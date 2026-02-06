Pljačka Luvra: Zdrobljenoj kruni nedostaje samo nekoliko dijamanata

Louvre Museum Čuveni francuski muzej Luvr je objavio prve fotografije krune posle pljačke, tokom koje je oštećena

Kruna carice Evgenije, koju su lopovi ispustili tokom hitre pljačke Luvra u oktobru 2025. godine, oštećena je, ali ima skoro sve delove i može da bude potpuno restaurirana, saopštio je jedan od najpoznatiji i najposećenijih muzeja na svetu.

Procenjuje se da su lopovi prošle godine u oktobru ukrali nakit vredan 88 miliona evra, ali su tokom bekstva ostavili krunu ukrašenu dijamantima koja je pripadala supruzi Napoleona Trećeg.

Muzej je objavio prve fotografije krune posle pljačke, navodeći da je „veoma deformisana“ pošto su lopovi pokušavali da je provuku kroz usku rupu, napravljenu u staklenoj kutiji u kojoj je bila izložena.

Nedostaje jedan od osam zlatnih orlova i deset od 1.354 dijamanata koji su je ukrašavali.

Na njoj je ostalo svih 56 dragulja.

Kruna iz 19. veka biće restaurirana do prvobitnog izgleda, dodao je muzej.

Grupa stručnjaka, koju predvodi šefica muzeja Lorens de Kar, nadgledaće restauraciju.

Tokom pljačkea 19. oktobra 2025, lopovi su koristili vozilo sa dizalicom da bi se popeli na balkon iz koga su ušli u Galeriju Apolo.

Louvre Museum Jedan od zlatnih orlova na kruni nedostaje, ali većina dijamanata i svi dragulji su tu

Dvojica lopova ušli su u galeriju pošto su alatom isekli staklo na prozoru.

Potom su zapretili čuvarima, i isekli staklo na dve kutije u kojima je bio izložen nakit koji je nekada pripadao francuskoj kraljevskoj porodici.

Tužioci su rekli da su lopovi bili u galeriji manje od četiri minuta pre nego što pobegli na skuterima koji su ih čekali napolju.

Policija je uhapsila četvoro ljudi koje tužilaštvo sumnjiči za pljačku ili pomaganje, ali nije pronašla njihovog nalogodavca.

I dalje nedostaje sedam komada nakita, među kojima je dijamantska tijara, koja je nekada pripadala Evgeniji, kao i ogrlice, minđuše i broševi.

