Otvorene Zimske olimpijske igre: Maraja Keri, počast Armaniju i zvižduci za Džej Di Vensa

Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini zvanično su počele posle živopisne ceremonije otvaranja na četiri lokacije na severu Italije.
Milanski kultni stadion San Siro bio je glavno mesto, a elementi ceremonije održani su i u Kortini, Livinju i Predacu.
Uprkos zabrinutosti oko logistike ceremonije na više lokacija, bila je to impresivna produkcija koja je prošla bez problema.
Upaljena su dva olimpijska plamena – jedan u Milanu, a drugi u Kortini – a italijanski tenor Andrea Bočeli je izveo pesmu „Nessun Dorma“ dok je baklja ulazila na San Siro.
Paljenje je usledilo posle završetka parade sportista, a italijanski tim je poslednji izašao uz burne ovacije na sve četiri lokacije.
Predstavnici Srbije prodefilovali su u Predacu, gde su zastavu nosilli predstavnici u nordijskom skijanju Anja Ilić i Miloš Milosavljević, a u Italiji učesvovati i Aleksa Tomović u alpskom skijanju.
Osim Italije, najtopliji doček je bio rezervisan za ukrajinske sportiste, dok je i reprezentacija Sjedinjenih Država glasno pozdravljena.
Međutim, bilo je zvižduka kada je Džej Di Vens, potpredsednik SAD prikazan na video bimu, kao i kada su prodefilovale reprezentacije Izraela i Gruzije.
Pre parade, predstava kreativnog direktora Marka Balića bila je zasnovana na principu „armonije“ – što znači jedinstvo, povezanost, dogovor – sa „narativom usmerenim na ujedinjenje teritorija, ljudi i vrednosti unutar zajedničke vizije“.
Sadržala je delove pod nazivom „Italijanska lepota“ i „fantazija“, sa počastima modnom dizajneru Đorđu Armaniju, koji je preminuo u 91. godini 2025.
Američka pevačica Maraja Keri – jedna od najprodavanijih umetnica na svetu – bila je obučena u blistavo belu garderobu dok je izvodila verziju pesme „Volare“.
„Spremni smo da ponovo ispišemo olimpijsku istoriju, inspirisani vrednostima koje nas sve ujedinjuju: izvrsnost, prijateljstvo i poštovanje“, rekao je Đovani Malago, predsednik organizacionog odbora za Milano-Kortina 2026.
„Koordinacija toliko različitih tela u potrazi za jednim snom bila je snažan izraz sposobnosti ove zemlje da sprovede tako složen projekat.
„Nikada nisam bio ponosan što sam Italijan kao večeras.“
Kirsti Koventri, predsednica Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) zvanično jeo otvorila igre.
Ušla je u istoriju kao prva žena koja je otvorila Igre.
„Zato svi volimo Igre. Jer kroz vas vidimo ono najbolje u sebi“, rekla je sportistima.
„Podsećate nas da možemo da budemo hrabri, ljubazni, da možemo ponovo da ustanemo, bez obzira koliko teško padnemo.“
„Duh Olimpijskih igara je mnogo više od sporta. Radi se o nama – i onome što nas čini ljudima.
Iako su događaji poput karlinga, umetničkog klizanja i hokeja na ledu već počeli, prvih pet zlatnih medalja na Igrama biće osvojeno u subotu.
