Životinje na Suvoj planini ponovo žedne

Dok se Balkan ovog leta bori sa požarima, koji gore u Srbiji i Crnoj Gori, nevolje donose i toplotni talasi.

Zbog suše, ponovo su pogođene životinje na jugoistoku Srbije.

Na Suvoj planini, nadomak mesta Bela Palanka, mnogi izvori vode su presušili, a stotine konja i krava bez vode su „već peti dan“, rekao je 12. avgusta Nikola Manojlović iz sela Mali Krčimir u Opštini Gadžin Han za Insajder.

„Dva, tri dana je stizala po jedna cisterna, ali to nije bilo dovoljno, a sada ne stiže ništa“, dodao je.

Slična situacija je bila i u julu kada su životinje takođe bile bez vode, a tada su spašene zahvaljujući cisternama iz Niša.

REUTERS/Djordje Kojadinovic Krave na avgustovskom suncu na Suvoj planini

Pojilište Rakoš kod Bele Palanke gotovo je potpuno ostalo bez vode, zbog čega su ugrožene desetine životinja, kažu meštani.

Sa nestašicom vode se u ovom kraju suočavaju „svake godine“, ali ona poslednjih godina nastupa ranije, kaže Manojlović.

Lokalne vlasti ne odgovaraju na zahtev stočara da se voda dopremi na pojilišta, tvrdi.

REUTERS/Djordje Kojadinovic Pojilište Rakoš je mesto na kojem brojni stočari sa Suve planine dovode životinje

REUTERS/Djordje Kojadinovic Pojilište Rakoš

I tokom prethodnog toplotnog talasa u julu, Rakoš je ostao potpuno bez vode, na šta su se žalili lokalni stočari.

„Onih nekoliko dana koliko nije bilo vode na pojilištu, bilo je zaista strašno“, rekao je Radiša Jovanović iz belopalanačkog sela Kosmovca za agenciju Beta.

„Životinje su pristizale sa svih strana, a vode nije bilo, pa su bile veoma uznemirene.

„Zamalo da bude i uginuća – jedna je krava pala pored izvora i jedva smo je spasli“, dodao je.

REUTERS/Djordje Kojadinovic U krdu krava kod izvorišta Rakoš ima i mladunaca koji zbog suše ostaju žedni

