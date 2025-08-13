Gradonačelnik Niša sugrađane nazivao „ustašama“ i ostaje pri tome

Dragoslav Pavlović, formalno gradonačelnik svih građana Niša po zakonu i Ustavu Srbije, sinoć je političke neistomišljenike ispred prostorija SNS-a nazivao imenom najmonstruoznijih zločinaca i genocidnih ubica u istoriji. Više puta, što snimci pokazuju, svoje sugrađane, među njima i studente, nazivao je „ustašama“.
Postojali su razni gradonačelnici Niša, ali nije poznato u istoriji da je ijedan svoje komšije, studente i građane, nazivao „ustašama“.
Sinoć je to uradio gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović.
Ustaše, ustaše, ustaše – vikao je Pavlović.
Danas je u Gradskoj kući Pavlović upriličio konferenciju za medije povodom godinu dana vlasti, a na novinarsko pitanje da li je primereno svoje sugrađane i političke neistomišljenike nazivati ustašama, odgovorio je:
Čini mi se da određena grupa građana pokušava na teritoriji našeg grada da sprovede nasilje i agresiju. Kada govorimo o bilo kom terminu koji se tiče lošeg ponašanja bilo kog od nas, a juče je bilo jedno ponašanje agresivno i nasilno jedne grupe građana, to mogu da nazovem takvim terminom. Svako ko se ponaša neprimereno, ko želi da na nasilan način dođe do vlasti, jer mu je jedini cilj dolazak na vlast, mora da shvati da većina građana to ne želi. Jedan mali broj huligana, nasilnika, blokadera, ljudi koji uzurpiraju normalan životni rad i prostor, želela je silom da povredi nekog i uništi prostorije stranke – rekao je Pavlović.
Na pitanje novinara da li zna šta znači termin „ustaša“, odgovorio je političkim govorom:
Dobro znam šta znači ta reč, a najviše u kontekstu onoga šta se dešavalo srpskom narodu prilikom progona srpskog naroda pre 30 godina na prostorima zapadne Slavonije, Baranje, cele Bosne. Znam šta znači ta reč u izvornom obliku, ali ono što je smisao te reči koja se pokazala lošom po srpski narod je to da su nekada pre 30 godina pojedine ustaške horde uništavale srpski narod. 250.000 Srba je proterano sa svojih ognjišta, više od 1.900 Srba je ubijeno – rekao je Pavlović.
Genocid nad Srbima u NDH jeste jedan od najbestijalnijih zločina u ljudskoj istoriji, a zverstava koja su učinjena Srbima grozili su se čak i neki nacisti, pokazala su nemačka dokumenta.
Italijanski pisac Kurcio Malaparte u svojoj knjizi „Kaputt“ opisuje susret sa poglavnikom NDH Antom Pavelićem koji je, „nudeći“ piscu pihtijastu i ljigavu čorbu, rekao: „Ovo je poklon mojih vernih ustaša: dvadeset kilograma ljudskih očiju.“
Sa takvima je gradonačelnik Dragoslav Pavlović sinoć uporedio Nišlije.
Samo je autoru ovog teksta pobijeno 27 rođaka Zirojevića u Jasenovcu i to samo prema zvaničnom registru.
Posleratna komisija je utvrdila da je ubijeno 500.000-700.000 žrtava samo u logorima NDH.
Žrtve genocida u NDH nisu za političko bagatelisanje i jeftinu zloupotrebu, a to nije ni političko, već vrhunsko moralno i patriotsko pitanje.
Molimo vas da se u komentarima držite teme teksta. Redakcija Južnih vesti zadržava pravo da – ukoliko ih proceni kao neumesne – skrati ili ne objavi komentare koji sadrže osvrte na nečiju ličnost i privatan život, uvrede na račun autora teksta i/ili članova redakcije kao i bilo kakvu pretnju, uvredu, nepristojan rečnik, govor mržnje, rasne i nacionalne uvrede ili bilo kakav nezakonit sadržaj.
Komentare pisane verzalom i linkove na druge sajtove ne objavljujemo. Južne vesti nemaju nikakvu obavezu obrazlaganja odluka vezanih za komentare i njihovo objavljivanje.
Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije Južnih vesti.
Smatra se da ste slanjem komentara potvrdili saglasnost sa gore navedenim pravilima.
Administratorima Južnih vesti se možete obratiti preko Kontakt stranice.
— Komentari35
Njihov lažni i nabeđeni patriotizam dok pljačkaju i uništavaju sopstveni narod. Obična SEKTA !
Gde su radikali branili srbe,srba nema.Dosla na red i Srbija.
to je pravi patriotizam a ne ovo sta fasisti na vlasti rade
sns bot
Mafijaška organizacija koja uz pomoć policije i „policije“ pljačka i teroriše narod!
Došlo vreme da se rasčisti korov i pokupi smeće , pa sve zajedno na smetlište!
Pavloviću, gradonačelniče Niša, gde če te kada „ustaše“ dođu na vlast ? S njima, kao sugrađanima. Razmislite.
Ja sam bugaras.
Otišli su skroz u krajnost sa ovakvim izjavama, mislim da im se bliži totalni kraj… Čak i njihove pristalice se ograđuju od ovakvih ozbiljnih ispada
Čemu li se nada ova marioneta, ovaj sticaj nesrećnih okolnosti zvani „gradonačelnik“? Da će mu Nišlije ovo zaboraviti i oprostiti? A o tome ko nasilno dolazi na vlast, podsetio bih dotičnog da je na izborima osvojio 3000 glasova manje od opozicije i da nije smeo da izađe na iste pod svojim imenom, jer za njega ne bi glasala ni njegova familija. Toliko.
