskom napadu u blizini bolnice Al-Šife u gradu Gazi 10. avgsta.

Šarif i drugi dopisnik, Muhamed Krejkeh, zajedno sa snimateljima Ibrahimom Zaherom, Muhamedom Nufalom, i Moamenom Alivom, bili su u šatoru za novinare kod glavnog ulaza u bolnicu kada je pogođena, saopštila je televizijska kuća.

Ovo su imena i priče o nekim od novinara ubijenih tokom gotovo dve godine sukoba.

Anas al-Šarif – poginuo 10. avgusta 2025.

Reuters Anas al-Šarif, 28, jedan od novinara Al Džazire ubijenih u izraelskom napadu 10. avgusta

Dopisnik Al Džazire Anas al-Šarif poginuo je u izraelskom napadu, zajedno sa još četvoricom kolega iz iste medijske kuće, u blizini bolnice Al-Šife u gradu Gazi.

U istom napadu stradalo je još dvoje ljudi.

Ovaj 28-godišnjak se često javljao uživo sa terena blizu mesta bombardovanja i borbi.

Rođen je u gusto naseljenom području Džabaliji, na severu Pojasa Gaze, a za Al Džaziru je radio oko dve godine, navela je televizijska kuća.

Bio je oženjen i imao je četvorogodišnju ćerku Šam i jednogodišnjeg sina Salaha.

Tokom rata je bio dugo razdvojen od porodice, jer je odbio izraelsko naređenje za evakuaciju i nastavio da izveštava sa severa Gaze.

Otac Džamala al-Šarifa poginuo je u bombardovanju porodične kuće u decembru 2023. godine.

Neposredno posle vesti o njegovoj smrti, na mreži Iksu je postavljena objava, koju je očigledno unapred pripremio, a prijatelj ju je podelio.

„Ako vidite ove reči, znajte da je Izrael uspeo da me ubije i ućutka“, pisalo je u objavi.

„Doživeo sam bol u svim njegovim oblicima, i više puta sam iskusio bol i gubitak, i uprkos svemu nikada nisam oklevao da prenesem istinu onakvu kakva jeste, bez falsifikovanja i izobličavanja…“.

Izraelske odbrambene snage (IDF) potvrdile su da su ga namerno gađale, tvrdeći da je „bio vođa terorističke ćelije Hamasa“, ali su ponudile malo dokaza da potkrepe tu tvrdnju.

Šarif je ranije negirao ove optužbe, a Al Džazira i organizacije za zaštitu medijskih prava odbacile su tvrdnje izraelske vojske.

BBC saznaje da je Šarif radio za medijski tim Hamasa u Gazi pre izbijanja aktuelnog sukoba.

Ipak, u nekim njegovim objavama na društvenim mrežama pre smrti, kritikovao je Hamas.

Muhamed Krejkeh – 10. avgust 2025.

AFP via Getty Images Majka i brat Muhameda Krejkeha takođe su poginuli u ratu u Gazi

Dopisnik Al Džazire Muhamed Krejkeh poginuo je zajedno sa kolegom Anasom al-Šarifom.

Krejkeh je rođen 1992. godine u naselju Šudžajiji u gradu Gazi.

Diplomirao je novinarstvo i medije na Islamskom univerzitetu u Gazi 2015. godine.

U aprilu 2024. pronašao je telo njegove majke u bolnici Al-Šifi, posle upada izraelskih snaga u bolnički centar.

Njegov brat je ranjen u izraelskom vazdušnom napadu na naselje Šudžajiju i preminuo je u bolnici u martu ove godine.

Krejkeh ima suprugu i petogodišnju ćerku Zejnu.

Fatima Hasuna – 16. april 2025

Foto-reporterka Fatima Hasuna je ubijena 24 sata nakon što je objavljeno da je dokumentarni film o njenom životu i svakodnevnim teškoćama Palestinaca uvršten u zvaničan program Filmskog festivala u Kanu 2025.

Hasuna je stradala zajedno sa nekoliko članova porodice u izraelskom napadu na njen dom u gradu Gazi.

Izraelska vojska je saopštila da je reč o ciljanom napadu na članicu Hamasa koja je, kako tvrde, bila umešana u napade na izraelske vojnike i civile.

