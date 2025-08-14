Melanija Tramp preti tužbom sinu Džozefa Bajdena zbog ‘afere Epstin’

Getty Images

Melanija Tramp, prva dama SAD, zapretila je tužbom Hanteru Bajdenu u iznosu većem od milijardu dolara, pošto je on tvrdio da ju je sa njenim suprugom Donaldom Trampom upoznao osramoćeni seksualni prestupnik Džefri Epstin.

Advokati Melanije Tramp, koja je u braku sa američkim predsednikom Donaldom Trampom od 2005. godine, rekli su da je tvrdnja Hantera Bajdena „lažna i uvredljiva“.

Hanter Bajden, sin bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena, ranije ovog meseca izneo je tvrdnje o Melaniji i Donaldu Trampu u intervjuu, u kojem je negativno govorio o vezama Trampa sa sada pokojnim Epstinom.

Donald Tramp je bio prijatelj as Epstinom, ali tvrdi da su odnose prekinuli početkom 2000-ih navodno zato što mu je Epstin „uzimao“ radnice iz spa centra njegovog golf kluba na Floridi.

U pismu advokata prve dame, upućenom pravnom zastupniku Hantera Bajdena zahteva se da on povuče tvrdnju i javno se izvini ili će se suočiti sa tužbom veće od milijardu dolara zbog „nanete štete ugledu“ Melanije Tramp.

Najmlađi sin Džozefa Bajdena, koji ima problematičnu prošlost, optužen je da „godinama pominje druge ljude zarad sopstvene koristi“, i da je ponovio spornu tvrdnju o Melaniji Tramp „kako bi privukao pažnju na sebe“.

Tokom opširnijeg intervjua sa filmskim stvaraocem Endrjuom Kalahanom objavljenog ranije u avgustu, Hanter Bajden je izjavio da bi neobjavljena dokumenta u vezi sa Epstinom mogla da „kompromituju“ predsednika Donalda Trampa.

„Epstin je upoznao Melaniju i Trampa. Odnos Epstina i Trampa je bio vrlo tesan“, tvrdi Hanter Bajden.

Neposredno pre predavanja dužnosti Trampu, Džozef Bajden je pomilovao sina za razne optužbe zbog kojih je odgovarao pred sudovima i tako ga spasao dugogodišnjeg zatvora.

U pismu pravnog tima Melanije Tramp, piše i da je Hanter Bajden tvrdnju delimično zasnovao na rečima novinara Majkla Vulfa, autora kritičke biografije o Donaldu Trampu.

U nedavnom intervjuu za američki Dejli bist (Daily Beast), Vul je navodno rekao da je prva dama bila poznaninca jednog saradnika Epstina i Trampa u vreme kada je upoznala budućeg muža.

Međutim, taj medij je kasnije povukao tekst pošto je dobio pismo od advokata Melanije Tramp u kojem se osporavaju sadržaj i način predstavljanja te priče.

Ne postoji nikakav dokaz da su Melanija i Donald Tramp upoznali Epstina, koji je izvršio samoubistvo u zatvoru 2019. godine dok je čekao suđenje.

U pismu advokata Melanije Tramp, Hanter Bajden se optužuje da se oslanjao na tekst koji je u međuvremenu uklonjen, a koji njeni advokati opisuju kao „lažan i klevetnički“.

U profilu iz januara 2016. godine, koji je objavio list Harper Bazar, piše da je Melanija Tramp upoznala sadašnjeg supruga u novembru 1998. godine na zabavi koju je organizovao vlasnik jedne modne agencije.

Melanija je tada izjavila da je odbila da mu da broj telefona jer je bio sa dugom ženom.

U istom tekstu piše da se Tramp u to vreme već razdvojio do druge supruge Marle Mejpls sa kojom se razveo 1999. godine.

Pre toga je bio u braku są Ivanom Tramp, od 1977. do 1990. godine.

BBC je kontaktirao advokata Hantera Bajdena za komentar.

Pismo advokata Melanije Tramp usledilo je posle višenedeljnog pritiska na Belu kuću da objavi takozvani Epstinov dosije – dokumenta u vezi sa krivičnom istragom protiv osuđenog pedofila.

U tim dokumentima navodno postoji i lista Epstinovih klijenata, odnosno poznatih ljudi koji su se družili sa njim i posećivali njegovo prokaženo imanje na ostrvu gde je angažovao maloletnice za seks.

To što se nečije ime pominje u dokumentima, odnosno listi klijenata, ne znači i da je taj neko počinio bilo kakvo krivično delo.

Tokom predizborne kampanje, Tramp i njegov tim obećavali su da će objaviti ceo dosije o Džefriju Epstinu, ali sada govore drugačije.

U julu ove godine, Ministarstvo pravde i Federalni istražni biro (FBI) saopštili su da ne postoji nikakva „kompromitujuća“ lista klijenata povezanih sa Epstinom.

