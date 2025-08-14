GAF radi studiju objekata javne namene u Nišu – objavljena i anketa za građane

Kako bi uvideli koji su problemi i potrebe građana po pitanju objekata javne namene, kao što su škole, vrtići, ambulante, sportske hale, pozorišta ili zgrade opštine i policije, Građevinsko-arhitektonski fakultet je objavio upitnik. Rezultati ove ankete, kako objašnjavaju, potrebni su im za izdradu Studije objekata javne namene, koja predstavlja jedan od pripremnih dokumenata za usvajanje novog Generalnog urbanističkog plana Grada Niša za period 2025-2040. godine.
Iako je već prošla polovina 2025. godina, Generalni urbanistički plan još nije usvojen, niti skroz završen.
Najavljivali su nadležni da će GUP biti završen na proleće, ali se to nije dogodilo. Prvi nacrt predstavljen je u januaru, dok je rani javni uvid u materijal bio u martu. Od tada, nema informacija o tome šta se dešava sa GUP-om.
Sada iz Grada Niša saopštavaju da je u toku izrada Studije objekata javne namene u sklopu izrade GUP-a, a koja je poverena Građevinsko-arhitektonskom fakultetu i objavljena je anketa za građane.
Rezultati ankete ukazaće nam na potencijalne probleme i potrebe građana po pitanju objekata javne namene u neposrednoj blizini njihovog mesta stanovanja, kao i na nivou grada. Anketa je anonimnog karaktera – navodi se.
U anketi, koja se nalazi na ovom linku, se traži od građana da ocene koliko su zadovoljni navedenim objekatima javne namene, kao što su vrtići, škole, domovi zdravlja, domovi za decu, opštine, sportske hale i sale, pozorišta i galerije, a u pogledu trenutnog broja, prostornog kapaciteta i rasporeda na teritoriji grada Niša.
Jedno od pitanja je i koje od navedenih problema prepoznaju kao najznačajnije u Nišu kada je u pitanju prostorni kapacitet i/ili raspored objekata javne namene – to što nema dovoljno vrtića, što nema škola u naseljima gde raste broj stanovnika, što nema terena i hala u svim školama, to što objekti kulture nisu adekvatno opremljeni, što u gradu nema dovoljno prostora i mogućnosti za realizovanje radionica iz različitih umetničkih sfera ili što objekti javne namene nisu u dovoljnoj meri prilagođeni osobama sa posebnim potrebama.
Omogućava se u anketi da građani predlože koje objekte treba dodati u novi GUP, a kao predlozi su dati vrtići, škole, specijalne i opšte bolnice, hale, tereni, biblioteke, muzeji i vatrogasne stanice. Pitanje i šta nedostaje Nišu, a ponuđeni odgovori su multifunkcionalan objekat kulture, muzej savremene umetnost, opšta bolnica i muzička dvorana.
Koje javne namene prema Vašem mišljenju treba predvideti predstojećim GUP-om u postojećim prostornim kapacitetima napuštenih industrijskih kompleksa na teritoriji grada Niša (Vulkan, Đuka Dinić, Min, Beneton…)? – takođe je jedno od pitanja.
Kako je ranije rekao većnik Igor Grmuša, nakon ove studije znaće se i koja će biti nova lokacija Hitne pomoći u Nišu, pošto je predviđeno da se na mestu postojeće zgrade gradi Dečija klinika.
Inače, dugogodišnji direktor niškog Zavoda za urbanizam i autor aktuelnog GUP-a Miroljub Stanković istakao je da je neprihvatljivo i istorijski neopravdano što je površina urbanog područja novim planom prepolovljena u odnosu na važeći i vraća se pola veka unazad.
Molimo vas da se u komentarima držite teme teksta. Redakcija Južnih vesti zadržava pravo da – ukoliko ih proceni kao neumesne – skrati ili ne objavi komentare koji sadrže osvrte na nečiju ličnost i privatan život, uvrede na račun autora teksta i/ili članova redakcije kao i bilo kakvu pretnju, uvredu, nepristojan rečnik, govor mržnje, rasne i nacionalne uvrede ili bilo kakav nezakonit sadržaj.
Komentare pisane verzalom i linkove na druge sajtove ne objavljujemo. Južne vesti nemaju nikakvu obavezu obrazlaganja odluka vezanih za komentare i njihovo objavljivanje.
Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije Južnih vesti.
Smatra se da ste slanjem komentara potvrdili saglasnost sa gore navedenim pravilima.
Administratorima Južnih vesti se možete obratiti preko Kontakt stranice.
— Komentari5
kakav nonsens GUP: sta god da planiraju privatni „investitori“ podmazu gde treba i zidaju sta im se zida, i gde im se zida. Ovo tipa namena sportski objekti, parkovi, tereni… nikad nema para da uradi ili neki privatnik podmaze, tako da dzabe GUP. A planeri bi trebali jednom da kazu DOSTA JE sa gazenjem planova i da zastite i svoju struku i rad. Tako da su delom saucesnici..Anketa ima smisla da se nesto bolje uradi, a mi sve kontra, DZABA SVE
da se nadovezem na svoj prethodni komentar: taj GUP bi trebao da razmislja i o parking mestima, profilima saobracajnica, da ne dozvoli bilo koju dalju gradnju u centru a sve se obrnuto desava: zgrada na zgradu, nema parking mesta, ulice istog profila, nema parkova, zelenila… I cemu onda GUP? da nesto bude bolje? Od Nisa su GUP planeri i ovi sto primaju mito za gradjevinske dozvole napravili TEHERAN
Нисам био у Техеран,али планирам,и лично мислим да је твоја констатација увреда за Техеран.
URBANIZAM = PROCEDURA
Ta procedura obezbeđuje zaštitu javnog interesa. U 2022. i 2023. došlo do neviđenog kršenja procedure, do usvajanja planova bez odluka o izradi za područje izmena PGR-a (100% neregularno za izmene PGR-a Palilula I faza i 89 % neregularno za izmene PGR-a Pantelej I faza), a izmena PGR Palilula II faza nije ni dostavljena odbornicima, a usvojena je. Mešovita namena je način za kriminalno ukidanje javnih namena
Trenutni „Teheran“ u našem gradu je posledica svega što se do sada radilo u urbanizmu. Od trenutka usvajanja urbanističkog plana do njegove realizacije prođe minimum nekoliko godina. Taj novi GUP koji se radi treba da se kontroliše kroz učešće javnosti i pozivam sve sugrađane da u tome učestvuju. A stanje u gradu nam je posledica prethodnog GUPa čiji je autor Miroljub Stanković, koji ima smelosti da ovde komentariše. Ne ponovio se.