Pitanje koje je podelilo internet: Oprati ili ne oprati pile pre pečenja

Perete li sirovo pileće meso pre termičke obrade?

Ovo pitanje izaziva žestoke rasprave na društvenim mrežama.

Zvanične preporuke za bezbednost hrane, koje se primenjuju u velikom delu zapadnog sveta su jasne – ne treba prati sirovu piletinu, jer se time šire štetne bakterije.

Ipak, za mnoge kuvare širom sveta, to je dugogodišnja kulturna tradicija koja je usko povezana sa čistoćom i brigom o hrani.

Neki, poput jamajčanske TV kuvarice i autorke Ejpril Džekson, namerno podstiču raspravu na internetu.

„U pojedine video-klipove namerno ubacujem snimke na kojima perem piletinu, jer znam da je to vruća tema“, kaže ona.

„Ljudi govore da ne bi trebalo da je perem u činiji ili sudoperi, a neki kažu da je to odvratno, da je prljavo“.

Ali drugi smatraju da nije higijenski jesti neoprano pileće meso.

Kreatorka sadržaja Fadva Hilili, koja je snimila video za TikTok o 10 koraka pranja piletine koje primenjuje njena majka iz Maroka, kaže da uživa da čita komentare ljudi ispod objava na društvenim mrežama.

„Pišu stvari poput: ‘Zato se ne jede kod drugih ljudi u kući’ ili ‘zato se ne jede na poslu kada svi donesu nešto što su spremili'“, kaže ona.

Ovo nepoverenje prema neopranom pilećem mesu postoji u mnogim domaćinstvima u Aziji, na Karibima, u Južnoj Americi, Africi, i u nekim mediteranskim kulturama.

A šta kaže nauka?

BBC Svetski servis je posetio laboratoriju za ispitivanje hrane da to proveri.

Zašto je pranje piletine toliko rizično?

Sirovo pileće meso ima kampilobakterije i salmonelu, koje izazivaju trovanje hranom.

„Kada perete piletinu u kuhinji, stvarate mikrokapljice koje mogu da izazovu bolest“, kaže dr Kimon-Andreas Karacas, vanredni profesor mikrobiologije hrane na Univerzitetu u Redingu u Ujedinjenom Kraljevstvu (UK).

Tim kapljicama se širi veliki broj nevidljivih bakterija po sudoperi, radnim površinama i namirnicama koje su u blizini.

Da bi to pokazao, Karacas je sproveo eksperiment u kojem je na sirovu piletinu naneo hemijsku supstancu koja omogućava da se bakterije vide pod UV svetlom.

Zatim je piletinu prao pod mlazom vode kraće od 10 sekundi, a voda koja je padala na meso je prskala po sudoperi.

Golim okom, to su bile obične kapljice vode koje se lako obrišu, ali UV svetlo je otkrilo unakrsnu kontaminaciju.

Kapljice koje su sadržale bakterije završile su svuda po radnoj površini, na profesorovom mantilu, našoj kameri i, što je ključno, na salati i šargarepi koje se jedu sirove.

To znači da čak i ako pravilno termički obradite piletinu, ipak možete da se razbolite ako druge namirnice stavite na kontaminirane površine.

„To je najčešći način infekcije salmonelom i kampilobakterijom – kada nešto što ćete pojesti sirovo unakrsno kontaminirate mikroorganizmima sa nečega što će se kuvati“, objašnjava Karacas.

Zašto je kampilobakterija toliko opasna?

Kampilobakterija je jedan od četiri ključna uzroka dijareje u svetu, i najčešći bakterijski uzrok gastroenteritisa koji izaziva proliv i povraćanje, uglavnom kod male dece, navodi Svetska zdravstvena organizacija (SZO).

Opasnija je od salmonele, delimično zato što su nivo salmonele u živini smanjeni zahvaljujući programima vakcinacije, dok za kampilobakteriju ne postoji vakcina.

Obe bakterije prirodno žive u crevnom traktu kokošaka.

Tokom klanja i obrade, sadržaj iz creva može da kontaminira površinu mesa.

„Uvek treba da se ponašate kao da piletina sadrži kampilobakteriju i salmonelu“, kaže Karacas.

„Većina kokošaka i pilića u svetu je iz slobodnog uzgoja.

„Oni se ne uzgajaju u strogo kontrolisanim uslovima i imaju više salmonele i više kampilobakterija“.

