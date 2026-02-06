Dok u Leskovcu zatvaraju klizalište, u Vlasotincu ga otvaraju pred kraj sezone

I dok se u većini mesta u okruženju zimska sezona polako privodi kraju, pa se tako u Leskovcu od danas zatvara klizalište zbog visokih temperatura, u Vlasotincu je danas tek otvoreno klizalište kod igrališta Nivea.

Iako su deca veći deo zime i kompletan raspust provela bez leda, klizalište pored Vlasine počelo je sa radom u trenutku kada su temperature uveliko iznad nule, što među Vlasotinčanima izaziva sumnju u opravdanost i trajanje ove zakasnele sezone.

U istom danu iz Turističke organizacije Leskovac saopštavaju da klizalište na otvorenom, zbog nepovoljnih vremenskih uslova i toplijih dana koji se najavljuju, prestaje sa radom.

Nažalost, visoke temperature za ovo doba godine ne dozvoljavaju da led ostane bezbedan i kvalitetan za klizanje, a sigurnost naših posetilaca nam je uvek na prvom mestu – kažu iz TOL-a.

Opština Vlasotince je ipak odlučila da u preostalom delu zime ponudi termine za klizanje, uz naplatu ulaznica od 300 dinara, dok je za decu do 14 godina obezbeđen besplatan termin svakog dana od 12 do 16 sati.

Pored sportsko-rekreativnog karaktera, otvaranje klizališta prati i humanitarna akcija koju je najavio član Opštinskog veća zadužen za omladinu i sport Dragiša Miljković.

Sledeće nedelje od 9. do 15. februara, sav prihod prikupljen u periodu od 16 do 17 sati biće uplaćen na račun za pomoć našoj sugrađanki Jovani Veljković – izjavio je Miljković.

Iako zvanično objašnjenje zašto se klizalište otvara tek u februaru nije izneto, poznato je da radno vreme ostaje standardno – svakog dana od 12 do 22 sata.

Novinari Južnih vesti poslali su pitanja Opštini Vlasotince zbog čega je kasno otvoreno klizalište ove godine, koliko će sezona trajati i koliko je plaćeno, a odgovore očekujemo.