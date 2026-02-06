Besplatan parking kod „Rovčeta“ noću i vikendom

JKP Tržnica donela je odluku da se za parking mesta kod „Rovčeta“ potpuno ukine naplata tokom noćnih sati i u danima vikenda. Ovim će građani moći besplatno da koriste prostor koji je ranije podrazumevao dnevnu taksu od 500 dinara. Predlog je usvojilo niško Veće, a čeka se odluka odbornika.
Vršilac dužnosti direktora JKP Tržnica Dragoljub Kulić, objasnio je da je parking kod „Rovčeta“ ranije bio dodeljen ovom preduzeću na korišćenje isključivo van termina koje koristi JKP „Parking servis“, ali da su došli do rešenja o ukidanju naplate.
To znači svakog radnog dana od 21 do 7 ujutru narednog dana, subota od 14 do ponedeljka u 7 ujutru. Tokom nedelje isto nema nikakve vrste naplate parkinga, tako da smo izašli u susret našim sugrađanima, da eto, recimo nedeljom i za dane državnih praznika, kada je inače bila naplata parkinga, da su sada oslobođeni toga – izjavio je Kulić.
Iako je mera prvenstveno usmerena ka olakšicama za građane, Kulić je pojasnio da naplata formalno ostaje deo cenovnika kako bi se regulisala pijačna prodaja i sprečila siva ekonomija u noćnim satima.
Inače, ovaj parking bio je u potpunosti besplatan do 2020. godine, kada je „Parking servis“ počeo da ga naplaćuje.
КадА треба неког да испратиш или дочекаш на аутобуској станици све неко трчање.Нема поштено где да паркираш ауто.Шта?Треба да дамо 500 динара за 5 минута да дочекаш путника….
Да ,бесплатно и несигурно.Мерак за лопуже.
Bravo Kulicu, tebe ce glasamo za sledeceg gradonacelnika!
Brate burazeru, neje problem sto tam fali parking vec to sto su autobusku zbutali uz sm tvrdjavu kude gy neje mesto. Kuj ima lečka pamet, turio bi autobusku i zeleznicku stanicu barabar na istu lokaciju. Takoj bi onija sto vole da putuju lako presedali i nastavljali putovanje.
Taj parking treba uvek da bude besplatan
Rovce trebaju da budu tereni za sportove a ne za automobile i parking servis. Taj prostor treba srediti, opremiti i zakljucati i dati na koriscenje sportskim drustvima u Nisu. Ali s, obzirom da je ovaj grad postao selska kasaba zbog ljudi koji ga vode od 45-e pa na ovamo to je samo naucna fantastika za ljude zdravog razuma.
Trebalo bi izmestiti glavnu autobusku stanicu iznad Filip Moris industrije i pijacu.Veća je parcela samim tim bi se dobila više parking mesta za vozila tvrđava bi bila otvorena na severozapadnoj strani.Turisti bi imali drugačiju sliku i mišljenje o gradu u celosti.Znam da mnogima to ne odgovara jer će biti daleko zbog prevoza do pijace i stanice ali bi se smanjilo i aerozagađenje.Kod fabrike je industrijska zona.To je moje lično mišljenje i stav.