Nacionalna garda na ulicama Vašingtona: ‘Borba protiv kriminala i beskućnika’

REUTERS/Jonathan Ernst Oklopna vozila Nacionalne garde u Vašingtonu

Drugi put od početka novog predsedničkog mandata, Donald Tramp je naredio raspoređivanje Nacionalne garde na ulice nekog američkog grada.

Potez je obrazložio tvrdnjom da je nasilni kriminal u Vašingtonu „van kontrole“.

Tramp je u junu poslao pripadnike Nacionalne garde u Los Anđeles da pomognu u suzbijanju protesta, koji su se pretvorili u nerede, zbog ilegalnih imigranata, sada ih šalje i u glavni grad Vašington.

Dan posle Trampovog naređenja i stavljanja gradske policije pod federalne vlasti, pripadnici Nacionalne garde su na ulicama Vašingtona, što je gradonačelnica Mjuriel Bauser opisala kao „autokratski potez“.

Oklopna vozila Nacionalne garde su primećena u centru Vašingtona i na turističkim lokacijama 12. avgusta uveče.

Zvaničnici su rekli da se očekuje raspoređivanje 800 vojnika Nacionalne garde, kao i 500 federalnih agenata za sprovođenje zakona.

Tramp je prethodno objavio da stavlja gradsku policiju pod federalnu kontrolu, kako bi se, tvrdi, obračunao sa kriminalom i beskućništvom u glavnom gradu.

„Beskućnici moraju da budu iseljeni daleko od Vašingtona koji će biti bezbedniji i lepši nego ikada pre“, poručuje Tramp.

On je u julu potpisao uredbu kojom se olakšava hapšenje beskućnika.

Gradonačelnica Vašingtona, koja je iz opozicione Demokratske stranke, usprotivila se poređenju Vašingtona sa Bagdadom u Iraku, koje je izneo Trampov savetnik.

Ona tvrdi i da je kriminal u opadanju.

„Beskućnici moraju da budu iseljeni odmah“, napisao je Tramp na njegovoj društvenoj mreži Istina ( Truth Social ) 10. avgusta.

„Obezbedićemo vam mesto gde možete da budete, ali daleko od prestonice.

„Kriminalci, ne morate da se iselite. Strpaćemo vas u zatvor gde i pripadate.“

Pored fotografija šatora i smeća, Tramp je napisao: „Neće više biti ‘Gospodina Dobrice’. Želimo nazad našu prestonicu“, dodao je.

Tramp je 2022. godine predložio iseljavanje beskućnika u „visoko kvalitetne šatore“, postavljene na jeftinom zemljištu van grada, gde bi im bila dostupna kupatila i zdravstvena usluga.

„Između 100 i 200 pripadnika Nacionalne garde će u svakom trenutku podržavati sprovođenje zakona.

„Imaće niz zadataka, od administrativnih, logističkih i fizičkog prisustva u podršci sprovođenju zakona“, saopšteno je.

Pripadnici Nacionalne garde u kamuflažnim uniformama rasporedili su se u centru američke prestonice, a neki turisti su se fotografisali sa njima.

Podigli su i barikade ispred nekoliko vladinih zgrada.

Tramp je zapretio da će rasporediti pripadnike Nacionalne garde i u Njujorku i Čikagu, gradovima u kojima su na vlasti takođe zvaničnici Demokratske stranke.

Federalni agenti su do sada uhapsili 23 ljudi, rekla je portparolka Bele kuće Kerolajn Levit.

Kaže da su uhapšeni ljudi osumnjičeni za ubistva, oružano nasilje, trgovine drogom i i drugih krivičnih dela.

„Ovo je samo početak.

„Neumorno ćemo progoniti i hapsiti svakog nasilnog kriminalca u Vašingtonu koji krši zakon, potkopava javnu bezbednost i ugrožava Amerikance koji poštuju zakon“, kaže ona.

Getty Images Šatorsko naselje uklonjeno iz centra Vašingtona 2023. godine

Šta je Nacionalna garda i ima li predsednik pravo da ih pozove?

