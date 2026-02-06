Nedavno otkrivena Mikelanđelova skica stopala prodata za 23 miliona dolara

Christie’s

Nedavno otkrivena skica stopala, čuvenog italijanskog umetnika Mikelanđela, prodata je za 23 miliona dolara, što je više od 10 puta od prvobitne procene.

Reč je o skici stopala Libijske Sibile (proročice) kasnije naslikane na plafonu Sikstinkse kalepe, vatikanske kapele, kažu stručnjaci iz aukcijske kuće Kristi.

Vlasnik je poslao fotografiju zbog procene na aukciji kako bi saznao pravu vrednost dela, dodaju iz Kristija.

Za Endrua Flečera, šefa Odeljenja za crteže drevnih majstora, ovo otkriće je „jedan trenutaka u njegovoj karijeri koji će zauvek pamtiti“.

Crtež je rađen crvenom kredom i nastao je oko 1511-1512. godine.

To je period kada se Mikelanđelo spremao da radi na drugoj polovini slike na tavanici Sikstinske kapele, među kojima je bila Libijska Sibila.

Anonimni vlasnik, koji živi na zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država (SAD) rekao je aukcijskoj kući Kristi da je crtež nasledio od bake.

Delo se prenosilo sa generacije na generaciju u Evropi od kraja 18. veka.

Đijada Damen sa odeljenja za crteže drevnih majstora je pomoću infracrvene reflektografije (tehnike za zaštitu umetničkih dela) otkrila crteže na poleđini lista koji su takođe podsećali na Mikelanđelov rad.

Ona je potom uporedila skicu stopala sa Mikelanđelovim crtežom u Metropoliten muzeju u Njujorku i zaključila da je prikaz donjeg dela noge original.

Poslednjih godina nekoliko poznatih umetničkih dela je prodato za više miliona dolara.

Jedna od najskupljih prodaja zabeležena je 2017. kada je 500 godina stara slika Isusa Hrista za koju se veruje da je delo Leonarda da Vinčija kupljena u Njujorku za rekordnih 450 miliona dolara.

U novembru 2025. Portret Elizabete Lederer, austrijskog umetnika Gustava Klimta prodata je u Njujorku za 236.4 miliona dolara.

Istog meseca je za 54.7 miliona dolara prodat i autoportret Fride Kalo, poznate meksičke umetnice, postavši najskuplje kupljeno delo neke umetnice do sada.

