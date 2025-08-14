Društvo

Kuršumlija obezbeđuje lične pratioce za decu sa smetnjama u razvoju – 5,5 miliona dinara za četiri meseca podrške

Kuršumlija
autor: Ljubiša Mitić
Screenshot 2022 12 02 at 09 44 32
Ukupno 13 dece biće obuhvaćeno uslugom; Foto: Lj. M.

Od 1. septembra do 31. decembra ove godine, 13 dece iz opštine Kuršumlija koja imaju smetnje u razvoju dobiće svog ličnog pratioca. Za ovu uslugu opština je izdvojila 5.502.000 dinara bez PDV-a, a cilj je da mališanima olakša svakodnevni život, školovanje i druženje sa vršnjacima.

Svako dete će imati pratioca koji će mu pomagati u kretanju, oblačenju, hranjenju, održavanju lične higijene, ali i u komunikaciji i snalaženju u školi ili vrtiću.

Pratioci će pomagati i tokom izleta, ekskurzija, vannastavnih aktivnosti, poseta igralištima, sportskim i kulturnim događajima.

Svi pratiloci će proći posebnu obuku, a posao će obavljati do 40 sati nedeljno, prema potrebama svakog deteta, o čemu će odlučivati Centar za socijalni rad. Usluga će trajati četiri meseca, a izabrani pružalac usluga obavezan je da jednom mesečno izveštava opštinu o radu – kažu u lokalnoj samoupravi u Kuršumliji.

Dodaju da je svrha angažovanja ličnog pratioca pružanje odgovarajuće individualne praktične podrške detetu, radi uključivanja u redovno školovanje i aktivnosti u zajednici i uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti.

Pre desetak dana i Gradska uprava u Prokuplju je raspisala tender za pružanje usluge ličnih pratilaca deci sa smetnjama u razvoju od 1. septembra do 31. decembra, za šta je izdvojeno 7.057.842 dinara bez PDV-a. U naredna četiri meseca ovu uslugu koristiće 20 dece iz Prokuplja, uz mogućnost da se broj korisnika poveća.

Autor:
Povezane teme
Komentari (0)

Slični tekstovi

Komentari

0

Pošalji komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Preostalo Vam je još karaktera.


Molimo vas da se u komentarima držite teme teksta. Redakcija Južnih vesti zadržava pravo da – ukoliko ih proceni kao neumesne – skrati ili ne objavi komentare koji sadrže osvrte na nečiju ličnost i privatan život, uvrede na račun autora teksta i/ili članova redakcije kao i bilo kakvu pretnju, uvredu, nepristojan rečnik, govor mržnje, rasne i nacionalne uvrede ili bilo kakav nezakonit sadržaj.

Komentare pisane verzalom i linkove na druge sajtove ne objavljujemo. Južne vesti nemaju nikakvu obavezu obrazlaganja odluka vezanih za komentare i njihovo objavljivanje.

Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije Južnih vesti.

Smatra se da ste slanjem komentara potvrdili saglasnost sa gore navedenim pravilima.

Administratorima Južnih vesti se možete obratiti preko Kontakt stranice.

Google Play App Store
Prijavite se na naš bilten

Ne propustite najvažnije događaje u nedelji.