Nacionalna garda je poseban deo američke vojske koji odgovara guvernerima država, a ponekad i predsedniku.

Iako je u početku bila ‘strateška rezerva“ vojske, garda je izrasla u ključnog saradnika u vojnim operacijama.

Svih 50 država, Vašington i američke teritorije Guam, Portoriko i Devičanska ostrva, imaju sopstvene jedinice Nacionalne garde vojske, pa tako ukupno postoje 54 jedinice.

Državne snage se obično aktiviraju na zahtev guvernera.

Tramp se pozvao na retko korišćeni savezni zakon, tvrdeći da protesti predstavljaju „oblik pobune protiv autoriteta vlade Sjedinjenih Država“.

Prema saveznim zakonima, predsednik može da upotrebi Nacionalnu gardu, odnosno državne bezbednosne službe u slučaju „pobune ili pretnje pobunom“ protiv federalnih vlasti.

REUTERS/ Annabelle Gordon

Trampova odluka usledila je pošto je 19-godišnji bivši zaposleni u Odeljenju za efektivnost vlade (DOGE) napadnut tokom navodnog pokušaja krađe auta u Vašingtonu.

Tramp je pisao o ovom napadu na društvenim mrežama, objavljujući fotografije povređenog.

„Tačno je da smo 2023. godine imali ogroman skok kriminala, ali ovo nije 2023.

„Više od dve godine smo radili na suzbijanju nasilnog kriminala u gradu“ i sada je na najmanjem nivou u poslednjih 30 godina, rekla je gradonačelnica Mjuriel Bauser za MSNBC.

Ona je kritikovala Stefana Milera, zamenika šefa osoblja u Beloj kući, zbog izjave da je američka prestonica „nasilnija od Bagdada (glavnog grada Iraka)“.

„Svako poređenje sa državom uništenom ratom je preterano i netačno“, rekla je.

Stopa ubistava po glavi stanovnika u Vašingtonu je relativno visoka u poređenju sa drugim američkim gradovima.

Od početka godine bilo je 98 ubistava.

Federalni podaci iz januara sugerišu međutim da je Vašington prošle godine zabeležio najniže ukupne stope nasilnog kriminala, kada se u obzir uzmu krađe automobila, napadi i pljačke, u poslednje tri decenije.

Pogledajte video: Život beskućnika iz Vašingtona – od hladne klupe do prodavca kuća

Tramp je ranije poručio da planira da stavi tačku na „zločine, ubistva i smrt“ u gradu i njegovom „fizičkom renoviranju“.

Za gradonačelnicu Bauser rekao je da „dobra osoba koja je pokušala“, dodajući da je uprkos njenim naporima, kriminala sve više, a grad je postao „prljaviji i manje privlačan“.

Community Partnership , organizacija koja pokušava da smanji broj beskućnika u Vašingtonu,rekla je za Rojters da u gradu od 700.000 stanovnika svake večeri ima oko 3.782 beskućnika.

Većina ih je u skloništima, ali oko 800 je „na ulici“.

Grad Vašington je pod upravom federalne vlade, koja može da poništi određene lokalne zakone.

Tramp je pre nekoliko dana zapretio da će preuzeti vašingtonsku policiju, ali je Bauser rekla da to nije moguće.

„U zakonu su navedeni konkretni uslovi koji bi omogućile predsedniku da ima veću kontrolu nad našim policijskim odeljenjem.

„Nijedan od tih uslova trenutno ne postoji u našem gradu“, rekla je gradonačelnica Vašingtona.

REUTERS/Jessica Koscielniak Policajci su pojačali kontrolu vozila u Vašingtonu od Trampovog naređenja

Toom prethodnog mandata, a i sada, Tramp je kritikovao više gradskih uprava koje vode zvaničnici Demokratske stranke.

Poslednjih meseci sukobio se sa upravom Los Anđelesa pošto je naredio da se hiljade pripadnika Nacionalne garde razračunaju sa protestima zbog ilegalnih migranata.

Angažovanje nacionalne garde postalo je predmet pravne borbe, koja će imati sudski epilog.

