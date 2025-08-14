Društvo

Gabrijela Pejčev i Milan Dinčić pevaju na „Danima sićevačke berbe“ za 360.000 dinara

Niška Banja
autor: Nikola Đukić
Sicevo 13 e1755081571501
Pregovarački postupak za 360.000 dinara; foto: Jelena Mišić

Dok se Sićevo sprema za kraj avgusta i još jedne Dane sićevačke berbe, Opština Niška Banja sprovela je pregovarački postupak za angažovanje izvođača. Budžet od 360.000 dinara namenjen je za honorare, a izabrana su dva imena – Gabrijela Pejčev i Milan Dinčić Dinča koji će nastupiti u petak, 29. i subotu, 30. avgusta.

Uvid u tendersku dokumentaciju pokazuje da se postupak vodio pregovarački, što ukazuje da je poziv bio upućen određenom broju potencijalnih izvođača, a ne kroz otvoreni konkurs.

Kako su organizatori saopštili, Dani sićevačke berbe održaće se poslednjeg petka i subote avgusta, te da će prve večeri nastupiti Gabrijela Pejčev i bend Stefana Đorđevića, a druge Milan Dinčić Dinča i bend Dušana Stankovića.

Ranije su iz opštinskog rukovodstva najavili da će biti muzičkog programa i nastupa folklornih ansabala.

Tokom manifestacije, kako su naveli organizatori, posetioci će peti put imati priliku da uživaju u bogatom programu – od prezentacije grožđa i vina i degustacije, do ponude rukotvorina lokalnih proizvođača.

Program počinje od 18 sati i ulaz je besplatan.

KUD „Abrašević“ i Violeta Jović nastupali su 2022. godine na Danima sićevačke berbe. Pretprošle godine Biljana Jevtić i Aca Ilić i Boban Zdravković, dok je zdravicu držao glumac Aleksandar Dunić, dok je prošle godine takođe nastupao Boban Zdravković, kao i Jelena Kostov.

Autor:
Povezane teme
Komentari (2)

Slični tekstovi

Komentari

2

  1. За најаву прославе таква је прилика ; текст је сувишан , довољна је приложена слика.

    Odgovori

  2. Dokle, bre, vise tezgarose sto pevaju Teheran folk da zovete? Ne setite se, recimo, Tirnanica, koji 10 pesama, najmanje, o vinu i grozdju peva! Ćaci!

    Odgovori

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Preostalo Vam je još karaktera.


Molimo vas da se u komentarima držite teme teksta. Redakcija Južnih vesti zadržava pravo da – ukoliko ih proceni kao neumesne – skrati ili ne objavi komentare koji sadrže osvrte na nečiju ličnost i privatan život, uvrede na račun autora teksta i/ili članova redakcije kao i bilo kakvu pretnju, uvredu, nepristojan rečnik, govor mržnje, rasne i nacionalne uvrede ili bilo kakav nezakonit sadržaj.

Komentare pisane verzalom i linkove na druge sajtove ne objavljujemo. Južne vesti nemaju nikakvu obavezu obrazlaganja odluka vezanih za komentare i njihovo objavljivanje.

Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije Južnih vesti.

Smatra se da ste slanjem komentara potvrdili saglasnost sa gore navedenim pravilima.

Administratorima Južnih vesti se možete obratiti preko Kontakt stranice.

Google Play App Store
Prijavite se na naš bilten

Ne propustite najvažnije događaje u nedelji.