Mi ustaše???
A ti Srbine…???
Ja ne znam kako neko moze da bude u politici a kamoli na funkciji gradonacelnika a da naziva gradjane i sfudente da su nacisti i ustase.Ocigledno da nije svestan odgovornosti i jezivih zlocina od strane pomenutih u proslosti
E moj Dale, na šta si spao?! Je l’ si im nešto dužan pa si primoran da ovo radiš? Je l’ si ucenjen nečim? Da ti pomognemo …
Ti treba da budeš gradonačelnik svih građana, i onih su glasali za tebe i onih koji nisu. Ovim si pokazao da nisi dostojan svoje funkcije!
Podnesi ostavku, da ne uprljaš samo svoje lično ime nego i ime cele familije i budućih pokolenja.
Dale je ucenjen privilegijama koje dobija iz sekte.
Auuu Baš je prolupao
Ma on je to siroma mislio na brnabu i na njegovog sefa siptara. Ne zna Dale sta govori kad pojede kobaju
Mozda mora tako da se ponasa po nalogu sa vrha vlasti, eno gde je sotirka a i ovaj moze tamo uskoro da ode, pa mora da slusa.
Delovao kao normalan covek ali politika je k…. I eto nije vise gospodin sad lici na hiligana i prostaka nazalost..
Bicu fin i necu da vredjam ovo od coveka.Sramoto jedna,ti li si taj koji treba da predstavljas ovaj nas lepi,carski grad.
I opet ću napisati : Ne mogu da shvatim koliko je bezobrazluka, sebičnosti, zlobe, lopovluka i mržnje akumulirano u simpatizerima i „patriotama“ i to savršeno ispoljavaju prema svom narodu! Naravno ,najveću količinu neskrivene mržnje ispoljavaju prema studentima i pametnima koji su ih pročitali! Kontra njih angažuju kriminalce i niko od nih nema hrabrosti da bez skrivanja lica izadje na ulicu. Jedino kada su u ogradi i siti …
Ostaćeš upamćen samo po tome da si jeo Palminu kobasicu!
Kad i njega Oskar u zatvor ubaci, i tamo će ga puno voleti svi ćaci. Ali malo drugačije nego sad. Još kad čuju da je stari otporaš
Sta je problem, kada jesu!!!!
Ko maltretira gradjane Srbije, ko vrsi nasilje nad gradjanima Srbije?????
Naravno da USTASE i NASILNICI KOJI NE VOLE SRBIJU!!!!!!!!!
SNS BOT
Tačno! Ko maltretira građane Srbije negativnom selekcijom i nepotizmom i pljačka ih korupcijom bogateći se nenormalno pa sad i vrši nasilje aboliranjem i angažovanjem kriminalaca batinaša da biju građane po celoj Srbiji jesu NASILNICI KOJI NE VOLE SRBIJU! Samo nisu ustaše nego kradikali: klasični lopovi, pljačkaši i razbojnici.
Evo ja ovde javno pozivam ovog čoveka da mi uzme pasoš i protera iz zemlje!
Ako sam ustaša šta će mi Srpski pasoš, zašto plaćam porez i zašto plaćam penzisko i ostale dažbine državi od svoje plate!!!,čekam poziv od ove osobe na čelu grada da me pozove….!
Gradonacelnik mafijaskog kartela!
A što bi Hrvati rekli za njega i S(n)Sovce? DREK.
Устали смо!
Као и његов шеф, градоначелник бира злу реч. Негује свађу и поделе.
DIVIDE ET IMPERA !
…da li je ovaj lažni gradonačelnik uopšte svestan kakvu uvredu je naneo gradjanima Niša, zamislite da gradonačelnik svoje sugradjane naziva najpogrdnijim imenima, da li misli da će mu Nišlije to zaboraviti ili oprostiti, neće nikada i kad oslobodimo Niš od ove izdajničke korumpirane vlasti moraće da odgovara za ove uvrede i uništavanje grada Niša
Neko kome su Uzori i stranačke kolege Brnabić, Bakarec, Šešelj i Demo Beriša, naziva svoje sugrađane“Ustašama“. To je ta kriminalno Sektaška napredna stranka.
Treba svi kada ga sretenemo da mu se javimo sa: Dobar dan, ja sam ustaša! Kako ste?
Valjda će delić nekog njegovog bića da oseti sram kad mu se sugrađani tako obrate.
@Aleksandra : Sram, obraz, poštenje … to oni nemaju pa i on ! A i šta će mu? Da ima bar i jedan deo napred navedenih kvaliteta ,ne bi se držao k’o pijan za plot !
Ćaci iš iz Niš! Još malo i kreće beganje.
Komentar koji sam video na fb: „I tak’ smo doživeli da mi Hrvati sedimo i ćutimo a Srbi ustaše.“ Ako je i gradonacelnik ocekivao da ce svi da sede i cute, grdno se prevario.
E, Dale, sad si prekardašio. Saosećao sam sa tobom kad su te gadjali jajima jer objektivno nisi bio kriv ni za šta. Verovao sam da možeš da budeš na pravoj strani a ti si se pokazao .Šteta.