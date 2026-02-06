U Severnoj Makedoniji zaplenjeno rekordnih 30 tona marihuane

EPA/Shutterstock

Makedonska policija zaplenila je oko 30 tona marihuane u velikoj akciji policije koja je počela u četvrtak 5. februara, a lokalni mediji ističu da se radi o rekordnoj količini.

Predstavnici vlasti potvrdili su da je policija otkrila veliku količinu kanabisa, dok je premijer Hristijan Mickoski rekao da se radi o „ozbiljnom slučaju“ i da će stanovnici Severne Makedonije čuti „katastrofalne stvari“, dovodeći ovaj slučaj u vezu sa bivšom vlašću.

Zaplena u Severnoj Makedoniji dolazi sedam dana pošto je u Srbiji otkriveno pet tona marihuane na seoskom gazdinstvu u blizini Kruševca, što je rekordan zaplena kanabisa u državi.

Droga otkrivena u selu Konjuh došla je, prema tvrdnjama srpskog Tužilaštva za organizovani kriminal, iz Severne Makedonije zbog čega je i javni tužilac te države pokrenuo istragu.

Makedonska državna televizija prenosi da je droga zaplenjena 5. februara u regionu Strumice i na prostoru gde je smešteno sedište kompanije Alfafarm doo Skoplje.

Jedan od vlasnika Alfafarma je Ivan Dragnić, koga srpski TOK sumnjiči da je preneo kanabis iz Severne Makedonije do seoskog gazdinstva u Konjuhu.

„Posebno je indikativno da je osumnjičeni Ivan Dragnić suvlasnik Privrednog društva ‘Alfafarm’ (Alphapharm) u Skoplju, registrovano za proizvodnju i preradu medicinskog kanabisa“, saopštio je ranije srpski TOK.

U Srbiji je droga otkrivena na imanju Radeta Spasojevića, koji se dovodi u vezu sa vladajućom Srpskom naprednom strankom.

Spasojević je, zajedno sa sinom Nebojšom, uhapšen, a Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, negirao je tvrdnje političkih protivnika da država stoji iza afere.

Šta je otkriveno u Severnoj Makedoniji?

U Severnoj Makedoniji dozvoljeno je uzgajanje kanabisa u medicinske svrhe, i poslednjih godina ovaj biznis se sve više razvijao.

Da bi se neko bavio ovim poslom, potrebno je da dobije posebne dozvole nadležnih organa.

Sada se međutim tvrdi da su postojale brojne zloupotrebe zahvaljujući kojima je marihuana završavala na ilegalnom tržištu narkotika.

Prema navodima severnomakedonskih medija, u velikoj akciji pretreseno je više lokacija u Skoplju i Strumici, a bili su uključeni policija, carina, zdravstvene službe i Tužilaštvo za organizovani kriminal.

Sadašnji premijer optužuje bivšu vlast za razvoj nelegalne prodaje kanabisa.

„Ono što će građani čuti i videti ovih dana biće zaista katastrofalno i svi kreatori tih politika treba da budu odgovorni za mnoge mlade ljude koji su, nažalost, postali žrtve ovakvog načina funkcionisanja politike iz prošlosti“, ocenio je Mickoski.

Bivši premijer Zoran Zaev kazao je da bi uzgajanje marihuane u medicinske svrhe moglo da donese državi zaradu od 250 miliona evra, i da doprinese razvoju zemlje i otvaranju novih radnih mesta.

Iako postoje strogi uslovi za gajenje marihuane u medicinske svrhe, kontrola je slaba i postoje zloupotrebe, prenosi Dojče vele na makedonskom.

Rekordna zaplena u Srbiji

Procenjena ulična tržišna vrednost zaplenjene marihuane u Konjuhu je 50 miliona evra, saopštio je TOK.

Tužilaštvo je naredilo istragu protiv petorice osumnjičenih, među kojima su otac i sin, Rade (68) i Nebojša Spasojević (40).

Osumnjičeni su i Aleksandar Mijajlović, Ivan Dragnić i Uroš Mladenovski koji se terete za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, saopštilo je Tužilaštvo za organizovani kriminal.

U bekstvu je osumnjičeni Aleksandar Mijajlović, označen kao organizator ove organizovane kriminalne grupe, pa je tužilaštvo predložilo da se za njim raspiše poternica, između ostalog i međunarodna.

Iz TOK-a su prethodno saopštili da je droga bila namenjena za tržište u Beogradu.

Droga, koja je stigla iz Severne Makedonije, skladištena je na seoskom gazdinstvu gde je bilo registrovano privredno društvo Florakom, saopštio je TOK.

Vlasnik Florakoma je Rade Spasojević.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije (MUP) saopštilo je da je u avgustu 2025. zaplenjeno oko dve tone marihuane, povezanom sa ovom kriminalnom organizacijom, koja se sumnjiči da za skladištenje i distribuciju marihuane iz Konjuha.

