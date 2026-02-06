Besplatan parking kod „Rovčeta“ noću i vikendom

JKP Tržnica donela je odluku da se za parking mesta kod „Rovčeta“ potpuno ukine naplata tokom noćnih sati i u danima vikenda. Ovim će građani moći besplatno da koriste prostor koji je ranije podrazumevao dnevnu taksu od 500 dinara. Predlog je usvojilo niško Veće, a čeka se odluka odbornika.

Vršilac dužnosti direktora JKP Tržnica Dragoljub Kulić, objasnio je da je parking kod „Rovčeta“ ranije bio dodeljen ovom preduzeću na korišćenje isključivo van termina koje koristi JKP „Parking servis“, ali da su došli do rešenja o ukidanju naplate.

To znači svakog radnog dana od 21 do 7 ujutru narednog dana, subota od 14 do ponedeljka u 7 ujutru. Tokom nedelje isto nema nikakve vrste naplate parkinga, tako da smo izašli u susret našim sugrađanima, da eto, recimo nedeljom i za dane državnih praznika, kada je inače bila naplata parkinga, da su sada oslobođeni toga – izjavio je Kulić.

v. d. direktora Tržnice Dragoljub Kulić

Iako je mera prvenstveno usmerena ka olakšicama za građane, Kulić je pojasnio da naplata formalno ostaje deo cenovnika kako bi se regulisala pijačna prodaja i sprečila siva ekonomija u noćnim satima.

Inače, ovaj parking bio je u potpunosti besplatan do 2020. godine, kada je „Parking servis“ počeo da ga naplaćuje.