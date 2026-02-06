Kasne obećani bunari, meštani Dubova izviždali predsednika Skupštine Žitorađe i lokalno rukovodstvo

Kako bi meštanima objasnili zašto kasni izgradnja obećanih arterijskih bunara i saslušali probleme nastale nakon prošlogodišnjih požara, predstavnici lokalne samouprave u Žitorađi, predvođeni predsednikom Skupštine Markom Milenkovićem, posetili su selo Dubovo, jedno od dva mesta u kojima je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom ranije posete obećao rešavanje problema vodosnabdevanja. Umesto razgovora i dogovora, poseta je završena zvižducima, pogrdnim povicima i otvorenim prepucavanjem na ivici incidenta između meštana i lokalnih funkcionera.

Predsednik Skupštine opštine Žitorađa Marko Milenković izviždan je odmah po dolasku u Dubovo, gde se, prema tvrdnjama meštana, pojavio u pratnji nekoliko radnika lokalne samouprave, ali i grupe mlađih muškaraca koje stanovnici sela ne poznaju i za koje sumnjaju da su dovedeni kao neka vrsta neformalnog obezbeđenja.

Milenković i lokalni funkcioneri u Dubovu; video: SSP Žitorađa

Došli su ljudi koji žele da naprave problem, ali na njihovu mržnju mi ćemo odgovoriti još većim radom, većom marljivošću i većim ulaganjima u infrastrukturu – rekao je Milenković.

Dok je govorio, okupljeni građani su ga prekidali zvižducima i dobacivanjima poput „lopovi“ i „odgovorićete većom pljačkom“, pa je poseta završena bez konkretnog dogovora i rokova.

Meštani Dubova su odlučili da, kako kažu, više ne slušaju „prazna obećanja“, već su Milenkovića i ostale lokalne funkcionere dočekali zvižducima, kako su, tvrde, i zaslužili svojim dosadašnjim radom i rukovođenjem Opštinom.

Neispunjena obećanja o izgradnji arterijskih bunara, ali i o isplati naknade za štetu nastalu u prošlogodišnjim požarima, za meštane je “kap koja je prelila čašu“, zbog čega su rešili da u neprijateljskom raspoloženju dočekaju ljude koje su pre dve godine birali za svoje predstavnike.

Lokalno rukovodstvo dovelo nepoznate mlade ljude za koje meštani tvrde da su obezbeđenje; Video: SSP Žitorađa

Većina meštana pomoć nije dobila zbog komplikovane procedure. Snalazimo se kako znamo i umemo, iako jedva sastavljamo kraj s krajem, dok se funkcioneri bogate i kradu na sve načine – kažu meštani Dubova.

Među prisutnima je bio i aktuelni predsednik Opštine Žitorađa Ivan Stanojević, protiv koga je Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu podnelo optužni predlog zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja.

Stanojević je tokom 2025. godine veći deo vremena proveo u pritvoru i kućnom pritvoru, nego na slobodi i na svom radnom mestu, a njegovi branioci su uložili žalbu, pa se sada čeka odluka suda o potvrđivanju optužnice i početku sudskog procesa.

Meštanin Novog Momčilova najavljuje tužbu, ostao bez obećane pomoći

Slična situacija je i u drugim selima opštine Žitorađa, jer su ljudima davana usmena obećanja da će dobiti pomoć nakon požara, da bi im na kraju bilo saopšteno da ne ispunjavaju uslove i da nemaju pravo na naknadu.

Jedan od njih je i M. N. iz sela Novo Momčilovo, koji tvrdi da ni posle više meseci nije dobio nikakvu nadoknadu za štetu koju je pretrpeo tokom velikih požara u Topličkom kraju, iako je, kako kaže, sve uredno prijavio.

Podseća da su, neposredno nakon požara i posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića, dve kuće obnovljene, dok većini meštana šteta nikada nije nadoknađena.

Moja kuća nije izgorela, ali su mi izgoreli bagremar, građa za staru kuću, letnji vrt, prozor na novoj kući i manji šljivik. Po tadašnjoj proceni, i mojoj i njihovoj, šteta je bila preko 200.000 dinara – kaže on.

Dodaje da mu je kasnije u Opštini sugerisano da se iznos štete „spusti“ ispod tog iznosa.

Rečeno mi je da se složimo da šteta bude manja, navodno zbog brže isplate, pa su je procenili na oko 86.000 dinara i rekli da će novac leći na račun – navodi sagovornik.

Međutim, nakon brojnih odlazaka u Opštinu i ponovljenih obećanja da je „sve u redu“, dobio je, kako tvrdi, potpuno suprotan odgovor.

Na kraju su mi rekli da je zahtev negativno rešen i da neću dobiti ništa, bez ikakvog objašnjenja i bez pismenog rešenja, iako sam više puta tražio – kaže M. N.

Ističe da neće odustati i da će svoja prava potražiti sudskim putem, naglašavajući da se, kako kaže, ne radi samo o novcu, već o principu i nepravdi.