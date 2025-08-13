Kuršumlija obeležava Dan opštine i gradsku slavu Veliku Gospojinu

Povodom Dana opštine Kuršumlija i gradske slave Velike Gospojine, Opština Kuršumlija i sveštenstvo Crkve Svete Trojice, pripremili su bogat trodnevni program koji će trajati od 26. do 28. avgusta. Manifestacija obuhvata izložbe, predavanja, kulturno-umetničke programe, nagrađivanje najboljih učenika, verske obrede i zabavne sadržaje za najmlađe.

Program počinje u utorak, 26. avgusta, u 14 sati izložbom slika dr Milana Savića u Galeriji Bioskopa. Od 18 održaće se predavanje na temu „Banje Kuršumlije u svetlu arheoloških istraživanja“, a u 19 sati, na letnjoj pozornici, biće izvedena dečija predstava „Zaljubljeni vitez“.

U sredu, 27. avgusta, od 13 sati u zgradi Bioskopa, predsednik opštine Vojimir Čarapić nagradiće najbolje učenike osnovnih i srednjih škola za rezultate postignute u školskoj 2024/2025. godini.

Od 16:45 sati u porti Crkve Svete Trojice građani će dočekati Njegovo Visokopreosveštenstvo Mitropolita niškog Arsenija, koji će služiti praznično večernje bogosluženje, a nakon toga, svečana litija krenuće do manastira Svetog Nikole, gde će biti obavljeno sečenje slavskog kolača i održan prigodan kulturno-umetnički program.

Na dan Velike Gospojine, u četvrtak 28. avgusta, od 14 sati u zgradi Bioskopa održaće se Svečana akademija, a od 18 sati na letnjoj pozornici biće organizovan muzičko-zabavni program za decu i druženje sa animatorima. Od 19 sati predviđen je nastup „DJ Grid“-a.

Organizatori pozivaju sve građane i vernike da prisustvuju Svetoj liturgiji i zajednički učestvuju u obeležavanju Dana opštine i gradske slave, kako bi se, poručuju, očuvala tradicija i duh zajedništva.