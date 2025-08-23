Braća Menendez, osuđena za ubistvo roditelja 1989. godine, ostaju u zatvoru

California Department of Corrections and Rehabilitation Erik i Lajl Menendez tokom višečasovnog saslušanja posle kojih im je odbijen zahtev za uslovnu slobodu

Braća Lajl i Erik Menendez, koji služe zatvorsku kaznu od najmanje 50 godina zbog brutalnog ubistva njihovih roditelja u Los Anđelesu, za sada ostaju iza rešetaka.

Lajl i Erik Menendez ušla su u sudnicu kao tinejdžeri, a danas su već sredovečni ljudi.

Prvobitno su bili osuđeni na doživotni zatvor bez mogućnosti uslovne slobode, ali im je posle više od tri decenije iza rešetaka data pravna mogućnost da se bore za preinačenje kazne.

Za sada im nije uspelo, ali njihova bitka još nije gotova.

Zatvorski odbor im je, posle dugih, odvojenih saslušanja, odbio zahtev za uslovni otpust, procenivši da predstavljaju „umeren“ rizik za društvo.

Oba brata su ispunila uslove za uslovni otpust nakon što ih je sudija ponovo osudio prošlog maja na najmanje 50 godina zatvora.

Braća su već više od tri decenije u zatvoru u Kaliforniji zbog ubistva njihovih roditelja 1989. u porodičnoj vili u Beverli Hilsu.

Odluka kalifornijskog Odbora za odlučivanje o uslovnom oslobađanju je veliki korak unazad za braću koje su neke prethodne sudske pobede približile slobodi.

Stariji brat, sada 57-godišnji Lajl Menendez, koji je dugo prikazivan kao dominantan brat, može ponovo da pokuša da se izbori za uslovnu slobodu na saslušanju za tri godine, mada je odbor rekao da bi to moglo da bude smanjeno na godinu i po dana ako se bude dobro vladao.

Menendezovi se i dalje nadaju da će guverner Kalifornije Gevin Njusom razmotriti zahtev njihovih advokata za pomilovanje.

Pozitivna odluka bi mogla da im ublaži kaznu ili čak da dobiju pomilovanje, ali ne bi poništilo krivicu braće.

Međutim, iznošenje mišljenja o tako poznatom i kontroverznom slučaju moglo bi da bude politički rizično za Njusoma, koji se smatra mogućim kandidatom za predsednika SAD na izborima 2028. godine.

Pored uslovnog otpusta i pomilovanja, braća su zatražila i novo suđenje zbog novih dokaza u slučaju.

Sudija razmatra zahtev, ali se Kancelarija okružnog tužioca Los Anđelesa protivi.

Šta su braća Menendez uradila?

Hoze i Kiti Menendez pronađeni su mrtvi u njihovoj vili na Beverli Hilsu u avgustu 1989. godine nakon što je 13 puta pucano u njih.

Njihovi sinovi, Erik i Lajl, pozvali su policiju, rekavši da su stigli kući i zatekli roditelje mrtve.

Brutalna priroda zločina navela je vlasti da pomisli da se možda radi o mafijaškom ubistvu.

Ali braća su počela da skreću pažnju na sebe svojim ponašanjem – rasipničkim kupovinama, poput roleks satova, kockanjima i provodima.

Priznanje izrečeno njihovom psihologu bio je početak njihovog kraja.

Doktorova devojka je u tajnosti snimila njihovo priznanje i poslala ga vlastima.

U martu 1990. godine, policija je podigla optužnicu protiv Erika i Lajla.

Na sudu su završili 1993. godine i priznali ubistvo, ali su tvrdili da su ga počinili iz samoodbrane.

Govorili su o višegodišnjem emocionalnom, fizičkom i seksualnom zlostavljanju za šta su optužili oca, holivudskog muzičkog i filmskog producenta.

Lajl i Erik su svedočili da su se suprotstavili roditeljima zbog seksualnog zlostavljanja, da je došlo do agresivnog sukobljavanja i da su verovali da njihovi roditelji planiraju da ih ubiju.

