Gužve u Generala Milojka Lešjanina u centru Niša dva meseca zbog ograđenog šahta

Na uglu Generala Milojka Lešjanina i Miše Blama, nekada Skopljanske ulice u centru Niša dva meseca stoji potonuli šaht koji nije saniran. Zbog toga je postavljena signalizacija koja blokira desnu saobraćajnu traku ka Uredu, pa se svakodnevno stvaraju gužve jer u tom delu vozači moraju da se prestroje u levu traku.

Građani upozoravaju da problem otežava svakodnevno kretanje kroz ovaj deo grada i da niko ne preduzima konkretne mere da ga reši.

Postavljena je signalizacija koja blokira desnu traku ka Uredu pa se tu svakodnevno stvaraju gužve jer efektivno preostaje samo jedna upotrebljiva saobraćajna traka ka Uredu. I niko ništa ne preduzima, to će tako stajati ko zna dokle – kažu nezadovoljni građani.

Problem je, kažu građani, i rupa koja se širi oko šahte koja se nalazi u Voždovoj ulici kod gimnazija “Stevan Sremac” i “Bora Stanković”.

Navode da su ivice rupa oštre i da neretko, zbog nemogućnosti zaobilaženja iste, pucaju gume, dok je u istoj ulici nedaleko odatle počelo presvlačenje asfalta.

Novinari Južnih vesti poslali su pitanja Direkciji za izgradnju Grada Niša i upitali u čemu je problem i kada građani mogu očekivati realizaciju i sanaciju.