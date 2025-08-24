Od ponedeljka isplata po 20.000 dinara roditeljima niških osnovaca za nabavku udžbenika

Isplata novčane pomoći Grada od po 20.000 dinara roditeljima niških osnovaca za kupovinu udžbenika, školskog pribora ili drugih stvari počeće od ponedeljka, 25. avgusta, najavio je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović.

Na pitanje koje je mesecima unazad mučilo roditelje niških osnovaca, konačno je odgovor dao gradonačelnik na svom Instagram profilu – da će im deo njihovog novca iz gradskog budžeta biti isplaćen u vidu novčane pomoći nedelju dana pre početka školske godine.

Ove godine dodelićemo roditeljima sve dece koja polaze u sve razrede osnovne škole po 20.000 dinara, da roditelji odahnu, a da đaci budu spremni – rekao je Pavlović.

Kako je ranije najavio, isplata će ići preko škola.

Škole će prikupiti žiro-račune tih roditelja i preko škola će ići ta isplata – rekao je tada Pavlović.

Kako je ranije rekao gradonačelnik Niša, za finansijsku pomoć biće izdvojeno blizu 400 miliona dinara, pošto u Nišu ima oko 18.000 osnovaca.