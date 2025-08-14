Svađa među Nemcima: Ko je prvi napravio kobasicu Bratvurst

Dve nemačke države, Bavarske i Tiringije, svađaju se oko toga ko je izumeo kobasice Bratvurst (Bratwurst).
Ime Bratwurst potiče od staronemačke reči brät (što znači „seckano“ meso), kao i od savremenijeg glagola braten (što znači „pržiti“).
Do sada se gostionica Wurstkuchl u Bavarskoj smatrala „najstarijom tezgom sa kobasicama na svetu“.
Ovaj lokal se nalazi na Kamenom mostu u Regenzbergu na Dunavu.
Najstariji dokumentovani dokaz o kuvaru ili tezgi sa hranom na Kamenom mostu datira iz 1378. godine.
Ali sada su istoričari u Erfurtu, glavnom gradu Tiringije, naišli na dokument iz 1269. godine.
U njemu se pominju ljudi koji su iznajmili zgradu sa tezgom za pečenje mesa i tepsijom za pečenje – više od 100 godina ranije od tezge sa kobasicama u Regenzbergu.
Istoričari sada traže lokaciju u Erfurtu gde se nekada nalazila tezga sa kobasicama.
Nijedan restoran tamo nije preuzeo titulu najstarije tezge sa kobasicama.
Najraniji pisani pomen kobasica iz Tiringije datira iz 1404. godine.
U njemu je opisano kako se komad kobasice plaćao jednim grošem.
U međuvremenu, gostionica Wurstkuchl u Regenzbergu nastavlja da proizvodi kobasice.
Na njihovom sajtu piše da su zadržali „mnogo toga što je postojalo još u srednjem veku“, sa „otvorenim roštiljem na ćumur, domaćim kobasicama napravljenim od čiste svinjske šunke, kiselim kupusom iz podruma za fermentaciju i dobro poznatim senfom“.
„Da budem iskrena, to nas uopšte ne zanima“, glasio je odgovor Aleksandre Majer, gazdarice gostionice Wurstkuchl, na izveštaj o starijoj tezgi sa kobasicama.
U izjavi nemačkoj televiziji BR24, naglasila je da je ponosna što njena porodica pravi kobasice i što ljudi dolaze zbog kvaliteta proizvoda.
„Ne mislim da će ljudi reći: ‘Više ne idem tamo jer nije najstarija'“, dodala je.
Nije prvi put da je došlo do svađe oko kobasica.
Bavarski gradovi Regenzberg i Nirnberg su ranije imali titulu najstarijeg štanda sa kobasicama.
Na kraju je odluka doneta u korist Regenzberga.
Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu.
Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk