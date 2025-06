Olimpijski šampion iz Barselone pred izborom: Zatvor ili odlazak na ukrajinski front

Novosibirsk courts administration Andreju Perlovu je rečeno da će njegov slučaj biti zamrznut ako se prijavi u vojsku

Oko 06:45 sati 28. marta, policija je stigla u kuću Andreja Perlova blizu Novosibirska u Sibiru.

Optužili su ga da je ukrao oko tri miliona rublja (32.000 dolara) iz Fudbalskog kluba Novosibirsk, čiji je bio generalni direktor.

Njegova porodica kaže da je on naprosto samo dozvolio deci da igraju na terenu a da ne plate uobičajenu naknadu za igranje, već samo trenera.

Oni koji ga optužuju tvrde da je novac bio prosleđen i da je završio u njegovom džepu.

Perlov, koji ima 62 godine, osvajač je zlatne olimpijske medalje iz Barselone 1992. kada je pobedio u brzom hodanju na 50 kilometara.

U pritvoru je bio više od šest meseci, a njegova porodica kaže da se na njega vrši pritisak da se bori u Ukrajini.

Rečeno mu je da će zauzvrat slučaj pronevere biti zamrznut i potencijalno odbačen kad se rat završi.

Nije tajna da se zatvorenici regrutuju za rat u Ukrajini, ali BBC-jeva analiza pokazuje da se prvobitni naglasak na najokorelijim i najnasilnijim osuđenicima sada promenio.

Prema najnovijim zakonima, i tužilaštvo i advokati odbrane sada imaju zakonsku obavezu da obaveste većinu optuženih da ima opciju da idu u rat umesto na sud.

Ovaj zakon, usvojen u martu 2024. godine, znači da će, ako se prijave, istraga i sudski biti obustavljeni.

Njihovi slučajevi biće uglavnom potpuno zatvoreni po okončanju rata.

Getty Images Andrej Perlov (sredina) osvojio je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Barseloni

„Ovo je preokrenulo ruski pravosudni sistem naglavačke“, kaže Olga Romanova, direktorka „Rusije iza rešetaka“, nevladine organizacije koja pruža pravnu pomoć pritvorenicima.

„Policija sada može da uhvati čoveka nad lešom nekoga koga je upravo ubio, stavi mu lisice a onda ubica da kaže: ‘Oh, čekajte, želim da idem u ‘specijalnu vojnu operaciju’ i oni onda zaključe krivični slučaj.“

Specijalna vojna operacija je termin koji Kremlj koristi od početka invazije na Ukrajinu februara 2022.

Vera Salnitskaya Ćerka Andrja Perlova, Alina, zabrinuta je za zdravlje oca u zatvoru

Dobili smo procureli snimak istražitelja koji opisuje prednosti potpisivanja ugovora sa ruskom vojskom ženi čiji je muž već osuđen na tri godine zbog krađe.

„Može da dobije još šest godina za ovaj drugi zločin“, kaže joj on.

„Ponudio sam mu priliku da potpiše ugovor. Ako zahtev bude bio odobren, on će ići u rat, a mi ćemo zaključiti slučaj.“

Ako optuženik potpiše ugovor, krivični slučaj se suspenduje u roku od nekoliko dana, osumnjičeni se pušta na slobodu i skoro momentalno odlazi na front.

Trojica advokata koji rade u Rusiji potvrdili su da je ovo postala norma širom zemlje.

Neki potpisuju u nadi da će izbeći zatvor i krivični dosije, ali to nije lak izlaz, kao što je otkrio tinejdžer Jaroslav Lipavski.

On je potpisao ugovor pošto je optužen za „namerno nanošenje teških telesnih povreda u grupi osoba prema prethodnom dogovoru“.

Lipavsky family vk.com Jaroslav Lipavski je poslat u Ukrajinu nekoliko dana nakon što je pristao da se prijavi

Njegova mlada devojka upravo je bila saznala da je trudna i da bi izbegao krivično gonjenje, Lipavski se prijavio u vojsku čim je napunio 18 godina.

On je otputovao za Ukrajinu i nedelju dana kasnije bio mrtav.

