Humanitarna akcija maturanata Gimnazije u Prokuplju spaja umetnost i dizajn

Želja da se umetnost iz učionice prenese u stvarni život, da rukama naprave nešto autentično i da svojim radom pomognu drugima, bila je osnovna ideja projekta izrade dve unikatne vezene torbe koje su učenici četvrtog razreda prokupačke Gimnazije odeljenja 4/2, 4/3 i 4/4 izradili na časovima predmeta „umetnost i dizajn“ pod mentorstvom profesorke Miljane Trajković.

Jedna torba je već prodata, druga čeka vlasnika, a sav prihod namenjen je humanitarnoj akciji i pomoći Vanesi Krasnići, učenici Tehničke škole u Prokuplju, koja već godinama nastavu prati onlajn zbog teške i dugotrajne borbe sa tumorom na mozgu.

Projekat je od samog početka zamišljen kao spoj umetničkog izraza, ručnog rada i društvene odgovornosti, a humanitarni karakter je učenicima bio dodatna motivacija.

Torbe rad učenika Gimnazije u Prokuplju; Foto: M. T.

Kako objašnjava profesorka Trajković, cilj nije bio da učenici samo ispune zadatak, već da razumeju smisao onoga što rade.

Želela sam da učenici osete da umetnost nije odvojena od života i društva, već da može da ima jasnu svrhu, poruku i humanitarni karakter. Ideja je bila da spojimo autorski izraz, ručni rad i odgovornost prema zajednici. Kada znaju da njihov trud može nekome konkretno da pomogne, odnos prema radu postaje ozbiljniji i odgovorniji – kaže profesorka Trajković.

Ideja o izradi torbi proistekla je iz nastavnih tema koje su učenici obrađivali tokom časova, a koje se bave odnosom umetnosti i društva.

Učenici na času sami uradili torbe; Foto: M. T.

Među njima su bile teme autorsko i narodno stvaralaštvo, komercijalna umetnost, komercijalizacija umetnosti, drugačija sadašnjost, ali i druge oblasti koje podstiču mlade da razmišljaju o ulozi umetnosti u savremenom svetu.

U jednom trenutku smo se zapitali šta možemo konkretno da uradimo, a da ima smisla i van škole. Tako smo došli do ideje izrade torbi, kao upotrebnog predmeta koji može da nosi i umetničku i društvenu poruku, ali i humanitarnu svrhu – objašnjava profesorka Trajković.

Učenici su izrađivali torbe vezene na kanvas mreži, oslanjajući se na elemente narodnog stvaralaštva, ali ih slobodno reinterpretirajući kroz savremeni dizajn.

Svaka torba je unikatna i nosi lični pečat učenika, ali i jasnu poruku o vrednosti ručnog rada i originalnosti u vremenu masovne proizvodnje.

Ručni rad za humanitarnu akciju; Foto: M. T.

Posebnu težinu ovom projektu daje njegova humanitarna strana, pa je dogovor da kada se torbe budu prodale, prikupljeni novac usmeri za pomoć Vanesi Krasnići, koja zbog ozbiljne bolesti već godinama nije u mogućnosti da redovno pohađa nastavu, ali uprkos svemu ne odustaje od školovanja.

Kada učenici shvate da ono što rade ima smisla i van učionice, tada nastava dobija pravi značaj. Tada se znanje, umetnost i humane vrednosti prirodno povezuju – zaključuje profesorka Trajković.

Za učenike, ovaj projekat je bio prilika da prođu ceo proces – od ideje i razgovora, preko izrade, do konkretne primene i humanog cilja, a za profesorku, to je još jedan dokaz da škola može i treba da bude mesto stvaralaštva i konkretnih ideja.

Vanesa uči na daljinu, ali nije sama

Vanesa Krasnići je učenica Tehničke škole „15. maj“ u Prokuplju koja već godinama nastavu prati onlajn, jer vodi tešku i dugotrajnu borbu sa tumorom na mozgu.

Iako zbog bolesti ne može da dolazi u školu, od prve godine je deo svog odeljenja, a drugari su je upoznali kroz onlajn časove, poruke i razgovore preko ekrana.

Učenici Tehničke škole sa školskom drugaricom; Foto: B. R.

Uprkos ozbiljnom zdravstvenom stanju, brojnim terapijama i sve težem vidu, Vanesa ne odustaje od školovanja, uz veliku podršku porodice koja se godinama tiho bori zajedno sa njom.

Njena želja da ostane učenica i da bude deo generacije daje posebnu snagu njenoj svakodnevici.

Učenici Tehničke škole „15. maj“ su nekoliko dana pre Nove godine organizovali posetu Vanesi i pokrenuli humanitarnu akciju kako bi joj pružili podršku i pokazali da u toj borbi nije sama.

Akciji su se priključili i učenici drugih srednjih škola u Prokuplju, a najavljeno je da će i u narednom periodu biti organizovane nove humanitarne aktivnosti, kako bi se Vanesi i njenoj porodici bar malo olakšala teška svakodnevica.