Doza kampilobakterija koja izaziva infekciju je izuzetno mala – samo jedna kapljica može da sadrži oko 10 triliona kampilobakterija, što je više od hiljadu puta od ukupnog broja ljudi na planeti.

„Ako se samo jedna kapljica kampilobakterija ili soka piletine nađe na nečemu, to može da bude dovoljno da se vrlo lako razbolite“, kaže Karacas.

Koji su simptomi infekcije?

Samo u UK-u se svake godine zarazi više od 250.000 ljudi, navodi državna Agencija za bezbednost hrane.

Simptomi se obično javljaju dva do pet dana posle infekcije, a najčešći su proliv (često krvav), bolovi u stomaku, povišena temperatura, glavobolja, mučnina, i povraćanje.

Ljudi stariji od 60 godina i deca su podložniji težim oblicima bolesti, a neki ljudi mogu da razviju ozbiljne i dugotrajne simptome koji zahtevaju lečenje antibioticima.

Kod nekih ljudi infekcija može da uzrokuje sindrom iritabilnog creva i artritis, a u retkim slučajevima i vrstu paralize poznate kao Gilen-Bareov sindrom.

Ali ljudi često ne povezuju stomačne tegobe sa pripremom piletine.

Stručnjaci kažu da se mnoge infekcije nikada zvanično ne dijagnostikuju, a statistika obuhvata samo slučajeve obolelih koji su potražili lekarsku pomoć i dali uzorak na analizu.

„Mi zapravo vidimo samo vrh ledenog brega, a stvarni broj slučajeva može da bude i deset puta veći“, kaže Karacas.

Zašto ljudi i dalje peru piletinu?

Studija objavljena 2024. godine u naučnom časopisu Food Control (Kontrola hrane) pokazala je da 96 odsto ispitanika u osam zemalja jugoistočne Azije pere piletinu.

Između 39 odsto i 70 odsto potrošača u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), Evropi i Australiji to takođe radi, pokazala su istraživanja sprovedena tokom poslednje decenije.

U većem delu zapadnog sveta piletina se obrađuje u strogo regulisanim industrijskim uslovima i prodaje se čista.

Međutim, u mnogim područjima kokoške često kolju ljudi na njihovim imanjima, ponekad i na pijacama, gde je pristup čistoj tekućoj vodi i higijenskim površinama često ograničen.

U takvim slučajevima, pranje piletine je neophodno.

Međutim, za neke ljude to nije samo pitanje higijene, već i identiteta, vapitanja i veze sa domom.

Kada se kuvarica Džekson preselila u UK i videla upozorenja na ambalaži da sirovo pileće meso ne treba prati, bila je toliko iznenađena da je fotografiju poslala porodici na Jamajci.

Kaže da razume naučna objašnjenja, ali dodaje: „Kada peremo piletinu, vidi se da voda postaje mutna“.

„Postaje veoma mutna, i kulturološki mi ne želimo da jedemo tako nešto“.

Mnogi tvrde da je važno kako se pere pileće meso.

Obe kuvarice sa kojima je BBC razgovarao peru piletinu u činiji, često dodaju sirće ili limetu, a zatim temeljno očiste i dezinfikuju sudoperu i radne povrišine.

„Moja majka potpuno opere sudoperu vrućom vodom i sapunom, a zatim je poprska antibakterijskim sredstvom“, kaže Hilili.

Oni koji snažno zagovaraju pranje piletine smatraju da je opšta preporuka da se piletina ne pere još jedna nedoslednost u smernicama za bezbednost hrane.

„Kada perete dasku za sečenje na kojoj je bila piletina, rizik je isti“, kaže Džekson.

„U francuskoj kuhinji, na primer, piletina se pre kuvanja stavlja u pac, što znači da se drži u slanoj vodi“, dodaje ona.

„A nikada nisam čula da neko savetuje da se to ne radi.

„A postupak je u suštini isti“.

Iako je Karacas saglasan da pranje u činiji može da bude bezbednije, upozorava da je i to rizično, a da pranje limunom ili sirćetom ne smanjuje značajno veliki broj bakterija.

„Jedini način da se bakterije unište jeste termička obrada, a većinu pilećeg mesa u prodaji je već oprao proizvođač.

„Zato zaista nema potrebe da se ponovo pere“, zaključuje on.