Članovi porodice su svedočili o zlostavljanju kojem su prisustvovali, ali niko nije rekao da je iz prve ruke video seksualno zlostavljanje.

Tužioci su tvrdili da je njihov motiv bio novac – konkretno imetak njihovih roditelja od 14 miliona dolara.

Njihovo prvo suđenje bilo je poništeno, ali su na drugom suđenju 1995. godine osuđeni za prvostepeno ubistvo.

Šta je rečeno na saslušanju o uslovnom otpustu?

Lajl Menendez na onlajn saslušanju povodom zahteva da bude uslovno osuđen. Saslušanje je trajalo više od 10 sati

Na saslušanju 22. avgusta ove godine, koje je trajalo više od 10 sati, Lajl Menendez je rekao da „duboko žali zbog toga ko je i zbog štete koju su svi pretrpeli“.

„Nikada ne mogu da nadoknadim bol i povredu koju sam naneo svim članovima porodice.

Zbog svih njih mi je veoma žao i zauvek ću tugovati“, rekao je.

Međutim, njegovo pokajanje nije bilo dovoljno za odbor.

Lajl je prvobitno rekao policiji da veruje da su brutalne smrti njegovih roditelja delo mafije.

Izmišljao je razne priče, a neki ljudi su lagali za njega kako bi prikrili njegovo učešće u zločinima.

Tokom saslušanja, članovi odbora više puta su pomenuli Lajlovo nezakonito korišćenje mobilnog telefona u zatvoru, rekavši da ga je izgleda koristio godinama, što je zabranjeno.

Procenili su i da i „dalje postoje znaci“ da Lajl predstavlja rizik za javnost.

Govorili su o brutalnoj prirodi ubistava njihovih roditelja, Hozea i Kiti Menendez, njegov nedostatak samokontrole i znake da i dalje donosi loše odluke.

„Smatramo da je vaše kajanje iskreno“, rekla mu je komesarka za uslovni otpust Džuli Garland, objašnjavajući odluku i pominjući sve pozitivne promene tokom izdržavanja zatvorske kazne.

„Ali uprkos svim tim spoljašnjim pozitivnim stvarima, vidimo… da se i dalje borite sa antisocijalnim osobinama ličnosti, poput obmane, minimiziranja i kršenja pravila koje se kriju ispod te pozitivne površine“, rekla je Garland.

Erik Menendez tokom onlajn saslušanja u zatvoru u San Dijegu

Ni Erik Menendez, koji je u vreme zločina imao 18 godina, nije prošao bolje od starijeg brata.

Odbor koji ga je odvojeno saslušavao nije želeo da ga pusti na uslovnu slobodu.

Upitan zašto su on i brat ubili roditelje umesto da jednostavno napuste dom, odgovorio je:

„Kada se osvrnem kakva sam osoba tada bio, u šta sam verovao o svetu i o mojim roditeljima, bekstvo je bilo nezamislivo. Bekstvo je značilo smrt.“

Kaže da su oca i majka gledali kao na „jednu osobu“ nakon što je saznao da je njegova majka bila svesna zlostavljanja.

California Department of Corrections

Jezivo ubistvo i suđenje koje je usledilo bili su među krivičnim slučajevima koji su obeležili prošli vek.

Tokom suđenja 1990-ih, braća su tvrdila da su ubistva počinjena u samoodbrani jer ih je otac više godina seksualno i emocionalno zlostavljao.

Tvrdili su i da majka ništa nije učinila da ih zaštiti od oca.

Tužioci su, međutim, tvrdili da su bili pohlepni, razmaženi monstrumi koji su pedantno planirali ubistva, a zatim lagali vlastima koje su istraživale slučaj dok su trošili 700.000 dolara od nasleđenog novca.

Braća Menendez nisu uhapšena dok policija nije obaveštena da su priznali krivicu psihologu.

