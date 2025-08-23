A1 Back to School: Ušteda koja se vraća – i tebi i tvojima

Promo tekst

Povodom početka nove školske godine A1 Srbija omogućio je korisnicima da podele nešto više od saveta i podrške – odličnu uštedu. Svaki A1 postpaid korisnik koji preporuči prijatelja ili člana porodice dobija 20% popusta na mesečnu pretplatu do kraja svoje ugovorne obaveze, dok nova osoba – bilo da prelazi iz druge mreže, prenosi broj sa pripejda na postpejd ili uzima novi broj – uživa 20% popusta tokom čitava 24 meseca.

Praktično sve funkcioniše tako što svi postojeći postpejd korisnici dobijaju vaučer kod kroz Moj A1 aplikaciju, koji mogu da poklone dragoj osobi. Kad se vaučer iskoristi, oboje dobijaju po 20% popusta na mesečnu pretplatu.

Ovaj potez deo je šireg opredeljenja A1 Srbija da korisnicima uvek pruži sigurnost, transparentnost i dodatnu vrednost, ovog puta u vidu uštede. Mi smo ove godine prvi i jedini javno obećali da nećemo menjati ugovorene uslove dok traje ugovorna obaveza, potvrđujući da poverenje korisnika nema cenu. Novom Back to School ponudom to poverenje sada nagrađujemo – i to obostrano, jer je za korisnike ovo idealna prilika da i sebi i bližnjima olakšaju svakodnevnu komunikaciju i optimizuju kućni budžet, baš kada počinje novi ciklus obaveza – rekao je Đorđe Vuksanović, glavni direktor za rezidencijalne korisnike A1 Srbija.

Sve pogodnosti koje omogućava A1 Srbija oslonjene su na kvalitet i pouzdanost A1 mreže, koja je čak četvrtu godinu zaredom proglašena za najbržu mobilnu mrežu u Srbiji, prema priznanjima kompanije Ookla®, globalnog lidera u merenju performansi i tvorca poznate aplikacije Speedtest.

Osim toga, posle 18 godina poslovanja u Srbiji, A1 je ušao u novo poglavlje koje za korisnike znači da mogu da, pored mobilnih, odaberu i fiksne usluge – A1 OptičkiNet i A1 TV koji donose brz, stabilan internet i najpopularnije TV kanale – po najpristupačnijim cenama.

A1 Srbija

O A1 Srbija

A1 Srbija je najbrža i pouzdana mreža koja povezuje ljude i zajednice inovativnim rešenjima, kroz održiv razvoj i društvenu odgovornost, gradeći svet kakav želimo. Više od 1.700 zaposlenih posvećeno je kreiranju inovativnih rešenja i usluga, omogućavajući da 2.4 miliona korisnika upotrebi mogućnosti koje digitalizacija nudi prema svojim potrebama.

Kao deo A1 Grupe, vodećeg telekomunikacionog provajdera u Evropi, A1 Srbija kontinuirano ulaže u širenje i modernizaciju mreže, obezbeđujući najbržu i najpouzdaniju konekciju svojim korisnicima. Snažno posvećen održivom poslovanju i društvenoj odgovornosti, A1 Srbija primenjuje ESG principe korišćenjem solarnih panela pri baznim stanicama, unapređenjem energetske efikasnosti i pokretanjem inicijativa koje doprinose sigurnijem i boljem online okruženju. Kroz projekte poput A1 Kinoteke, koja čuva i restaurira filmsku baštinu Srbije, i platforme Bolji Online, koja podstiče digitalnu pismenost, kompanija aktivno doprinosi kulturnom i društvenom razvoju. Posle 18 godina poslovanja, A1 Srbija se transformiše u konvergentnog operatora, spajajući mobilne i fiksne usluge, optički internet, televiziju i dodatne digitalne opcije.

Za više informacija posetite www.a1.rs i www.A1.group.