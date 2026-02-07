‘Rizik od HPV-a je stvaran’: Apel oca koji je umalo ostao bez jezika zbog raka

Anthony Perriam Entoni Perijam nije imao nikakve simptome osim kvržice ispod vilice

Otac dvoje dece zamalo je izgubio jezik pošto se ispostavilo da je mala kvržica ispod njegove vilice zapravo rak.

Kada je prvi put napipao kvržicu, Entoni Perijam je otišao kod njegovog lekara opšte prakse, a u roku od nekoliko nedelja dijagnostikovan mu je rak glave i vrata povezan sa humanim papiloma virusom (HPV).

HPV je česta grupa virusa koji zahvataju kožu i sluzokožu.

Kod većine ljudi ne izazivaju probleme, ali određeni tipovi mogu da izazovu rak i polne bradavice (kondilome).

„Pre toga sam za HPV čuo samo u vezi sa rakom grlića materice.

„Nisam imao predstavu da može da izazove ovakve vrste raka, naročito kod muškaraca“, kaže Entoni iz Kardifa, prestonici Velsa.

„Smatram da sam srećan što i dalje mogu da jedem i govorim, ali da sam mnogo kasnije reagovao, mogao sam da izgubim jezik ili čak da umrem“, dodaje Entoni.

Upozorenje: U ovom tekstu ima slika koje mogu da budu uznemirujuće

Većina ljudi koji se zaraze HPV-om uspeju da uklone virus iz organizma, kaže Nacionalna zdravstvena služba Velsa.

Međutim, HPV može da izazove polne bradavice ili da dovede do raka – kod muškaraca najčešće glave i vrata, a kod žena raka grlića materice.

Britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) preporučuje vakcinaciju protiv HPV-a za decu uzrasta 12 i 13 godina, kao i za ljude koji imaju povećani rizik od infekcije HPV-om.

„Ako napipate kvržicu, čak i ako ne boli, obavezno idite kod lekara da proverite šta je“, kaže on.

„O ovoj vrsti raka se ne govori dovoljno, naročito među muškarcima.

„Rano reagovanje zaista spasava živote“.

Anthony Perriam Tumor je na kraju pronađen u korenu Entonijevog jezika

Iako nije imao simptome, kompjuterizovana tomografija (CT), biopsija i magnetna rezonanca (MR) su u martu 2023. godine potvrdili da ima rak.

„U to vreme moja deca su imala tri i šest godina.

„Nisam prvo pomislio na sebe, već na njih.

„Bio sam potpuno prestravljen zbog njih“, kaže ovaj 41-godišnjak.

Entoniju su uklonjena 44 limfna čvora na vratu, a primarni tumor, u korenu jezika, na kraju je pronađen robotskom hirurgijom.

„Rekli su mi da su ga otkrili u poslednjem trenutku“, kaže Entoni.

„Jedan od limfnih čvorova bio je na ivici pucanja.

„Da je bolest još malo napredovala, rak je mogao da se proširi“.

Anthony Perriam Entoniju su urađeni CT i MR koji su potvrdili prisustvo raka

Radioterapija i hemioterapija bile su veoma teške – Entoni je izgubio 22 kilograma.

„Potpuno sam izgubio pljuvačku“, kaže on.

„Čak sam jedva mogao da pijem, jer se sve u ustima pretvaralo u prah.

„Bio sam toliko slab da su mi na kraju bila potrebna invalidska kolica“.

Opisje kako je sve to podneo.

„Vožnja u kolicima hodnikom do prostorije za radioterapiju počela je da utiče na moje mentalno zdravlje.

„Ali porodica mi je dala snagu da izdržim sve i želeo sam da doživim moj 40. rođendan“, kaže Entoni.

Pogledajte ovaj video: Sve što treba da znate o HPV vakcini

Šta je HPV?

Humani papiloma virus (HPV) zahvata kožu i sluzokožu, a postoji više od 100 različitih tipova ovog virusa.

Prenosi se dodirom koža na kožu u genitalnom području, vaginalnim, analnim i oralnim seksualnim odnosom, kao i deljenjem seksualnih pomagala.

Vakcina protiv HPV-a se nudi u okviru nacionalnog programa imunizacije u Velsu i daje najbolje rezultate kada se primi u uzrastu od 12 i 13 godina.

Univerzitetska bolnica Velsa navodi da je od uvođenja vakcine 2008. godine, stopa raka grlića materice smanjena za skoro 90 odsto kod žena u dvadesetim godinama života.

Anthony Perriam Entoniju su uklonjena 44 limfna čvora na vratu

Sandip Beri, konsultant za otorinolaringologiju i hirurgiju glave i vrata pri lokalnom zdravstvenom odboru, apelovao je na roditelje da podstaknu njihovu decu da prime vakcinu.

„HPV vakcina se godinama koristi širom sveta, bezbedna je i efikasna i dostupna je u okviru nacionalnog programa imunizacije u Velsu“, kaže on.

„Pomaže dečacima i devojčicama da ostanu zdravi, sprečava rak povezan sa HPV-om i poboljšava javno zdravlje.

„Vakcina se daje u osmom razredu osnovne škole, jer tada imuni sistem najjače reaguje i pre početka seksualne aktivnosti“.

Pogledajte video: Pet stvari koje treba znati o raku grlića materice

