Novak Đoković: ‘Srbija je na ivici građanskog rata’

Dok traje, a i trajaće, rasprava među ljubiteljima tenisa da li je najbolji igrač svih vremena, Novak Đoković izaziva reakcije, ne samo zbog uspeha na terenima, već i zbog izjava o društveno-političkoj situaciji u Srbiji.

Posle ‘pumpanja’ na Vimbldonu, Đoković je i pred US Open, poslednji ovosezonski grend slem, govorio o dešavanjima u Srbiji i skoro 10-mesečnim antivladinim protestima, izazvanih padom nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024., kada je poginulo 16 ljudi, a još jedna devojka teško povređena.

„Stanje u zemlji generalno je takvo da je ljudima sad najmanje do sporta… Došlo je do ozbiljne eskalacije, bukvalno smo na ivici građanskog rata.

„Nadam se da će se situacija malo smiriti, ali nema naznaka toga“, rekao je Đoković novinarima u Americi.

Zbog ranije iznetih stavova o društveno-političkim gibanjima u Srbiji, Đoković je bio na udaru medija bliskih vlastima, pa je maltene preko noći od „omiljenog i najpopularnijeg Srbina“ postao nepoželjan.

Posebno je to bilo izraženo tokom i posle Vimbldona, njegovog omiljenog turnira, kada je posle svake pobede do polufinala gestikulirao kao da pumpa, a povik ‘Pumpaj’ jedan je od glavnih među demonstrantima koji se protive politici vlasti u Srbiji i predsednika Aleksandra Vučića.

Objasnio da je to bio dogovor sa njegovom decom koja vole pesme u kojima se pominje pumpanje, ali je njegov način proslave bio okidač za medije bliske vlastima da počnu negativnu kampanju protiv tenisera koji je u karijeri osvojio sve i postavio mnoge rekorde koji neće biti oboreni u doglednoj budućnosti.

Posle toga, Đoković i njegova porodica odlučili su da u grčku Stinu premeste ATP turnir koji su godinama organizovali u Beogradu.

„Sve što mogu da kažem je da, nažalost, nismo želeli da premestimo turnir, ali tako stoje stvari“, rekao je.

Nada se da će se turnir vratiti u Beogradu u nekim narednim godinama.

„Sa naše strane uvek postoji ta želja i tendencija, moj brat Đorđe, koji vodi turnir, jednostavno je bio stavljen u situaciju da turnir mora da se seli.

„Nadam se da će neko malo bolje vreme doći u narednim godinama, pa da se turnir vrati u Beograd, možda čak i u nekoj višoj kategoriji, nikad se ne zna“, kaže Đoković.

Nesvakidašnji potez firme Lakost

Ne dešava se svaki dan – zapravo se retko dešava – da neka kompanija promeni logo po kojoj je prepoznatljiv.

Ali, francuski proizvođač sportske opreme i druge odeće Lakost (Lacoste) još jednom je pokazao koliko ceni i voli Đokovića.

Francuzi su ostali uz srpskog tenisera i kad mu nije išlo, a dešavalo se da na logo – aligatora – stave zavoj na nogu u vreme kada je Đoković bio ozbiljno povređen i bilo je pitanje da li će igrati na Olimpijskim igrama u Parizu 2024.

Đoković se ipak oporavio, a ostalo je… istorija.

Sada je Lakost otišao dalje.

Krokodila je promenio zelenom kozom, objavljeno je na sajtu Lakost.

Zašto kozom?

Kada se priča o nekom najboljem sportisti, na Zapadu se koristi izraz GOAT, što je skraćenica od Greatest of All Time, a na srpskom znači: Najbolji svih vremena.

Za Lakost dileme nema – Đoković je GOAT (ova rel na engleskom znači koza).

Francuska firma je u prodaju pustila ograničen broj komada sportske odeće sa prišivenom zelenom kozom.

„Dvadeset četiri grend slem titule. Više od statistike, on je prekretnica zauvek urezana u sportsku istoriju.

„Kao najtrofejniji igrač u tenisu, Novak Đoković je postao globalna ikona.

„Od 2017. godine, ponosno nosi krokodila marke Lakost na majici, otelotvorujući upravo one vrednosti koje je zagovarao osnivač brenda, Rene Lakost: upornost, otpornost, talenat i elegancija.

„Kvaliteti koji definišu pravog šampiona i inspiraciju generacijama širom sveta.

„On je više od pukih brojeva, on je uzor“, piše na sajtu francuske firme.

From a 🐊 to the 🐐.

Pred US Open: ‘Neću više da propuštam stvari u životu’

REUTERS/Mike Segar Olga Danilović i Novak Đoković su se silno zabavljali tokom meča šesnaestine finala mešovitih dublova u okviru glavnog takmičenja na US openu protiv ruskog para Mire Andreeve i Danila Medvedeva

Teniski veteran koji igra sa mnogo mlađima od sebe i još pokazuje da može da se nosi sa njima, odlučio je da propusti neke turnire pred US Open.

„Zaslužio sam luksuz da mogu da biram gde ću da igram, želeo sam da provedem vreme sa porodicom.

„Da budem iskren, mastersi od dve sedmice su mi predugi, ne uživam u njima, biram da igram ono što me motiviše.

„Iskreno, nemam u rasporedu više turnira od grend slemova, ne jurim biodove, poziciju na ATP listi, sada mi je više stalo gde ću da uživam, da budem inspirisan i motivisan.

„Rođendan moje ćerke je 2. septembra i propustiću ga ako mi bude dobro išlo na US Openu, ali ne želim više da propuštam stvari“, kaže Đoković.

Od 24 grend slem titule, Đoković je četiri osvojio na US Openu.

