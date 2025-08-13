Održan protest u Prokuplju u znak podrške građanima Vrbasa i Bačke Palanke

U centru Prokuplja večeras je održan protestni skup u znak podrške građanima Vrbasa i Bačke Palanke, koji su sinoć napadnuti pirotehnikom, kamenicama i flašama od strane pripadnika Srpske napredne stranke. Nakon okupljanja na gradskom trgu, Prokupčani su krenuli u protestnu šetnju ka zgradi policijske stanice, a potom i do prostorija Srpske napredne stranke.

Tokom prolaska ispred policije i sedišta SNS-a, okupljeni su uzvikivali parole „Uhapsite lopove“, „Uhapsite Vučića“, „Uhapsite Dačića“.

Građani ispred prostorija SNS-a; Foto: Lj. M.

Dok su građani bili ispred prostorija lokalnog SNS-a u trenutku protesta unutar zgrade bilo je na desetine članova stranke, među kojima i aktuelni gradski većnici, odbornici SNS u lokalnoj skupštini, funkcioneri.

Građani su ispred prostorija vladajuće stranke uzvikivali i „Ostavke“, „Prodali ste Prokuplje“, „Prodali ste Srbiju“ i „Izdali ste Kosovo“. Nakon toga, kolona se vratila na gradski trg, gde je skup završen.

Građani Prokuplja ispred, naprednjaci unutar stranačkih prostorija; Foto: Lj. M.

Okupljanje je proteklo mirno, bez incidenata. Policija je bila prisutna u većem broju nego inače, obezbeđujući skup, ali nije ometala protest.

Sledeće okupljanje zakazano je za sutra, četvrtak, u 19 sati na gradskom trgu u Prokuplju.