Kuršumlija obezbeđuje lične pratioce za decu sa smetnjama u razvoju – 5,5 miliona dinara za četiri meseca podrške

Od 1. septembra do 31. decembra ove godine, 13 dece iz opštine Kuršumlija koja imaju smetnje u razvoju dobiće svog ličnog pratioca. Za ovu uslugu opština je izdvojila 5.502.000 dinara bez PDV-a, a cilj je da mališanima olakša svakodnevni život, školovanje i druženje sa vršnjacima.
Svako dete će imati pratioca koji će mu pomagati u kretanju, oblačenju, hranjenju, održavanju lične higijene, ali i u komunikaciji i snalaženju u školi ili vrtiću.
Pratioci će pomagati i tokom izleta, ekskurzija, vannastavnih aktivnosti, poseta igralištima, sportskim i kulturnim događajima.
Svi pratiloci će proći posebnu obuku, a posao će obavljati do 40 sati nedeljno, prema potrebama svakog deteta, o čemu će odlučivati Centar za socijalni rad. Usluga će trajati četiri meseca, a izabrani pružalac usluga obavezan je da jednom mesečno izveštava opštinu o radu – kažu u lokalnoj samoupravi u Kuršumliji.
Dodaju da je svrha angažovanja ličnog pratioca pružanje odgovarajuće individualne praktične podrške detetu, radi uključivanja u redovno školovanje i aktivnosti u zajednici i uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti.
Pre desetak dana i Gradska uprava u Prokuplju je raspisala tender za pružanje usluge ličnih pratilaca deci sa smetnjama u razvoju od 1. septembra do 31. decembra, za šta je izdvojeno 7.057.842 dinara bez PDV-a. U naredna četiri meseca ovu uslugu koristiće 20 dece iz Prokuplja, uz mogućnost da se broj korisnika poveća.
