Gabrijela Pejčev i Milan Dinčić pevaju na „Danima sićevačke berbe“ za 360.000 dinara

Dok se Sićevo sprema za kraj avgusta i još jedne Dane sićevačke berbe, Opština Niška Banja sprovela je pregovarački postupak za angažovanje izvođača. Budžet od 360.000 dinara namenjen je za honorare, a izabrana su dva imena – Gabrijela Pejčev i Milan Dinčić Dinča koji će nastupiti u petak, 29. i subotu, 30. avgusta.
Uvid u tendersku dokumentaciju pokazuje da se postupak vodio pregovarački, što ukazuje da je poziv bio upućen određenom broju potencijalnih izvođača, a ne kroz otvoreni konkurs.
Kako su organizatori saopštili, Dani sićevačke berbe održaće se poslednjeg petka i subote avgusta, te da će prve večeri nastupiti Gabrijela Pejčev i bend Stefana Đorđevića, a druge Milan Dinčić Dinča i bend Dušana Stankovića.
Ranije su iz opštinskog rukovodstva najavili da će biti muzičkog programa i nastupa folklornih ansabala.
Tokom manifestacije, kako su naveli organizatori, posetioci će peti put imati priliku da uživaju u bogatom programu – od prezentacije grožđa i vina i degustacije, do ponude rukotvorina lokalnih proizvođača.
Program počinje od 18 sati i ulaz je besplatan.
KUD „Abrašević“ i Violeta Jović nastupali su 2022. godine na Danima sićevačke berbe. Pretprošle godine Biljana Jevtić i Aca Ilić i Boban Zdravković, dok je zdravicu držao glumac Aleksandar Dunić, dok je prošle godine takođe nastupao Boban Zdravković, kao i Jelena Kostov.
За најаву прославе таква је прилика ; текст је сувишан , довољна је приложена слика.
Dokle, bre, vise tezgarose sto pevaju Teheran folk da zovete? Ne setite se, recimo, Tirnanica, koji 10 pesama, najmanje, o vinu i grozdju peva! Ćaci!