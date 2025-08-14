Svađa među Nemcima: Ko je prvi napravio kobasicu Bratvurst

Getty Images

Dve nemačke države, Bavarske i Tiringije, svađaju se oko toga ko je izumeo kobasice Bratvurst (Bratwurst).

Ime Bratwurst potiče od staronemačke reči brät (što znači „seckano“ meso), kao i od savremenijeg glagola braten (što znači „pržiti“).

Do sada se gostionica Wurstkuchl u Bavarskoj smatrala „najstarijom tezgom sa kobasicama na svetu“.

Ovaj lokal se nalazi na Kamenom mostu u Regenzbergu na Dunavu.

Najstariji dokumentovani dokaz o kuvaru ili tezgi sa hranom na Kamenom mostu datira iz 1378. godine.

Ali sada su istoričari u Erfurtu, glavnom gradu Tiringije, naišli na dokument iz 1269. godine.

U njemu se pominju ljudi koji su iznajmili zgradu sa tezgom za pečenje mesa i tepsijom za pečenje – više od 100 godina ranije od tezge sa kobasicama u Regenzbergu.

Istoričari sada traže lokaciju u Erfurtu gde se nekada nalazila tezga sa kobasicama.

Nijedan restoran tamo nije preuzeo titulu najstarije tezge sa kobasicama.

Najraniji pisani pomen kobasica iz Tiringije datira iz 1404. godine.

U njemu je opisano kako se komad kobasice plaćao jednim grošem.

U međuvremenu, gostionica Wurstkuchl u Regenzbergu nastavlja da proizvodi kobasice.

Na njihovom sajtu piše da su zadržali „mnogo toga što je postojalo još u srednjem veku“, sa „otvorenim roštiljem na ćumur, domaćim kobasicama napravljenim od čiste svinjske šunke, kiselim kupusom iz podruma za fermentaciju i dobro poznatim senfom“.

„Da budem iskrena, to nas uopšte ne zanima“, glasio je odgovor Aleksandre Majer, gazdarice gostionice Wurstkuchl, na izveštaj o starijoj tezgi sa kobasicama.

U izjavi nemačkoj televiziji BR24, naglasila je da je ponosna što njena porodica pravi kobasice i što ljudi dolaze zbog kvaliteta proizvoda.

„Ne mislim da će ljudi reći: ‘Više ne idem tamo jer nije najstarija'“, dodala je.

Nije prvi put da je došlo do svađe oko kobasica.

Bavarski gradovi Regenzberg i Nirnberg su ranije imali titulu najstarijeg štanda sa kobasicama.

Na kraju je odluka doneta u korist Regenzberga.

