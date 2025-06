Janković tuži Novakovića koji ne dolazi na ročišta – dao lekarsko opravdanje, a u isto vreme uslikan na slavi

Iako je Sudu dostavio lekarski nalaz da se tog dana leči na Zlatiboru, predsednik Skupštine Grada Niša Igor Novaković istog dana se našao na fotografijama sa proslave slave Nišavskog upravnog okruga. To je, prema rečima bivšeg direktora Parking servisa Marka Jankovića, samo jedan od izgovora kojima Novaković već gotovo dve godine izbegava pojavljivanje na ročištima povodom tužbe za uvrede i klevetu koje su izrečene sa skupštinske govornice. Novaković nije hteo da komentariše proces koji je u toku.

Nekadašnji direktor JKP Parking servis Marko Janković, tužio je tadašnjeg zamenika, a sada predsednika Skupštine Grada Niša Igora Novakovića zbog, kako tvrdi, “brutalnih i tendencioznih uvreda” izrečenih tokom više sednica Skupštine, počev od 2023. godine.

Među izjavama koje su deo tužbe navode se kvalifikacije da Janković ima “razularenu facu”, da je “kupio doktorsku disertaciju u Sofiji”, da “lomi imovinu Republike Srbije”, kao i da je “gnjida” i “spodoba”.

Iako Janković u to vreme nije bio ni odbornik, ni stranački funkcioner, Novaković je, kako se tvrdi u tužbi, više puta prikazivao njegovu fotografiju, pominjao ga imenom i prezimenom i otvoreno ga vređao sa govornice, iako Janković nije bio tema dnevnog reda.

Posebno ističe da Novaković sistematski izbegava ročišta, pozivajući se i na bolest, dok se istovremeno pojavljuje na javnim događajima – poput proslave Spasovdana gde je bio među zvanicama zajedno sa predstavnicima Vlade, Grada i policije.

Advokat Novakovića dostavio je sudu lekarski nalaz da ne može prisustvovati ročištu jer će tog dana biti na lečenju, ipak, u isto vreme kada je ročište bilo zakazano u 11 sati, bio je na proslavi Spasovdana u prostorijama Nišavskog okruga, o čemu svedoči i njihovo saopštenje sa slikama, objavljeno na zvaničnom sajtu.

Ipak, o mehanizmima koje Sud može preuzeti prilikom dokazivanja da se tuženi ne nalazi na lečenju van grada, iz Osnovnog suda nisu odgovorili na pitanja novinara Južnih vesti, dok prema našim nezvaničnim saznanjima mehanizmi i ne postoje, već sudija u postupku to može razmatrati ukoliko tuženi ponovo dostavi nalaz, te može narediti obavezan dolazak na suđenje u pratnji policije.

Pored građanske tužbe, Janković je podneo i krivičnu prijavu protiv Novakovića zbog trgovine uticajem.

Tvrdi da je predsednik Skupštine ucenjivao odbornike i rukovodstvo preduzeća, uslovljavajući podršku SPS-a SNS-u smenom Jankovića. Prema njegovim rečima, taj politički pritisak doveo je do njegove smene – ne jednom, već dva puta.

Imao je jasnu nameru, sa predumušljajem da mi nanese očiglednu štetu, da me obeščasti, osramoti i omalovaži. Krajnje tendenciozno me je vređao i ponižavao, kontinuirano. Podneo sam još jednu krivičnu prijavu za trgovinu uticajem protiv Novakovića, jer je ucenjivao skupštinsku većinu da se moj položaj u preduzeću pogorša, što je na osnovu njegovih ucena i uticaja i učinjeno. On je ucenjivao odborničku većinu i rukovodstvo Parking servisa da će SNS-u uskratiti podršku SPS-a ukoliko mene ne smene, pa kada oni to urade, on ponovo nastavi da me još smene sa drugog mesta, što je ponovo učinjeno. To se događa dva puta zaredom i na jednoj od sednica rekao je da je tražio moju smenu i da je po njegovom nalogu to i učinjeno – tvrdi Janković.