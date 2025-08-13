‘Videla sam dve loptice’: Monika Seleš otkrila da boluje od retke bolesti

Getty Images Monika Seleš

Monika Seleš, devetostruka grend slem šampionka poreklom iz Jugoslavije, otkrila je da joj je pre tri godine dijagnostikovana mijastenija gravis, neuromišićna autoimuna bolest.

Pedestjednogodišnja Seleš odlučila je da javno progovori o ovom retkom i hroničnom oboljenju, koje izaziva slabost mišića, kako bi skrenula pažnju na tu bolest uoči US Opena, trećeg grend slema sezone.

Bolest može da zahvati razne delove tela, pa i mišiće koji kontrolišu pokrete očiju.

Simptome je, kako kaže, počela da primećuje pre oko pet godina.

„Igrala bih tenis sa decom ili članovima porodice i promašila bih lopticu“, ispričala je nekada najbolja teniserka sveta za AP.

„Pomislila bih ‘vidim dve loptice’, to su simptomi koje jednostavno ne možeš da ignorišeš.

„Trebalo mi je dosta vremena da to prihvatim i da počnem otvoreno da pričam o tome, jer nije lako, mnogo utiče na moj svakodnevni život.“

Seleš je odlučila da priču o tome podeli kako bi iskoristila sopstvenu popularnost da edukuje ljude o bolesti za koju, za sada, nema leka.

Amerikanka, rođena u Novom Sadu, osvojila je osam grend slem titula pre dvadesete godine – prvu još kao šesnaestogodišnjakinja 1990. na Rolan Garosu.

Nakon što ju je 1993, tokom meča u Hamburgu, navijač napao i povredio nožem, Seleš je napravila dugu pauzu od tenisa.

Posle je osvojila još samo jednu grend slem titulu.

Poslednji meč odigrala je 2003. godine.

Karijeru je završila sa 53 osvojena turnira i 178 nedelja na vrhu WTA liste.

Ona je i počasna građanka Novog Sada, gde je rođena 2. decembra 1973.

US Open će biti održan od 24. avgusta do 7. septembra u Njujorku.

