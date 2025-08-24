Od ponedeljka isplata po 20.000 dinara roditeljima niških osnovaca za nabavku udžbenika

Isplata novčane pomoći Grada od po 20.000 dinara roditeljima niških osnovaca za kupovinu udžbenika, školskog pribora ili drugih stvari počeće od ponedeljka, 25. avgusta, najavio je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović.
Na pitanje koje je mesecima unazad mučilo roditelje niških osnovaca, konačno je odgovor dao gradonačelnik na svom Instagram profilu – da će im deo njihovog novca iz gradskog budžeta biti isplaćen u vidu novčane pomoći nedelju dana pre početka školske godine.
Ove godine dodelićemo roditeljima sve dece koja polaze u sve razrede osnovne škole po 20.000 dinara, da roditelji odahnu, a da đaci budu spremni – rekao je Pavlović.
Kako je ranije najavio, isplata će ići preko škola.
Škole će prikupiti žiro-račune tih roditelja i preko škola će ići ta isplata – rekao je tada Pavlović.
Kako je ranije rekao gradonačelnik Niša, za finansijsku pomoć biće izdvojeno blizu 400 miliona dinara, pošto u Nišu ima oko 18.000 osnovaca.
— Komentari25
Ništa neće da vam pomogne da ostanete na vlasti. Gotovo je.
Ovo je kao neka šala. Jedino što je gotovo to su blokaderi.
Toliko smo gotovi?…vidimo se večeras!!!
AV je blokader cele normalne Srbije
Daju oni koji su u skupstini grada za udzbenike i besplatan prevoz izglasali kategoricki NE, jer rekose nema para u budzetu. Sad odjednom ima kad stislo sa svih strana, gubi se tlo pod nogama, drmaju im se fotelje. Gradjani Nisa, shvatice ovo kao pomoc Dr. Milica i opozicije, jer da nije bilo njihove inicijative, od toga ne bi bilo nista. A selci i romi, oni ce naravno shvatiti kao da im dava preCednik, kao i penCije i socijalno iz njegovog dzepa
Jedino je Niš dobio ovu pomoć ako ne računamo nedodirljivi Beograd. Zašto?
Pa o tome je sve vreme pričao dr Milić u predizbornoj kampanji a nakon toga su mu se pridrużile i druge stranke. Razbio je na izborima SNS sa 25% i doveo ih u knock down. Od tada sns u Nišu ne može da se oporavi. A dr nastavlja da ih melje i dalje.. Zato 20000 dinara. Da je drugacije dobio bi Leskovac, Vranje, Prokuplje…
Bravo!
A sta sa decom koja idu u srednju skolu
Ništa više od Južnih vesti…nažalost..kraj
@Jonca… Naravno da nisu glasali za za besplatni prevoz i udžbenike jer je to oko 3 milijarde dinara, ili blizu 20% budžeta grada Niša. To je isto kao da neko ko ima mesečna primanja od 500 Evra odluči da kupi auto od 50000 Evra. Lepo zvuči, ali nije realno. Sada je to urađeno, jer veći deo daje republički budžet. Naravno, odluka jeste politička i doneta je zbog njih a ne zbog nas, ali u svakom slučaju je dobra za građane Niša.
@Dragan R, evo ga, tacno sam znao koji selac ce se javi. A bre covece mani se od gradjani, gledaj svoja posla tamo u Medosevac, bori se da se ono groblje, koje cini ceo Medosevac malo uredi, gde god da prodjes vidis groblje, bori se protiv onog smrada iz Nisave, gde se izliva gradski izmet, gledaj da onaj most popravite, samo sto se ne srusi, ja ne znam kako vas nije stra, kad prelazi autobus. Mani se od gradjani, gledaj svoja selska posla
Ajde blokaderi blokirajte i ovo
Ma, koj’ će s nepismeni komentatori da izadje na kraj ! Njima nije teško da lažu, obmanjuju , pišu gluposti koje im odgova raju tj. njihovim lopovima a možda i oni mažnjavaju… 100% !
Ne mogu sitne duše da pobede jer… su sitne duše !
A šta ako neki roditelji „ustaše“ tj. ustali i nalaze se u blokadama sa studentima ? To mora dobro da se izanalizira i da se obavi razgovor sa nadležnima koji daju /naš/ novac.
Jedino ako roditelji blokaderi neće da razgovaraju sa Daletom. „Obratiti pažnju na ponašanje , maximalno“ ! A Dali ima istančani osećaj za blokadere?
Šta ste izjavili?!?!
Blokaderi su AV i Dačić sa svojom bandom i sektom.Podrška im se srozala totalno, ostali samo ovi naivni penzioneri,botovi i određeni ljudi koji imaju direktne interese sa njima.
Pa gde su pare😄rekoše danas počinje isplata??.
Dali je nekom uopste leglo😅ozbiljno pitam,jeste da pise od 25.08 al ino kao krece isplata a kad će biti pitanje je sad
I ja ne znam da je leglo sve roditelje koje znam pitala sam i nema nista
A mi iz najsiromašnijih opstina, poput Gadzinog Hana, snalazimo se jelte?!?!?!?! Trebamo da imano dece ko kučića, da su nam deca uboga, da zivimo na dnu u 1 sobi, da bismo dobili besplatne udzbenike?!
U Nisu besplatan prevoz, a nama mesecno treba za kartu skoro 15.000 din.iz najsiromasnijih sela da dođemo do Niša
Srbija UBIJA.
@Milence, to je zato sto unazad 13 god. glasate ubedljivo i stoprocentno za predsednika i tako vam treba, nije mi vas uopste zao. Selci i treba tako da prolaze, navedite mi jedno selo u okolini Nisa ili u celo Zaplanje, gde je predsednik izgubio u zadnjih desetak godina. Nema, zato cutite i trpite, to sto ste trazili, to ste i dobili. Jos i gradjanima glasajuci za vodju odredjujete ko ce da ih vodi i nama upropascavate zivot, more…
Bravo! Baš tako, kako su glasali neka im i bude.
Još uvek ne znam ni jednog roditelja da mu je novac lego,sramota obećavaju a novca nema a deca kreću u školu u ponedeljak…
Novac nije uplacen , da li je prevara stoleca , videce se za koji dan
Samo prebacivanje krivice s jedne na drugu stranu, uplate roditeljima nema pa nema, obraćanje biće uplate sutra očigledno se misli na malo sutra…
I posle se pitaju zašto se ljudi bune i štrajkuju, sramota