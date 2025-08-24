Ukrajina pogodila nuklearni objekat u Rusiji, tvrdi Moskva

Reuters Kurska nuklearna elektrana

Rusija je okrivila Ukrajinu za napade dronovima i požar u nuklearnoj elektrani u pograničnoj Kurskoj oblasti.

Tokom noći meta napada bili su ruski elektroenergetski objekti, dodali su.

Nije bilo povređenih, a požar je brzo ugašen, saopštila je pres-služba elektrane preko aplikacije Telegram.

U saopštenju se navodi da je u napadu oštećen transformator, ali da su nivoi radijacije u granicama normale.

Vatrogasci su takođe poslati da gase požar u luci Ust-Luga u ruskoj Lenjingradskoj oblast,u kojoj je veliki terminal za izvoz goriva.

Regionalni guverner izjavio je da je oboreno oko 10 ukrajinskih dronova, a da je požar izbio usled pada ostataka letelica.

Ukrajina se nije oglasila povodom ruskih optužbi.

Međunarodna agencija za atomsku energiju Ujedinjenih nacija (IAEA) više puta je pozivala Rusiju i Ukrajinu da pokažu maksimalnu uzdržanost u blizini nuklearnih postrojenja tokom rata.

Dok se rat nastavlja nemilosrdnim borbama, Ukrajina obeležava praznik – proglašenje nezavisnosti od Sovjetskog Saveza 1991. godine.

Premijer Kanade, Mark Karni, stigao je u Kijev u nedelju ujutru kako bi se sastao sa predsednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim.

„Na ovaj poseban dan – Dan nezavisnosti Ukrajine – posebno nam je važno da osetimo podršku naših prijatelja. A Kanada je uvek bila uz nas“, napisao je Andrej Jermak, šef kabineta predsednika Zelenskog, na Telegramu.

Zelenski je objavio pismo kralja Čarlsa, u kojem britanski monarh upućuje narodu Ukrajine „najtoplije i najsrdačnije želje“ povodom Dana nezavisnosti.

„Neprestano osećam najveće i najdublje divljenje prema nesalomivom duhu ukrajinskog naroda.

„Nadam se da će naše zemlje moći još bliže da sarađuju u ostvarivanju pravednog i trajnog mira“, napisao je britabski kralj.

Zelenski je rekao da su „lepe reči britanskog monarha prava inspiracija za narod u ovom teškom vremenu rata“.

EPA Pripadnici oružanih snaga podižu zastavu Ukrajine u glavnom gradu Kijevu u znak obeležavanja Dana nezavisnosti

U Londonu, ukrajinska zastava je istaknuta iznad kancelarije britanskog premijera u Dauning stritu, u znak obeležavanja praznika Ukrajine.

Ministarstvo odbrane potvrdilo je da će britanski vojni stručnjaci nastaviti da obučavaju ukrajinske vojnike najmanje do kraja 2026. godine, uz produženje Operacije Interfleks – kodnog imena za program obuke ukrajinskih regruta koji sprovode Oružane snage Ujedinjenog Kraljevstva.

Norveška je u nedelju najavila da će pokloniti oko 510 miliona evra sistema protivvazdušne odbrane Ukrajini.

„Zajedno sa Nemačkom, sada obezbeđujemo da Ukrajina dobije snažne PVO sisteme“, rekao je norveški premijer Jonas Gar Store.

Dve zemlje finansiraju dva Patriot sistema, a Norveške pomaže i u nabavci radara za protivvazdušnu odbranu.

Dan ranije, Rusija je saopštila da su njene snage na istoku Ukrajine zauzele dva sela u Donjeckoj oblasti.

Ruske snage napreduju sporo i uz velike gubitke na istoku Ukrajine, a trenutno kontrolišu oko 20 odsto ukrajinske teritorije.

Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Ni Rusija ni Ukrajina ne saopštavaju gubitke.

Ovaj mesec obeležen je intenzivnom diplomatijom u vezi sa ratom.

Američki predsednik Donald Tramp sastao sa ruskim kolegom, Vladimirom Putinom 15. avgusta na Aljasci.

Susret je predstavljen kao ključni korak ka miru u Ukrajini.

Međutim, iako su oba lidera tvrdila da su razgovori bili uspešni, Tramp je od tada izražavao sve veće nezadovoljstvo zbog izostanka mirovnog sporazuma između Rusije i Ukrajine.

Predsednik SAD je izjavio da razmatra uvođenje dodatnih ekonomskih sankcija Rusiji ili povlačenje iz mirovnih pregovora.

„Doneću odluku o tome šta ćemo uraditi i to će biti veoma važna odluka – da li će to biti ogromne sankcije, ogromne carine, ili oboje, ili nećemo uraditi ništa i reći: ‘To je vaša borba’“, rekao je Tramp.

Reuters Na Trgu nezavisnosti u Ukrajini, ljudi prolaze pored improvizovanog spomen-obeležja Ukrajincima poginulim braneći naciju

Zelenski je više puta pozivao na bezuslovni prekid vatre, a njegovi evropski saveznici takođe su insistirali na primirju, što Rusija ne prihvata.

Optužio je Rusiju da radi sve što može kako bi sprečila njegov sastanak sa Putinom.

Putin je spreman da se sastane s ukrajinskim liderom „kada dnevni red za samit bude spreman, a taj dnevni red uopšte nije spreman“, rekao je Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije, optužujući Zelenskog da „na sve odgovara sa ‘ne’“.

