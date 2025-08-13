Održan protest u Prokuplju u znak podrške građanima Vrbasa i Bačke Palanke

U centru Prokuplja večeras je održan protestni skup u znak podrške građanima Vrbasa i Bačke Palanke, koji su sinoć napadnuti pirotehnikom, kamenicama i flašama od strane pripadnika Srpske napredne stranke. Nakon okupljanja na gradskom trgu, Prokupčani su krenuli u protestnu šetnju ka zgradi policijske stanice, a potom i do prostorija Srpske napredne stranke.
Tokom prolaska ispred policije i sedišta SNS-a, okupljeni su uzvikivali parole „Uhapsite lopove“, „Uhapsite Vučića“, „Uhapsite Dačića“.
Dok su građani bili ispred prostorija lokalnog SNS-a u trenutku protesta unutar zgrade bilo je na desetine članova stranke, među kojima i aktuelni gradski većnici, odbornici SNS u lokalnoj skupštini, funkcioneri.
Građani su ispred prostorija vladajuće stranke uzvikivali i „Ostavke“, „Prodali ste Prokuplje“, „Prodali ste Srbiju“ i „Izdali ste Kosovo“. Nakon toga, kolona se vratila na gradski trg, gde je skup završen.
Okupljanje je proteklo mirno, bez incidenata. Policija je bila prisutna u većem broju nego inače, obezbeđujući skup, ali nije ometala protest.
Sledeće okupljanje zakazano je za sutra, četvrtak, u 19 sati na gradskom trgu u Prokuplju.
Komentari4
Pumpaj sektu i pamti botove ! Preletanje neće biti !
Vrlo brzo očekuje se radikalizacija protesta…Pumpaj !
Е нено,нено ; ваљда не мислиш на оружје ватрено.
Prokupački ćaci otišli svuda po Srbiji da prave nerede,pa ih nema u Prokuplju,treba to iskoristiti,prostorije ionako nisu njihove nego ferijalnog saveza Toplice….