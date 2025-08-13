Gradonačelnik Niša sugrađane nazivao „ustašama“ i ostaje pri tome

Dragoslav Pavlović, formalno gradonačelnik svih građana Niša po zakonu i Ustavu Srbije, sinoć je političke neistomišljenike ispred prostorija SNS-a nazivao imenom najmonstruoznijih zločinaca i genocidnih ubica u istoriji. Više puta, što snimci pokazuju, svoje sugrađane, među njima i studente, nazivao je „ustašama“.

Postojali su razni gradonačelnici Niša, ali nije poznato u istoriji da je ijedan svoje komšije, studente i građane, nazivao „ustašama“.

Sinoć je to uradio gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović.

Ustaše, ustaše, ustaše – vikao je Pavlović.

Danas je u Gradskoj kući Pavlović upriličio konferenciju za medije povodom godinu dana vlasti, a na novinarsko pitanje da li je primereno svoje sugrađane i političke neistomišljenike nazivati ustašama, odgovorio je:

Čini mi se da određena grupa građana pokušava na teritoriji našeg grada da sprovede nasilje i agresiju. Kada govorimo o bilo kom terminu koji se tiče lošeg ponašanja bilo kog od nas, a juče je bilo jedno ponašanje agresivno i nasilno jedne grupe građana, to mogu da nazovem takvim terminom. Svako ko se ponaša neprimereno, ko želi da na nasilan način dođe do vlasti, jer mu je jedini cilj dolazak na vlast, mora da shvati da većina građana to ne želi. Jedan mali broj huligana, nasilnika, blokadera, ljudi koji uzurpiraju normalan životni rad i prostor, želela je silom da povredi nekog i uništi prostorije stranke – rekao je Pavlović.

Na pitanje novinara da li zna šta znači termin „ustaša“, odgovorio je političkim govorom:

Dobro znam šta znači ta reč, a najviše u kontekstu onoga šta se dešavalo srpskom narodu prilikom progona srpskog naroda pre 30 godina na prostorima zapadne Slavonije, Baranje, cele Bosne. Znam šta znači ta reč u izvornom obliku, ali ono što je smisao te reči koja se pokazala lošom po srpski narod je to da su nekada pre 30 godina pojedine ustaške horde uništavale srpski narod. 250.000 Srba je proterano sa svojih ognjišta, više od 1.900 Srba je ubijeno – rekao je Pavlović.

Genocid nad Srbima u NDH jeste jedan od najbestijalnijih zločina u ljudskoj istoriji, a zverstava koja su učinjena Srbima grozili su se čak i neki nacisti, pokazala su nemačka dokumenta.

Italijanski pisac Kurcio Malaparte u svojoj knjizi „Kaputt“ opisuje susret sa poglavnikom NDH Antom Pavelićem koji je, „nudeći“ piscu pihtijastu i ljigavu čorbu, rekao: „Ovo je poklon mojih vernih ustaša: dvadeset kilograma ljudskih očiju.“

Sa takvima je gradonačelnik Dragoslav Pavlović sinoć uporedio Nišlije.

Samo je autoru ovog teksta pobijeno 27 rođaka Zirojevića u Jasenovcu i to samo prema zvaničnom registru.

Posleratna komisija je utvrdila da je ubijeno 500.000-700.000 žrtava samo u logorima NDH.

Žrtve genocida u NDH nisu za političko bagatelisanje i jeftinu zloupotrebu, a to nije ni političko, već vrhunsko moralno i patriotsko pitanje.