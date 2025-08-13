Krave i konji na Suvoj planini opet bez vode, stočari ih poveli do reke i najavili blokadu puta

Cisterne koje je prethodnog meseca dovožene do Suve planine kako bi se napojilo oko 1.000 krava i 300 konja, prestale su da dolaze prošlog vikenda i životinje su opet ostale bez vode. Stočari traže trajno rešenje, a kako bi ukazali na ovaj problem neki od njih su jutros poveli stoku do reke Koritnice i najavljuju da će oko podneva blokirati put koji spaja Babušnicu i Belu Palanku.
Zbog visokih temperatura još krajem juna je nestala voda na izvorištu Rakoš na Suvoj planini, pa su životinje bile žedne i ugrožene. Apelovali su i ovog leta stočari za pomoć, a onda su iz JKP Mediana Niš i Ministarstva poljoprivrede poslali cisterne sa vodom.
Međutim, pre nekoliko dana cisterne su prestale da dolaze, kaže Nikola Manojlović iz sela Mali Krčimir, kod Gadžinog Hana.
Dovozili su nam cisterne sa vodom svakog dana. Nekad jednu, nekad dve, nekad tri. A onda su, bez ikakvog upozorenja i najave, prestali da dolaze. I opet je stoka ostale bez vode. Bazeni su prazni, u njima samo blato – kaže Nikola.
Zato su, ističe, krenuli jutros od Rakoša sa stokom prema reci Koritnica u blizini Bele Palanke. Tu će ih napojiti, a onda i blokirati put.
Stižemo oko podneva tamo, pa ćemo onda i blokirati put između Bele Palanke i Babušnice. Hoćemo da apelujemo na nadležne da se reši naš problem trajno, a ne da svakog leta molimo za vodu – napominje Nikola.
Zbog čega su prestali da dovoze cisterne sa vodom na Suvu planinu pitali smo JKP Mediana, a odgovori se očekuju.
Komentari
Meni je mraz uništio ceo voćnjak ove godine, sada razmišljam kako da sledeće godine pokušam da ublažim posledice ukoliko dodje do mraza i ne blokiram put. Šta su ovi vlasnici stoke uradili da do ovoga ne dodje, mogu da se organizuju i doteraju vodu, da nadju drugi izvor, da možda presele stoku na neko drugo mesto gde ima više vode. Rešenje nije da im se dovozi svakodnevno voda jer ovaj problem je svuda prisutan
Verovatno cu dobiti dosta osuda ali i sam čuvam stoku u selu. Ako nemam uslova, hrane ili vode, ne mogu da čuvam 10 grla stoke nego cu čuvati 3, kao sto i radim sada. A sta oni rade, oni puste životinje gore i to je to, drugi treba da im obezbede uslove za tu stoku. A svi uzimaju para od subvencija, svako od vlasnika da izdvoji 10% sto dobije od subvencija, iskopali bi bar dva bunara i bilo bi vode za toliko i ne bi se ponavljala prica.
Zna li se nešto o divljim konjima na vlasinskoj visoravni (Vlasini)? Živi li su?
Zbog čega su prestali da dovoze cisterne sa vodom – зато што то кошта и то неко мора да плати.И мој виноград се усушио – тражим од државе да га редовно залива.
DA LI TREBAMO DA MOLIMO SVAKI DAN ZA VODU, ILI JE TO SAMO DA BI SE POKAZALI POJEDINCI. JA I NJIMA NEBIH DALA VODU DA PIJU. ZIVOTINJE NE BIRAJU PARTISKU STRANU, VEC TRAZE VODU ZA. P R E Z I V LJ A V A NJ E
Чак ни дивље животиње нису власништво државе ,а поменуте жедне су приватно власништво – бригу о њима су дужни да воде власници.
Cek, nije mi jasno. Je l ta stoka drzavna ili privatna? Sta rade ti stocari, gde trose novac? Valjda treba ulagati u svoje, a ne drugi da ti pomaze.
Drugo, ima brda fondova i bespovratnih sredstava pa nek iskoriste. Znam ljude koji su za svoja domacinstva placali snimanje terena da nadju vodu a zatim busili bunare sa 99% tacnosti. Za svoje potrebe, niko im nije pomagao. Tako da mi nije jasno sta traze doticni.
Botujte,nece biti stoke ni za papke od kojih jedete podrigusu pa cu vas pitati.
Pa gde da premestis 1300 grla ,pa vi ljudi pojmo nemate koliko je to.Potrosili pare ovi u opstini na Acu Pejovica pa sad nema za 10l nafte da odvezu jednu cisternu.Sns bagra
Neverovatno koliko ima komentara tipa bas me briga sto se mucite nek ti ugine stoka. Kad ja imam problem onda i ti treba da imas. E zato ovaj narod prolazi loše. Sve lažni vernici. Lepo rekoše-Bog će pomoći ako ima kome. Onda vam kriva ova ili ona partija a sami ste stoka.
@Dijana : Da bi neko bio vernik treba da ispuni najteži zadatak a to je na prvom mestu… treba da bude čovek ! E , pravog čoveka je teško naći . Tu muku je imao i Diogen u Staroj Grčkoj !
у којој је на власти била секта и алек вучић.