Francuska glumica Žilijet Binoš, predsednica žirija ovogodišnjeg Kanskog festivala, odala joj je poštu: „Fatima je večeras trebalo da bude sa nama.

„Umetnost opstaje. Ona je snažno svedočanstvo naših života i naših snova“, rekla je Binoš.

Ahmed Mansur – 7. april 2025

Ahmed Mansur, novinar lokalne palestinske novinske agencije Palestine Today, poginuo je u šatoru za medijske radnike koji je bio meta izraelskog vazdušnog napada.

U istom napadu poginuli su i novinari Helmi al-Fakavi i Jusef al-Hazindar, a još devetoro je ranjeno.

Sindikat palestinskih novinara osudio je, kako su rekli, „užasan i monstruozan masakr“ novinara.

Izraelske odbrambene snage (IDF) navele su da je meta napada bio Hasan Aslih, slobodni fotograf „koji je bio sa Hamasom 7. oktobra 2023. godine“.

IDF su izjavile da je Aslih, koji je ranjen u napadu 7. aprila, „terorista“ koji je „učestvovao u krvavom masakru“.

Ismail al-Šavabta, direktor odeljenja za medije vlade u Gazi kojom upravlja Hamas, izjavio je da su izraelske optužbe protiv Asliha „lažne“ i da on nije bio politički opredeljen.

Fajsal Abu al-Kumsan, Ajman al-Džadi, Ibrahim al-Šeik Halil, Fadi Hasuna, i Muhamed al-Ladah – poginuli 26. decembra 2024.

Pet novinara palestinske televizije Al-Kuds Al-Jum poginulo je u izraelskom vazdušnom napadu na reportažno vozilo te televizije u izbegličkom kampu Nuseiratu, u centralnom delu Pojasa Gaze.

Očevici navode da je projektil koji je ispalio izraelski avion direktno pogodio vozilo parkirano ispred bolnice Al-Avde, pri čemu su stradali svi članovi ekipe, a vozilo je uništeno.

Prema navodima palestinskih medija i lokalnih dopisnika, na vozilu je bila oznaka da je novinarsko i da služi za izveštavanje o dešavanjima u bolnici i izbegličkom kampu Nuseiratu.

Izraelska vojska je priznala da je vozilo pogođeno „ciljano“, tvrdeći da su „unutra bili pripadnici pokreta Islamskog džihada“.

Ibrahim Muhareb – 18. avgust 2024.

Slobodni novinar Ibrahim Muhareb radio je za više novinskih agencija, među kojima i za lokalne novine Al-Hadat, prema podacima Komiteta za zaštitu novinara (CPJ).

Izraelske snage su ga ranile vatrenim oružjem severno od Kan Junisa.

Kontakt sa 26-godišnjim novinarom je izgubljen, a njegovo telo je pronađeno narednog jutra.

U pismu od 28. avgusta, izraelska vojska obavestila je CPJ da „nije upoznata sa predmetnim incidentom“.

Odri Azule, generalna direktorka UNESKO-a, osudila je ubistvo Muhareba i pozvala na „potpunu i transparentnu istragu“ njegove smrti.

„Ponovo pozivam na poštovanje Rezolucije 2222/2015 Saveta bezbednosti UN-a o zaštiti novinara, medijskih radnika i pratećeg osoblja koji kao civili izveštavaju o sukobima“, dodala je Azule.

Ismail al-Gul i Rami al-Rifi – 31. jul 2024.

Na snimku na društvenim mrežama vidi se obezglavljeno telo Ismaila al-Gula, dopisnika Al Džazire, nakon što je pogođen u njegovom automobilu u gradu Gaza.

Poginuli su i snimatelj Rami al-Rifi i dete na biciklu, Halid al-Šava.

Izraelska vojska je rekla da je Ismail al-Gul „operativac vojnog krila Hamasa i terorista iz jedinice Nukhba“, aludirajući da je bio deo elitne jedinice te oružane grupe.

Izraelska vojska u saopštenju nije pomenula Ramija al-Rifija.

Al Džazira je saopštila da su optužbe protiv Ismaila al-Gula „neosnovane“ i ocenila da one „odslikavaju dugu istoriju izraelskih izmišljotina i lažnih dokaza koji se koriste za prikrivanje gnusnih zločina“.

