GAF radi studiju objekata javne namene u Nišu – objavljena i anketa za građane

Kako bi uvideli koji su problemi i potrebe građana po pitanju objekata javne namene, kao što su škole, vrtići, ambulante, sportske hale, pozorišta ili zgrade opštine i policije, Građevinsko-arhitektonski fakultet je objavio upitnik. Rezultati ove ankete, kako objašnjavaju, potrebni su im za izdradu Studije objekata javne namene, koja predstavlja jedan od pripremnih dokumenata za usvajanje novog Generalnog urbanističkog plana Grada Niša za period 2025-2040. godine.

Iako je već prošla polovina 2025. godina, Generalni urbanistički plan još nije usvojen, niti skroz završen.

Najavljivali su nadležni da će GUP biti završen na proleće, ali se to nije dogodilo. Prvi nacrt predstavljen je u januaru, dok je rani javni uvid u materijal bio u martu. Od tada, nema informacija o tome šta se dešava sa GUP-om.

Sada iz Grada Niša saopštavaju da je u toku izrada Studije objekata javne namene u sklopu izrade GUP-a, a koja je poverena Građevinsko-arhitektonskom fakultetu i objavljena je anketa za građane.

Rezultati ankete ukazaće nam na potencijalne probleme i potrebe građana po pitanju objekata javne namene u neposrednoj blizini njihovog mesta stanovanja, kao i na nivou grada. Anketa je anonimnog karaktera – navodi se.

U anketi, koja se nalazi na ovom linku, se traži od građana da ocene koliko su zadovoljni navedenim objekatima javne namene, kao što su vrtići, škole, domovi zdravlja, domovi za decu, opštine, sportske hale i sale, pozorišta i galerije, a u pogledu trenutnog broja, prostornog kapaciteta i rasporeda na teritoriji grada Niša.

Jedno od pitanja je i koje od navedenih problema prepoznaju kao najznačajnije u Nišu kada je u pitanju prostorni kapacitet i/ili raspored objekata javne namene – to što nema dovoljno vrtića, što nema škola u naseljima gde raste broj stanovnika, što nema terena i hala u svim školama, to što objekti kulture nisu adekvatno opremljeni, što u gradu nema dovoljno prostora i mogućnosti za realizovanje radionica iz različitih umetničkih sfera ili što objekti javne namene nisu u dovoljnoj meri prilagođeni osobama sa posebnim potrebama.

Omogućava se u anketi da građani predlože koje objekte treba dodati u novi GUP, a kao predlozi su dati vrtići, škole, specijalne i opšte bolnice, hale, tereni, biblioteke, muzeji i vatrogasne stanice. Pitanje i šta nedostaje Nišu, a ponuđeni odgovori su multifunkcionalan objekat kulture, muzej savremene umetnost, opšta bolnica i muzička dvorana.

Koje javne namene prema Vašem mišljenju treba predvideti predstojećim GUP-om u postojećim prostornim kapacitetima napuštenih industrijskih kompleksa na teritoriji grada Niša (Vulkan, Đuka Dinić, Min, Beneton…)? – takođe je jedno od pitanja.

Kako je ranije rekao većnik Igor Grmuša, nakon ove studije znaće se i koja će biti nova lokacija Hitne pomoći u Nišu, pošto je predviđeno da se na mestu postojeće zgrade gradi Dečija klinika.

Inače, dugogodišnji direktor niškog Zavoda za urbanizam i autor aktuelnog GUP-a Miroljub Stanković istakao je da je neprihvatljivo i istorijski neopravdano što je površina urbanog područja novim planom prepolovljena u odnosu na važeći i vraća se pola veka unazad.