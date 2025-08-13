Krave i konji na Suvoj planini opet bez vode, stočari ih poveli do reke i najavili blokadu puta

Cisterne koje je prethodnog meseca dovožene do Suve planine kako bi se napojilo oko 1.000 krava i 300 konja, prestale su da dolaze prošlog vikenda i životinje su opet ostale bez vode. Stočari traže trajno rešenje, a kako bi ukazali na ovaj problem neki od njih su jutros poveli stoku do reke Koritnice i najavljuju da će oko podneva blokirati put koji spaja Babušnicu i Belu Palanku.

Zbog visokih temperatura još krajem juna je nestala voda na izvorištu Rakoš na Suvoj planini, pa su životinje bile žedne i ugrožene. Apelovali su i ovog leta stočari za pomoć, a onda su iz JKP Mediana Niš i Ministarstva poljoprivrede poslali cisterne sa vodom.

Međutim, pre nekoliko dana cisterne su prestale da dolaze, kaže Nikola Manojlović iz sela Mali Krčimir, kod Gadžinog Hana.

Dovozili su nam cisterne sa vodom svakog dana. Nekad jednu, nekad dve, nekad tri. A onda su, bez ikakvog upozorenja i najave, prestali da dolaze. I opet je stoka ostale bez vode. Bazeni su prazni, u njima samo blato – kaže Nikola.

Zato su, ističe, krenuli jutros od Rakoša sa stokom prema reci Koritnica u blizini Bele Palanke. Tu će ih napojiti, a onda i blokirati put.

Stižemo oko podneva tamo, pa ćemo onda i blokirati put između Bele Palanke i Babušnice. Hoćemo da apelujemo na nadležne da se reši naš problem trajno, a ne da svakog leta molimo za vodu – napominje Nikola.

Zbog čega su prestali da dovoze cisterne sa vodom na Suvu planinu pitali smo JKP Mediana, a odgovori se očekuju.