Kuršumlija obeležava Dan opštine i gradsku slavu Veliku Gospojinu

Povodom Dana opštine Kuršumlija i gradske slave Velike Gospojine, Opština Kuršumlija i sveštenstvo Crkve Svete Trojice, pripremili su bogat trodnevni program koji će trajati od 26. do 28. avgusta. Manifestacija obuhvata izložbe, predavanja, kulturno-umetničke programe, nagrađivanje najboljih učenika, verske obrede i zabavne sadržaje za najmlađe.
Program počinje u utorak, 26. avgusta, u 14 sati izložbom slika dr Milana Savića u Galeriji Bioskopa. Od 18 održaće se predavanje na temu „Banje Kuršumlije u svetlu arheoloških istraživanja“, a u 19 sati, na letnjoj pozornici, biće izvedena dečija predstava „Zaljubljeni vitez“.
U sredu, 27. avgusta, od 13 sati u zgradi Bioskopa, predsednik opštine Vojimir Čarapić nagradiće najbolje učenike osnovnih i srednjih škola za rezultate postignute u školskoj 2024/2025. godini.
Od 16:45 sati u porti Crkve Svete Trojice građani će dočekati Njegovo Visokopreosveštenstvo Mitropolita niškog Arsenija, koji će služiti praznično večernje bogosluženje, a nakon toga, svečana litija krenuće do manastira Svetog Nikole, gde će biti obavljeno sečenje slavskog kolača i održan prigodan kulturno-umetnički program.
Na dan Velike Gospojine, u četvrtak 28. avgusta, od 14 sati u zgradi Bioskopa održaće se Svečana akademija, a od 18 sati na letnjoj pozornici biće organizovan muzičko-zabavni program za decu i druženje sa animatorima. Od 19 sati predviđen je nastup „DJ Grid“-a.
Organizatori pozivaju sve građane i vernike da prisustvuju Svetoj liturgiji i zajednički učestvuju u obeležavanju Dana opštine i gradske slave, kako bi se, poručuju, očuvala tradicija i duh zajedništva.
Kad će Toplica da se probudi? Toplica je ustajala i protiv drugih zulumćara, valjda najzad može da ustane protiv ovog gada?
Toplico,pokaži ponos.
Ljudi, trgnite se!
Ili će,u ovu vruću jesen koja stiže, Toplica ponosno ustati i najuriti radikalistički,antisrpski režim koji njim vlada ili će Toplica potonuti u beznađe.