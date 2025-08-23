Gužve u Generala Milojka Lešjanina u centru Niša dva meseca zbog ograđenog šahta

Na uglu Generala Milojka Lešjanina i Miše Blama, nekada Skopljanske ulice u centru Niša dva meseca stoji potonuli šaht koji nije saniran. Zbog toga je postavljena signalizacija koja blokira desnu saobraćajnu traku ka Uredu, pa se svakodnevno stvaraju gužve jer u tom delu vozači moraju da se prestroje u levu traku.
Građani upozoravaju da problem otežava svakodnevno kretanje kroz ovaj deo grada i da niko ne preduzima konkretne mere da ga reši.
Postavljena je signalizacija koja blokira desnu traku ka Uredu pa se tu svakodnevno stvaraju gužve jer efektivno preostaje samo jedna upotrebljiva saobraćajna traka ka Uredu. I niko ništa ne preduzima, to će tako stajati ko zna dokle – kažu nezadovoljni građani.
Problem je, kažu građani, i rupa koja se širi oko šahte koja se nalazi u Voždovoj ulici kod gimnazija “Stevan Sremac” i “Bora Stanković”.
Navode da su ivice rupa oštre i da neretko, zbog nemogućnosti zaobilaženja iste, pucaju gume, dok je u istoj ulici nedaleko odatle počelo presvlačenje asfalta.
Novinari Južnih vesti poslali su pitanja Direkciji za izgradnju Grada Niša i upitali u čemu je problem i kada građani mogu očekivati realizaciju i sanaciju.
— Komentari6
Svaki put kad „popravljaju“ ulice one posle toga još gore i sa više rupa. Centar grada kao da je raketiran.
Ovo je idealna pozicija za „Ćacilend“ i one koje „hoće da uče a naročito za one mlade koji hoće da rade“ ! Samo im fali šator !
Ćacijima ne smetaju kad su blokirane ulice na ovaj način već više od deset godina
Ja ne znam koja je politika Direkcije za puteve u Nišu i kakav dil imaju sa ovim krpačinama iz Pukovaca ,nemate ni jednu ulicu u gradu komplet presvučenu!
Bilo bi to rešeno ranije ali zauzeti su vikanjem “ustaše” građanima
Nesposobni da reše ovakve manje probleme a kamoli nešto ozbiljnije. Manje da idu na mitinge a više da rade