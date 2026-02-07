Naučnici otkrili dinosaurusa veličine pileta

Martina Charnell

Dinosaurus veličine pileta otkriven je posle dugog istraživanja neobično malih kostiju u severnoj Španiji.

Nova vrsta je nazvana Foskeia pelendonum.

Veruje se da je lutao našom planetom pre oko 125 miliona godina i pripada izumrloj grupi dinosaurusa biljojeda koji se nazivaju ornitopodi.

Uprkos veličini, istraživanje je otkrilo da je dinosaurus imao neočekivano razvijenu lobanju.

„Njegova anatomija je neobična“, rekla je paleontološkinja Penelope Kruzado Kabaljero sa Univerziteta La Laguna u Španiji.

Pronađeni fosili pripadaju najmanje pet različitih jedinki, prema istraživanju međunarodnog tima koji predvodi paleontolog Pol Emil Diedone sa Nacionalnog univerziteta Rio Negro u Argentini, koji na ovome radi od 2013. godine.

„Rekao bih da je najzanimljiviji deo ovog otkrića to što pokazuje da još uvek ima mnogo fosilnog materijala koji treba pronaći i da će većina njih poticati od malih dinosaurusa“ , ​​rekao je Diedone za BBC.

„Mali dinosaurusi bili su mnogo raznovrsniji nego što smo ranije mislili i moguće je da većina grupa koje poznajemo potiče od malih dinosaurusa koji su vremenom postajali veći“, dodao je.

Dieudonné et al. 2026 Dinosaurus je bio veličine pileta

Teško ih je bilo otkriti

Manji ostaci dinosaurusa su krhkiji i teže ih je pronaći, primetio je Diedone.

„Sedimenti nekih malih kostiju lakše nestaju“, dodao je.

Ovaj dinosaurus je bio neobično mali, prema rečima paleontologa Koena Štajna sa Slobodnog univerziteta u Briselu u Belgiji, koji je koautor studije.

Veruje se da je bio visok oko 25 do 30 cm, veličine pileta.

„Mislim da možemo sa sigurnošću reći da je verovatno među najmanjim, ako ne i najmanji, na evropskom kontinentu.

„I možda pretendent na titulu najmanjih dinosaurusa uopšte“, rekao je Štajn za BBC.

Dieudonné et al. 2026 Istraživači su napravili 3D model lobanje

Mala veličina fosila mogla bi ukazati da su u pitanju mladunci.

Ali dublje istraživanje je pokazalo drugačije.

Najmanje jedan je bio odrastao, objasnio je Štajn.

Kao mladunci su verovatno hodali na sve četiri, dok su kao odrasli postali dvonožni.

Foskea je najraniji poznati rabdodontomorf – podgrupa ornitopoda.

Rabdodontomorfi su „verovatno bili veoma mali od početkai to bi im omogućilo da pobegnu od predatora“, objasnio je Diedone.

„Mala veličina nije kompatibilna sa trčanjem na duge staze, već sa traženjem brzog skrovišta“, dodao je.

Otkriće dugo nekoliko decenija

Većina fosila je pronađena 1998. godine, a još neki su pronađeni u narednim godinama na istom lokalitetu.

Ali su im bile potrebne godine da budu identifikovani.

Fidel Torsida Fernandez Baldo je prvi otkrio lokalitet i sakupio većinu ostataka.

„Od početka smo znali da su ove kosti izuzetne zbog svoje sitne veličine“, kazao je.

Paul-Emile Dieudonné Zglobne kosti sa lobanje analizirane su u novom istraživanju

Istraživači kažu da je pronalazak ove vrste značajan za razumevanje evolucije ornitopodnih dinosaurusa.

Foskea potiče od starogrčke reči za svetlost – fos.

„To što su bili mali ne znači da su evolutivno jednostavni“, rekao je paleontolog Markos Besera sa Nacionalnog univerziteta u Kordobi u Argentini.

Takođe su imali poseban raspored zuba, prednje zube usmerene napred „poput ogromnog trozupca u sredini“, primetio je Diedone.

Pored „donekle neobičnih“ zuba, imala su i „zanimljivu lobanju“, dodao je Štajn.

„To pokazuje još jedan primer eksperimenata koje je evolucija imala“, dodao je.

Paul-Emile Dieudonné Fragment zubne (donje vilične) kosti

Lobanja

Prethodna istraživanja objavljena 2016. godine objavila je da su u pitanju fosili dinosaurusa zvanog Vegagete ornitopod.

Međutim, nije bilo dovoljno informacija da se on formalno identifikuje.

U najnovijem istraživanju opisani su novootkriveni delovi lobanje.

To je dovelo do imenovanja vrste dinosaurusa – Foskeja pelendonum.

„Kod živih bića, generalno, deo tela koji nam daje najviše informacija je lobanja. Ona nam govori o procesu žvakanja, vidu, o ravnoteži tela“, objasnio je Diedone.

Oblik glave se veoma lako prilagođava potrebama životinje u njenom okruženju, „tako da nam ove kosti lobanje, ma koliko male i fragmentirane bile, daju mnogo informacija o načinu života životinje“.

„Važno je dokumentovati ove stvari kako bismo saznali kako su rasli, kako su živeli, kako su umirali i kako su evoluirali, kako bismo razumeli kako se život u prošlosti kontinuirano menjao u promenljivim okruženjima“, objasnio je.