Jedan je od najmlađih vojnika koji su poginuli u ratu.

Ne zna se koliko se ljudi optuženo za zločine odlučilo za borbe umesto da im se sudi, ali ova promena politike odražava potrebu Rusije da pojača jedinice uz minimalan broj drugih civila koje mora da mobiliše.

„Da li je Rusiji stalo do osuđenika ili onih koji su u zatvoru? Podozrevam da nije“, kaže Majkl Kofman, vojni analitičar iz Karnegijeve zadužbine za međunarodni mir.

On misli da vlada „najverovatnije pretpostavlja da su to ljudi koje može da priušti da izgubi, da oni nikome neće nedostajati i da to neće imati značajan negativni efekat na celokupnu privredu.“

72.ru Iryna Sharova Sahrana Jaroslava Lipavskog održana je u njegovom rodnom mestu Tjumenu, u Sibiru

Kad je plaćenička grupa Vagner počela da regrutuje zatvorenike, njen vođa Jevgenij Prigožin želeo je osuđenike iz maksimalno obezbeđenih zatvora, rekavši im da su mu potrebni njihovi „kriminalni talenti“ u zamenu za pomilovanje.

BBC na ruskom i ruska internet stranica Mediazona imali su uvid u poverljive dokumente koji bacaju novo svetlo na proces regrutacije zatvorenika, na ono što se desilo mnogima od njih i na potrebu da se očuva priliv novih boraca.

Na osnovu analize identifikacionih pločica osuđenika koji su poginuli u Ukrajini i „uplata za kovčege“ njihovim porodicama, utvrđeno je da je Vagner regrutovao skoro 50.000 zatvorenika iz kaznenih kolonija, a u jednom trenutku su gubili i do 200 njih u svakodnevnim borbama.

Mnogi su bili ranjeni.

Sve identifikacione pločice zatvorenika počinju slovom „k“, što znači „kolonija“, odnosno zatvorska kolonija.

Prve tri cifre identifikuju zatvor iz kog su oni potekli, a poslednje tri identifikuju regruta.

Brojevi su dobijeni po redosledu – tako da, što je viši broj, više regruta je stiglo iz te konkretne kolonije.

Sergey Vologin family archive/ @jungerbahmut telegram Ova identifikaciona pločica pokazuje da je vojnik koji ju je nekada nosio došao iz Kaznene kolonije 19 u Sverdlovskoj oblasti u Rusiji – on je poginuo u Ukrajini

Evidencija uplata za kovčege pokazuje da je više od 17.000 zatvorenika poginulo u pokušaju da se zauzme grad Bahmut u istočnoj Ukrajini samo između jula 2022. i juna 2023. godine.

Da bi nadomestio gubitke, Vagner, a kasnije Ministarstvo odbrane, prilagodio je regrutnu strategiju tako da proširi kontingent ljudi iz kog može da ih uzima.

Neki ljudi optuženi za zločine odbijaju tu novu pogodbu zato što su protiv rata iz principa, drugi zato što je rizik da će pginuti ili biti ranjeni na bojištu prevelik, a treći zato što žele da ostanu kod kuće kako bi se žalili na njihov slučaj.

Međutim našli su se pod pritiskom vlasti, kaže Alina, ćerka Andreja Perlova.

„On je to odbio i digli smo prilično veliku galamu u lokalnim medijima“, kaže njegova ćerka Alina, „tako da je poslat u samicu, gde su mu ponovo doneli ugovor.“

Ona dodaje da kad ga je odbio drugi put, zabranjeno mu je da viđa ili zove porodicu.

Porodica Andreja Perlova se i dalje nada da će dokazati njegovu nevinost, ali poslednji put kad je Alina videla oca na sudu sredinom jula, značajno je bio smršao.

„Trudi se da deluje veselo“, kaže ona, „ali ako se ovo nastavi, slomiće ga.“

Pitali smo se ruske vlasti za slučaj Andreja Perlova i da li oni nepravično vrše pritisak na pritvorenike da se prijave u vojsku – ali nam nisu odgovorile.

