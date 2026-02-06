‘Stop turistima’: Japan otkazao festival cvetanja trešanja

Getty Images

Festival cvetanja trešanja u japanskom gradu blizu planine Fudži je otkazan.

Odluka je doneta zbog naglog porasta broja turista, koje lokalno stanovništvo ne može da kontroliše, saopštili su zvaničnici.

Zbog priliva turista u gradu Fudžijošida su nepodnošljive saobraćajne gužve i velike količine smeća.

Neki stanovnici se žale i da turisti nepozvano ulaze ili obavljaju nuždu u privatnim baštama.

Ovo područje je posebno popularno tokom prolećnih meseci, jer su svetski poznate japanske trešnje procvetale i mogu se videti i sa obližnje planine Fudži.

Slikoviti pejzaži Fudžijošide ugrožavaju „mirne živote ljudi“, objasnio je gradonačelnik Sigerio Horiuci.

„Da bismo zaštitili dostojanstvo i životnu sredinu naših građana, odlučili smo da spustimo zavesu na desetogodišnji festival“, objasnio je.

Zvaničnici su u aprilu 2016. objavili da će kapije parka Arakurjama Sengen biti otvorene za turiste tokom sezone sakure (cvetanja trešnje).

Iz parka se pruža panoramski pogled na grad gde je i nekoliko mesta pogodnih za fotografisanje.

Vlasti Fudžijošide počele su da organizuju godišnji događaj u ovom parku, nadajući se da će privući što više posetilaca, stvaranjem „žive atmosfere u tom području“.

Ali njihov broj se poslednjih godina „dramatično povećao, prevazilazeći kapacitet grada i rezultirajući prekomernim turizmom, što može ozbiljno da se odrazi na životno okruženje lokalnih stanovnika“, upozorili su.

Tokom vrhunca sezone cvetanja grad poseti čak 10.000 ljudi, poručuju u saopštenju.

Porast broja turista je „posledica faktora poput slave domaće valute jen i društvenih mreža koje su doprinele popularnosti mesta“.

Turisti su „otvarali vrata privatnih kuća bez dozvole da koriste toalet, neovlašćeno ulazili, bacali smeće“ i „vršili nuždu u privatnim dvorištima i pravili uzbunu kada bi stanovnici ukazivali na to“.

Grad se uprkos otkazivanju festivala, priprema za povećan broj posetilaca tokom aprila i maja.

Getty Images

Japanske vlasti su i ranije morale da preduzmu slične mere kako bi obuzdale turiste koji obožavaju da fotografišu.

U 2024. su blokirali jedno od najznačajnijih mesta za fotografisanje u Japanu, u Fudžikavagučiku.

Postavili su veliku crnu barijeru kako bi odvratili turiste koji ne poštuju propise.

Lokalno stanovništvo je optuživalo strance da bacaju smeće i nepropisno parkiraju kola dok ne naprave savršenu fotografiju.

Getty Images Čuveni fotografija u Fudžikavagučiku na kojoj je u prvom planu prodavnica, a iza nje se uzdiže najpoznatija japanska znamenitost

Japan nije usamljen u pokušajima da spreči prekomerni broj turista.

Italijanske vlasti su uvele naknadu od dva evra za pristup vidikovcu kultne rimske fontane Trevi, nekada besplatne za posetu.

Cilj je da se na taj način kontroliše broj posetilaca.

Od prikupljenog novca se održavanje spomenika.

Turisti će morati da plaćaju pet evra ako žele da posete Veneciju između aprila i jula ukoliko unapred rezervišu.

Duplo više će platiti ako rezervišu u poslednjem trenutku.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk