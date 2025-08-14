Od Vrbasa preko Beograda do Niša: Protesti ‘Večeras pucate po šavovima’

Grujica Andrić/BBC Policija pod opremom za razbijanje demonstracija na ulicama Vrbasa dva dana posle nasilja nad demonstrantima

Jedan grad, dva skupa, a različiti povodi okupljanja.

Nekoliko desetina metara i žandarmerija razdvajaju pristalice vladajuće Srpske napredne stranke i demonstranate koji se protive njenoj politici, u Vrbasu, bačkom mestu u Vojvodini.

Uoči novog protesta 14. avgusta uhapšano je petoro meštana, koji su bili na prethodnom, održanom dva dana ranije, prenose mediji.

Protesti se, na poziv studenata, održavaju i u drugim gradovima u Srbiji zbog incidenata koji su zabeleženi prethodnih dana.

Od Novog Sada, Zrenjanina, Beograda, Smedereva do Niša, studenti su pozvali na novi protest koji su nazvali „Večeras pucate po šavovima“.

U Vrbasu, gradu sa 36.000 stanovnika, koaliciona lista okupljena oko SNS-a „Aleksandar Vučić- Vrbas sutra“, osvojila je više od 60 odsto glasova na izborima 2024. i 23 od 46 mandata u gradskoj skupštini.

Druga po snazi je Oslobodimo Vrbas sa 10 mandata, a u lokalnoj skupštini je i Vrbas protiv nasilja sa dva mesta i manjinska Ruska stranka jedan mandat.

Sukobi na ulicama

Demonstranti su se u Vrbasu, Bačkoj Palanci, Beogradu i Nišu 12. avgusta uveče okupili ispred lokalnih prostorija SNS.

Policija je bila između njih, ali nije sprečila incidente u kojima su letele kamenice, flaše, jaja i pirotehnika.

Nemire su podjednako kritikovali i iz SNS-a i iz opozicionih stranaka.

Povređeno je 16 policajaca i više od 50 ljudi, rekao je direktor policije Dragan Vasiljević za Radio-televiziju Srbije (RTS), dodajući da je kordon razdvajao dve grupe.

Više ljudi je privedeno, a situacija se smirila tek oko šest sati ujutro, kad su se ljudi razišli.

Nemiri su bili i u Bačkoj Palanci, ali je protest ranije završen.

Pogledajte kako je bilo u Vrbasu i Bačkoj Palanci 12. avgusta uveče

Dan kasnije, u Beogradu i Novom Sadu, dva najveća grada u Srbiji, ali i u nekim drugim mestima, 13. avgusta uveče bilo je više sukoba i policijskih intervencija prema antivladinim demonstrantima koji su se okupljali ispred prostorija SNS i koalicionog partnera u vladi, Socijalističke partije Srbije (SPS).

Okupljeni su izašli na ulice na poziv studenata, u znak protesta zbog nasilja nad demonstrantima u Vrbasu i Bačkoj Palanci dan ranije.

Pristalice SNS, naoružane motkama i palicama, bacale su baklje i pirotehnička sredstva na demonstrante u Novom Sadu.

Tokom incidenata u ovom gradu povređeno je sedam pripadnika Vojske Srbije, izjavio je general-potpukovnik Đuro Jovanović, direktor Vojno-bezbednosne agencije (VBA).

Na Novom Beogradu, policija je koristila suzavac da rastera okupljene ispred prostorija vladajuće stranke.

Sukoba je bilo i u drugim gradovima u Srbiji.

Pogledajte kako je bilo na ulicama Beograda i Novog Sada 13. avgusta