Hamza al-Daduh – 7. januar 2024.

Hamza al-Daduh, novinar i snimatelj Al Džazire, išao je sa drugim novinarima iz Kan Junisa u Rafu kada ih je napao izraelski dron.

U istom napadu poginuo je i slobodni novinar Mustafa Turaija.

Izraelska vojska kasnije je tvrdila da su obojica „bili članovi terorističkih organizacija sa sedištem u Gazi“.

Hamza je bio najstariji sin Vaela al-Daduha, šefa dopisništva Al Džazire u Pojasu Gaze.

Krajem oktobra 2024. godine, Vael al-Daduh je usred prenosa uživo primio vest da su mu supruga, ćerka, sin, i unuk poginuli u izraelskom vazdušnom napadu.

U decembru iste godine, on je povređen u napadu u kojem je poginuo još jedan snimatelj Al Džazire, Samer Abu Daka.

Samer Abu Daka – 15. decembar 2023.

Snimatelj Al Džazire Samer Abu Daka preminuo je pošto je ranjen u izraelskom napadu dronom, dok je izveštavao o posledicama izraelskog bombardovanja škole u Kan Junisu, na jugu Gaze.

Al Džazira je saopštila da je snimatelj Samer Abu Daka iskrvario, jer medicinske ekipe nisu mogle da dođu do njega zbog jakog bombardovanja.

U saopštenju za američku medijsku kuću CNN, izraelska vojska je navela da je vozilo hitne pomoći poslato da pomogne Abu Daki, ali da je „naišlo na oštećenje na putu“ i da nije moglo na vreme da stigne na lice mesta.

Posle njegove smrti, majka Samera Abu Dake rekla je novinarima: „Došao je juče da se oprosti. Umro je gladan“.

Njegov sin Zejn je napisao: „Neka ti se Bog smiluje, tata.

„Bio si dobar prema svima.

„Svoju decu si smatrao prijateljima.

„Svi su te voleli. Gubitak tebe nas je slomio“.

Roj Idan – 7. oktobar 2023.

Roj Idan, fotograf izraelskog lista Ynet, vodio se kao nestao od 7. oktobra 2023. godine, posle napada Hamasa na kibuc Kfar Azu.

Proglašen je mrtvim nakon što je njegovo telo pronađeno 20. oktobra 2023.

Jednu od njegovih ćerki, Avigail Idan, oteo jr Hamasa, ali je oslobođena u novembru 2023.

Komitet za zaštitu novinara potvrdio je da je Idan radio na dan kada je njegova porodica napadnuta.

Njegovu smrt osudila je Odri Azule, generalna direktorka UNESKO-a.

„Rad fotoreportera je izuzetno važan društvima kao pomoć da dokumentuju krize i sukobe, što je ključno za dokazivanje odgovornosti onih koji su počinili nasilje i kršili ljudska prava.

„Pozivam vlasti da sprovedu potpunu istragu i počinioce privedu pravdi“, rekla je.

Janiv Zohar – 7. oktobar 2023.

Janiv Zohar, fotoreporter hebrejskog lista Hayom, poginuo je 7. oktobra zajedno sa suprugom i dve ćerke, tokom napada Hamasa na kibuc Nahal Oz na jugu Izraela.

Glavni urednik lista Omer Lahmanovič rekao je CPJ-u da je Zohar ubijen dok se spremao da izađe kuće da izveštava o napadu.

Pre nego što se pridružio listu Hayom, Zohar je radio za izraelsko dopisništvo američke novinske agencije Asošijejted presa od 2005. do 2020. godine.

Pokrivao je razne teme, među kojima i izraelsko povlačenje iz Gaze 2005. i slučaj izraelskog vojnika Gilada Šalita koga su 2006. godine oteli palestinski militanti.

Izrael je pokrenuo vojnu ofanzivu u Gazi kao odgovor na napade Hamasa na jugu Izraela 7. oktobra 2023. godine, u kojima je ubijeno oko 1.200 ljudi, a 251 je uzet za taoce.

Od početka izraelske vojne operacije poginulo je i ubijeno više od 61.000 ljudi, prema podacima Ministarstva zdravlja u Gazi kojim upravlja Hamas.

