Od 16. decembra ponovo letovi iz Niša za Bratislavu

Avio-kompanija Wizz-air uvodi od 16. decembra ove godine novu liniju sa aerodroma „Konstantin Veliki“ u Nišu i to do glavnog grada Slovačke. Iz Niša do Bratislave i nazad putnici će moći da idu četiri puta nedeljno do 13. januara 2026. godine, a posle tog datuma tri puta nedeljno – utorkom, četvrtkom i nedeljom.

Prvi let iz Niša ka Bratislavi će biti u utorak, 16. decembra u 11:55 i karta u jednom smeru za taj polazak je 2.209 dinara.

Letovi će do 13. januara biti četiri puta nedeljno – utorkom, četvrtkom, subotom i nedeljom, a posle tog datuma neće biti subotnjeg termina.

Avioni mađarske kompanije Wizz-air poletaće u 11:55, a u Bratislavu bi trebalo da slete u 13:25. Let iz Bratislave je u 9:55, a trebalo da sleti na „Konstantin Veliki“ u 11:20.

Podsetimo, avio-liniju između Niša i Bratislave imao je 2016. godine kompanija Rajaner, a ona je ukinuta 2020. godine zbog zatvaranja aerodroma u Slovačkoj usled pandemije kovida.