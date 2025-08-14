Šta znamo o pucnju u Novom Sadu i šta su zadaci ‘Kobri’

BBC/screenshot Trenutak kada je pripadnik jedinice ‘Kobre’ izvadio pištolj tokom demonstracija ispred sedišta SNS

Pripadnici Kobri možda nisu „razbacali“ studente i demonstrante, kao što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić zapretio u decembru 2024, ali jedan od njih jeste zapucao.

Novi Sad u noći između 13. i 14. avgusta bio je poprište ozbiljnih incidenata.

Baklje, petarde, kamenice, topovski udari, suzavac – samo su deo onog što je upotrebljeno u sukobima demonstranata, pristalica vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) i policije.

Međutim, kada se tokom noći začuo pucanj iz pravog pištolja, metak ispaljen uvis, odjeknuo je na svim društvenim mrežama, dok je antivladine demonstrante, čini se, još više razbesneo.

Iz pištolja je pucao zastavnik Vojske Srbije Vladimir Brkušanin, što je i sam potvrdio.

Brkušanin je pripadnik Kobri – Odreda vojne policije specijalne namene – i bio je ispred prostorija SNS da bi sa kolegama čuvao bivšeg premijera Miloša Vučevića, a sadašnjeg predsednika vladajuće partije.

„Da on nije izvadio službeni pištolj i da ga nije upotrebio, siguran sam da bi i on i svi drugi imali teške posledice, možda bi ča Ivica Dačić.

Pripadnici Kobri ne bi smeli da čuvaju političke lidere i da budu u stranačkim prostorijama, jer je vojska depolitizovana i departizovana, kaže Momir Stojanović, nekadašnji šef Vojnobezbednosne agencije.

„Nekada su pripadnici Kobri bili angažovani samo za obezbeđivanje predsednika Srbije, njegove porodice, ministra odbrane i načelnika generalštaba.

„To je promenjeno 2020., pa od tada pripadnici Kobri mogu da budu angažovani po odluci ministra odbrane, što je katastrofalno“, rekao je Stojanović za BBC na srpskom.

Od početka antivladinih protesta u Srbiji, posle pada nadstrešnice u Novom Sadu, 1. novembra, kada je poginulo 16 ljudi, a jedna teško povređena, bilo je nereda i nasilja, ali je ovo prvi put da se pucalo iz vatrenog oružja.

Šta se desilo?

Snimak muškarca, u crnoj majici, sa krvavom glavom, koji u jednoj ruci drži pištolj a u drugoj balistički štit (platno), kako prolazi kroz mrak dok ga osvetljavaju jake baterijske lampe, usijao je atmosferu u već proključalom najvećem vojvođanskom gradu.

Ispalio je hitac u vazduh, a demonstranti koji su okružili njega i grupu muškaraca dobacivali su mu: „Koga čuvaš?“.

Jutro je donelo odgovor.

„Bio sam na redovnom zadatku obezbeđenja određenog čoveka.

„Napala nas je grupa od skoro 100 ljudi metalnim i drvenim palicama, topovskim udarima, bakljama i kamenicama.

„U trenutku kada su nas opkolili sa tri strane, iza nas je bio zid, procenio sam da je moj život i sedmorice kolega ugrožen“, ispričao je Brkušanin.

„Upotrebio sam vatreno oružje, ispalio metak u vazduh, u bezbednom pravcu“, tvrdi pripadnik Kobri.

Predsednik SNS Miloš Vučević izjavio je da su pripadnici Vojske Srbije štitili njega u prostorijama partije u Novom Sadu, a da je sa njim bio i stariji sin Mihailo.

Tokom incidenta u Novom Sadu povređeno je sedam pripadnika Vojske Srbije, od kojih četvoro teže, izjavio je general-potpukovnik Đuro Jovanović, direktor Vojno-bezbednosne agencije (VBA).

Rekao je da je reč o pripadnicima jedinice Kobri i potvrdio da je jedan pripadnik vojske ispalio pucanj u vazduh iz pištolja.

Ko su Kobre?

Odred vojne policije specijalne namene Kobre je jedinica neposredno potčinjena načelniku Generalštaba Vojske Srbije namenjena za bezbednosnu zaštitu određenih ljudi i objekata od posebne važnosti, piše na sajtu Vojske Srbije.

Odeljenje vojne policije za protivteroristička dejstva osnovano je 1978. godine pri Jugoslovenskoj narodnoj armiji.

Tokom 1990-ih, nekoliko puta je menjala nazive, da bi 2006. godine bila formirana pod imenom Bataljon vojne policije za obezbeđenje Kobre.

„Direktor VBA Đuro Jovanić nema nikakve ingerencije nad njima i vrlo je čudno da on priča o događaju u kojem su učestvovali pripadnici Kobri.

„Više niko ne zna koga Kobre obezbeđuju van vojske“, kaže Stojanović.

Pripadnici Kobri već više od 20 godina čuvaju bivšeg predsednika Srbije Borisa Tadića.

Šta su zadaci Kobri?

Bezbednosna zaštita određenih lica i objekata,

Bezbednosna zaštita stranih vojnih delegacija prilikom poseta Ministarstvu odbrane i Generalštabu Vojske Srbije

Protivteroristička zaštita određenih lica i objekata,

Protivdiverziona zaštita određenih lica i objekata.

