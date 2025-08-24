Ruski uslovi za mir: Jake sile kao garant bezbednosti Ukrajine, NATO nikako

REUTERS/Yevhen Titov

Posle početnog optimizma nakon susreta američkog i ruskog predsednika Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci, sada sve više blede mogućnosti da će se višegodišnji rat u Ukrajini uskoro okončati.

Dok Ukrajina i njeni evropski saveznici traže i primirje i postratne bezbednosne garancije, Rusi imaju sopstvene uslove.

Raskorak Kijeva i njegovih evropskih saveznika i Moskve je, između ostalog, i u tome ko će biti garant bezbednosti kada rat bude završen.

Evropa želi da trupe NATO-a budu na teritoriji Ukrajine, što Moskva kategorički odbija.

Ni Tramp nije pristalica slanja američkih vojnika u Ukrajinu, što je nedvosmisleno i rekao posle sastanka sa Zelenskim i liderima nekih evropskih lidera u Vašingtonu.

Bezbednost Ukrajine bi ubuduće trebalo da garantuje grupa zemalja koja bi uključivala stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, izjavio je Sergej Lavrov, šef ruske diplomatije, prenosi Rojters.

U intervjuu za američki NBC Njuz, Lavrov je otkrio da su Putin i Tramp razzgovarali o bezbednosnim garancijama i da je ruski predsednik podsetio na propale pregovore održane u Istanbulu 2022. godine.

Na tim pregovorima, prema nacrtu sporazuma u koji je Rojters imao uvid, raspravljalo se o trajnoj neutralnosti Ukrajine u zamenu za bezbednosne garancije pet stalnih članica Saveta bezbednosti UN – Velike Britanije, Kine, Francuske, Rusije i SAD-a, uz učešće i drugih država.

Lavrov je sada precizirao da bi, osim članica Saveta bezbednosti, u toj grupi zemalja-jemaca mogle da budu i Nemačka i Turska.

Prema Lavrovu, model je jasan.

„Zemlje bi jamčile sigurnost Ukrajine, koja mora da bude neutralna, koja ne sme da bude svrstana ni u jedan vojni blok i koja mora da bude nenuklearna“, rekao je, prema transkriptu koji je objavilo rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

Time je ponovo naglasio da je članstvo Ukrajine u NATO-u za Rusiju neprihvatljivo, što je Kremlj ponavljao i pre početka invazije februara 2022.

Uz to, Lavrov je rekao i da Moskva i dalje traži zaštitu za govornike ruskog jezika u Ukrajini i da je potrebno voditi i razgovore o teritoriji.

Ovi uslovi su u skladu sa ranijim izveštajima, prema kojima Putin zahteva da Ukrajina preda ceo veliki istočni region Donbas, sastavljenog od Luganska i Donjecka, odustane od NATO ambicija, ostane neutralna i ne dopusti prisutstvo zapadnih vojnika na svom tlu.

Izjava Lavrova objavljena je istog dana kada Ukrajina obeležava praznik – proglašenje nezavisnosti od Sovjetskog Saveza 1991. godine.

Obeležavajući praznik,Vladimir Zelenski je u obraćanju naciji poručio da će Ukrajina „nastaviti da se bori za njenu slobodu“.

„Potreban nam je pravedan mir, mir u kojem ćemo o našoj budućnosti odlučivati samo mi.

„Ukrajina još nije pobedila, ali sigurno nije ni izgubila“, poručio je ukrajinski predsednik.

Tramopa polako popušta vedar stav koji je imao posle susreta sa Putinom.

Predsednik SAD je izjavio da razmatra uvođenje dodatnih ekonomskih sankcija Rusiji ili povlačenje iz mirovnih pregovora.

„Doneću odluku o tome šta ćemo uraditi i to će biti veoma važna odluka – da li će to biti ogromne sankcije, ogromne carine, ili oboje, ili nećemo uraditi ništa i reći: ‘To je vaša borba’“, rekao je Tramp.

Šta je Putin govorio o ranijim pregovorima u Istanbulu?

U intervjuu američkom novinaru Takeru Karlsonu u februaru 2024. godine, Putin je rekao da bi rat odavno bio završen da nije bilo Vašingtona i tadašnjeg britanskog premijera Borisa Džonsona, koji su, kako je rekao, sprečili zaključivanje sporazuma u Istanbulu.

Rekao je da je šef ukrajinske delegacije na pregovorima u Istanbulu već potpisao sporazum, a onda se umešao Džonson i dodao da je to priznao upravo taj potpisnik.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk