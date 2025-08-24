Serena Vilijams i lekovi za mršavljenje: ‘Morala sam da probam nešto drugačije’

XNY/Star Max/Getty Images Serena Vilijams, jedna od najboljih sportistkinja svih vremena

Serena Vilijams, jedna od najuspešnijih sportistkinja svih vremena, priznala je da koristi lekove za mršavljenje da bi se, kako je rekla, uklonila „stigma“ oko ovakve vrste terapije.

Da li će njene iskrene izjave uliti novo samopouzdanje onima koji koriste ove lekove?

I da li će njena iskrenost moći da ućutka kritičare ovakvog načina mršavljenja?

Teniska zvezda, koja ima 43 godine, oborila je brojne rekorde i osvojila 23 grend slem titule.

Bila je oličenje fizičke spremnosti i sportske snage.

Međutim, nakon što je postala majka, i ona se bori sa viškom kilograma, kao i mnogi drugi ljudi.

U američkoj televizijskoj emisiji Today Show, Vilijams je rekla da je na višak kilograma morala da gleda kao na „protivnika“.

Iako je, kako kaže, „trenirala pet sati dnevno, trčala, hodala, vozila bicikl, penjala se uz stepenice“, nije uspela da savlada ovog protivnika kao one sa druge strane mreže na teniskom terenu.

Dodaje da na kraju nije imala drugog izbora nego da „proba nešto drugačije“.

Mnogi njeni prijatelji koristili su GLP-1 (glukagonu sličan peptid-1), grupu lekova koji pomažu u gubitku težine, pa je i ona odlučila da proba.

Vilijams naglašava da odluka da pribegne lekovima (ne želi da otkrije koji tačno koristi) nije bila laka, niti bilo kakav prečica do gubitka 14 kilograma u proteklih osam meseci.

Ipak, postoje i sumnje u vezi sa trenutkom koji je teniska zvezda odabrala da progovori o borbi sa viškom kilograma.

Naime, upravo je postala zaštitno lice kompanije Ro, koja u okviru programa za mršavljenje nudi GLP-1 lekove kao što su Wegovy i Zepbound, a i njen suprug je investitor u toj firmi.

Bez obzira na ovu činjenicu i moguća neželjena dejstva ove terapije, njena iskrenost će dirnuti mnoge ljude.

Vilijams kaže da je odlučila da o ovome priča javno da bi pomogla mnogim ženama da ne osećaju sramotu što koriste lekove za mršljavljenje.

Kejleb Luna, vanredni profesor feminističkih studija na Univerzitetu Kalifornije u Sjedinjenim Državama (SAD), kaže da je sama činjenica da neko poput Serene Vilijams javno govori o tome velika stvar.

On smatra da je to način da se ućutkaju kritičari načina na koji se „gube kilogrami“ i tvrde da upotrebom lekova „ljudi biraju lakši put“.

„Ovim se pobija stereotip da su ovi lekovi namenjeni gojaznim ljudima koji su lenji i nesposobni.

„U tom smislu, možda je to i dobra stvar“.

Ali Kejleb takođe smatra da je saznanje da je Vilijams morala da posegne za GLP-1 terapijom pomalo „zastrašujuće“ i „pomalo tužno“.

Brine ga da se time umanjuje značaj napornog rada i posvećenosti, dok se u prvi plan stavlja izgled i društveni pritisak da telo mora da izgleda po određenim standardima.

„Ona je postigla ono što je u naše vreme, ali i u čitavoj istoriji, uspeo da uradi veoma mali broj ljudi.

„Ali sada ovo samo pokazuje da sva ta dostignuća može da potkopa veličina tela.

„Zastrašujuće je da gubitak kilograma izgleda može da zaseni sve njene rekorde i postignuća“.

‘Zdrava telesna težina’

Getty Images Serena Vilijams, osvajačica 23 grend slem titule, povukla se iz profesionalnog tenisa 2022. godine

Telesna težina i izgled Serene Vilijams bili su pod lupom javnosti tokom celog njenog života.

Teret i pritisak društva da se sportista uklopi u društvene norme izgleda se ne smanjuje uprkos sportskim uspesima.

Iako je Serena Vilijams možda najveća sportska zvezda koja je javno rekla da koristi lekove za mršavljenje, nije jedina poznata ličnost koja je o tome progovorila.

Američka voditeljka Opra Vinfri priznala je da koristi GLP-1 lekove uz vežbanje i zdravu ishranu da bi izbegla takozvani jo-jo efekat.

Američka glumica Vupi Goldberg kaže da je izgubila „težinu dvoje ljudi“ zahvaljujući ovom leku, a američka pevačica Keli Klarkson je izjavila da ju je njen „doktor jurio pune dve godine“ pre nego što je pristala da uzima ovu terapiju.

One su samo neke od desetina javnih ličnosti koje su priznale da koriste ove lekove.

Vilijams se povukla iz profesionalnog tenisa 2022. godine, kad je odigrala poslednji meč na Otvorenom prvenstvu SAD-a u tenisu, ali i dalje izgleda snažno.

Od rođenja njene druge ćerke Adire, želi da dostigne ono što opisuje kao njenu „zdravu težinu“.

U intervjuu u emisiji Today Show, rekla je da je imala osećaj da njenom telu „nešto nedostaje“ i da nije mogla da dostigne telesnu težinu koja joj prija, uprkos intenzivnim treninzima.

Dr Kler Medigan, viša istraživačica u oblasti bihejvioralne medicine na Fakultetu za sport, vežbanje i zdravstvene nauke Univerziteta u Lafborou, u Engleskoj, kaže da i vrhunskim sportistima može da bude teško da izgube višak kilograma.

„Navikli su da unose mnogo kalorija i kada prestanu da se aktivno bave sportom, to može da im predstavlja problem, i potrebno je da promene navike“.

Dr Medigan dodaje da je dobro što je Vilijams naglasila da kilograme nije izgubila samo zahvaljujući leku, već da je „morala je da vodi računa i o ishrani i da bude fizički aktivna“.

„Sjajno je što govori o tome koliko je teško oslabiti posle porođaja“ kaže dr Medigan.

Ipak, brine je mogućnost da bi poruka Serene Vilijams mogla pogrešno da se protumači ili čak da obeshrabri neke žene.

„Ti lekovi su prilično skupi, a prosečna osoba može da pomisli da je to vrhunska sportistkinja koja ima pristup teretani, ima vremena, ima nutricionistu… i opet je morala da koristi GLP-1 lekove“.

Dr Medigan je takođe zabrinuta da moguća neželjena dejstva ove terapije, među kojima su gastrointestinalni problemi poput povraćanja i dijareje, a u retkim slučajevima i komplikacije sa žučnom kesom i bubrezima, nisu dovoljno uzeta u obzir u komentarima na ispovest Serene Vilijams.

Teniska zvezda, međutim, kaže da nije imala nikakvih neželjenih dejstava, a u razgovoru za časopis Women’s Health (Zdravlje žena) je rekla da konačno vidi rezultate njenog truda u teretani.

„Zglobovi su mi mnogo bolji“, kaže ona.

„Upravo sam imala sistematski pregled i doktor mi je rekao da je sve odlično, pa i nivo šećera u krvi“.

Iako više ne pomera granice na teniskom terenu, i dalje obara sopstvene rekorde, uz pomoć, kako kaže, lekova za mršavljenje.

Trenutno se priprema za polumaraton.

„Sada mogu da trčim duže nego ikada pre“, ponosno ističe Vilijams.

Dodatno izveštavanje: Aleks Klajderman

